今天要來跟大家分享一間很酷的手搖飲店，第一次看到這麼具有科技感的手搖飲店，這間店其實是我們熟知的3C品牌「Q哥」，是我的朋友(飲料店負責人)，為了這次跨足餐飲業所做的全新嘗試，身為朋友的我當然要來支持一下！

一走進店裡，馬上就被它的獨特設計給吸引，每個角落都充滿了驚喜，讓人忍不住想要拍照打卡。接下來就讓我帶大家一起來開箱這間手搖飲店，看看它到底有什麼特別吧！

首先是旗艦總店

Q哥一直以來都有個很棒的企業精神，就是「分享」。他們希望不只是賣3C產品，更希望可以跟大家分享生活中的美好。所以這次開手搖飲店，設計師把這個「分享」的精神融入進去。

這間手搖飲店的設計靈感，其實是來自我們社區常見的「資訊站」。設計師把店面設計得像一個社區的資訊交流中心，希望大家來到這裡，不只可以喝到好喝的飲料，還可以互相交流、分享生活大小事。

典型的三角窗店面，把原本店面的外牆和裡面的裝潢全都拆掉了，只留下最基本的結構，不用受到原有格局的限制，可以打造出一個獨一無二的商業空間。

▼店面裝潢後。

▼店面裝潢前。

▼外牆很有特色，主要用的是黑色的磁磚，看起來很有質感。

同時也展現了招牌，對一家公司來說，招牌就像是他們的臉一樣，不但要好看，還要讓人一眼就能認出！

▼在黑色磁磚牆上開了好多大窗戶，這些窗戶是用不鏽鋼和玻璃做的，就像是一個個畫框，把店裡面的景象展示出來。尤其到了晚上，店裡面的燈光就會亮起來，把整個店面都照亮了，看起來非常醒目，感覺就像是在跟路過的人說：「歡迎進來喝杯飲料喔！」

▼店門口和座位區，也都是用不鏽鋼和玻璃打造的，還特別訂做了不鏽鋼的燈具、招牌、入口折疊門，這些小細節都讓整間店看起來更時尚。

▼走進店裡面，會看到上下兩層都有用不鏽鋼做的圓弧形設計，看起來很特別。店裡的空間分成工作區、內用區和3C區。

▼工作區有一個U型的不鏽鋼操作台，兩邊是做飲料的地方。操作台的上面，還有一排不鏽鋼的燈箱，這些燈箱看起來就像是漂浮在空中一樣，看起來超有科技感！

▼店裡面最吸睛的，就是從地板到天花板的光柱，搭配用石頭做的藍色圓桌，組成了飲料店的吧檯。

▼靠窗的地方，也是用不鏽鋼做了像卡座一樣的座位，搭配著設計風格一樣的茶几，這樣的設計讓整個空間看起來更有一致性。

▼3C區就像是一個小型的手機展覽區，展示了Q哥最拿手的3C產品：手機。

牆上還有一個訂做的不鏽鋼櫃子，裡面放滿了Q哥收藏的古董iPhone手機。

▼而最新的iPhone手機，可以放在造型特別的展示桌上體驗新手機，展示桌看起來就像是積木疊起來的，很前衛！

▼還有一面會發光的打卡牆，這面牆就像是舞台的背景一樣，讓整個空間充滿了時尚感和科技感。結合手機展示區的設計，讓你在這裡喝飲料、滑手機，都變成一件很時尚的事情！

再來是二號店

這家二號店更像是Q哥茶飲為了未來開放加盟所設計的示範店。

除了融入旗艦店本身的設計元素之外，也希望把這裡打造成一個標準化的店面設計，讓以後想要加盟的人，可以直接參考這間店的商空設計，不用再自己傷腦筋想裝潢，就可以輕鬆開一家跟旗艦店一樣有質感的手搖飲店。

▼二號店的空間主要分成四個部分：工作區、騎樓區、主題走廊區，還有後場。

▼設計師把旗艦店裡面的「資訊站」吧檯設計也搬了過來，外形一樣是圓弧形，也用了不鏽鋼元素，並選了更經濟實用的材料，不但省錢，也能讓以後加盟的人更容易複製。

▼造型大頭拍照打卡牆。

▼騎樓的設計也很有巧思，把旗艦店外牆的黑色磁磚這個元素搬了過來，但是磁磚的尺寸有稍微調整過，讓它更適合騎樓的空間。

▼天花板的部分用了輕鋼架，在裡面做出燈光效果，讓整個騎樓看起來更有設計感。這樣一來，就算預算有限，加盟店也能做出跟一般騎樓不一樣的感覺，讓人覺得很特別。

▼後場的動線和設備擺放，都事先仔細設計過，連水電的位置也考慮周全，這些都會影響到以後實際使用。設計師經過很多次的現場討論和調整，讓後場的空間可以更靈活運用，以後用起來也更方便。

看完這兩間風格相似，但格局截然不同的Q哥手搖飲店，真心佩服我朋友找的商業空間設計師！

開店真的不是只有把店面裝潢漂亮就好，裡面的眉角很多，挑戰也很大！從客人怎麼走比較順暢、工作空間如何配置比較順手、店裡要營造什麼樣的感覺，到怎麼控制預算，每個環節都要設計師仔細考慮、精準掌握，才能讓想開店的人少走冤枉路、事半功倍！

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