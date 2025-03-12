近期雁雁跟著同事到了台中會議旅遊，我們訂了這間【柚子民宿】，雖然離台中市區有約半小時的車程，但是離麗寶只要5分鐘!! 不用花大錢去住飯店也可以享受溫馨的高品質住宿！

柚子民宿 外觀

民宿是整棟透天改建而成，可容納20位，我們這次住的是一樓的4人房樓中樓還有三樓6人房。

一樓外面還有擺設兩張木桌椅，提供給客人休息，兩旁也都是老闆年親手養的植栽！一看大門就綠意盎然神清氣爽

看著這些植栽是不是彷彿來到溫室花園了:D

柚子民宿 客廳/餐廳

一樓大客廳相當舒適，L型的沙發很適合大家晚上在這裡聚會看電視聊天～

旁邊小間的是用早餐的地方，簡單的小桌子乾淨俐落，左側的陽光也會灑進來，這邊還有老闆娘放的配樂，是一個我很喜歡的小空間～這邊也有冷氣所以不用怕熱喔！

怕肚子餓的話民宿也有準備小餅乾跟茶包可以泡，還有咖啡機～相當愜意

柚子民宿 房間

一樓的4人房間，是樓中樓的設計，空間很大還有沙發跟桌子可以使用，浴室也是分離式浴室，沒拍房間照片只能取用他們的照片，房間真的就長這樣！

三樓房間的實際拍攝，有一個小陽台跟分離式浴室，白天時間就算不開燈也很亮，透過窗戶可以直接看到麗寶的摩天輪

三樓看出去的景色還滿遼闊的

晚上可以直接看到摩天輪~大家都搶著拍照 XD

柚子民宿 陽台

二樓的戶外陽台，也是充滿植栽XD 闆娘真的很用心照顧呢！晚上坐在這邊也挺不錯，但是白天會很曬喔！這邊還可以遠眺往美打卡的郊山火炎山。

來陽台跟摩天輪拍拍照，天氣好拍照超讚！

柚子民宿 早餐

民宿早餐是跟附近早餐店合作，附贈吐司&大杯飲料，還配點小炸物跟沙拉的小套餐，讓客人一早就吃飽飽！

回程前我們跟闆娘的合照！謝謝這三天的照顧跟打擾～大家如果到台中后里，可以來住柚子民宿喔！乾淨整潔、闆娘親切！

柚子民宿 店家資訊

地址：421台中市后里區九甲六路586號

粉專：https://zh-tw.facebook.com/pomelo99/

電話：0972 922 899

-『柚子民宿』 位於台中后里

– 提供包棟，總共五間房/ 雙人x1 四人x3 六人x1。

– 近麗寶樂園、麗寶賽車場、后豐鐵馬道、泰安落羽松

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