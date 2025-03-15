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澎湖住宿推薦：澎湖臨海居會館 Sea Residence。風景絕佳極致民宿。

澎湖臨海居會館 Sea Residence 風景絕佳極致民宿
2025-03-15 09:32:00 文字：Princess
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Princess

Princess

途民宿地址：澎湖縣馬公市臨海路10-6號

電話號碼：+886 6 7034277

入住時間：

下午1500 ～ 晚上1900

退房時間：早上1100之前

前台開放時間：只到晚上2000

服務態度：4🌟

客房舒適度：4🌟之間

CP值：4🌟

房型、價位：

高級雙人房台幣3000兩晚無早餐（台幣1500一晚）

公主使用的大眾交通方式/運輸：

在馬公機場搭乘馬公烏坎循環線客運，至馬公總站下車步行10分鐘抵達住宿的民宿

如果是搭乘計程車差不多要台幣350一程，不划算，所以買機票時記得要看好連結客運的時刻表，需要把時間提前抓個1小時左右，避免有任何飛機延誤還是會有足夠時間做調整。

 

來澎湖的這天風大，gust 大約在6-7，65-69風速，訂機票時有些猶豫要不要飛，最後還是決定飛吧！而且班機差不多都客滿，幸好沒放棄不飛澎湖 呵呵

臨海居網上接近90個評價4.6🌟。民宿負責人會在入住前三、四天傳訊息來手機，然後要求加Line，提供住宿前以及其他設備、服務的資訊，有任何問題也可以用Line詢問。

抵達民宿時是下午1430左右，櫃檯人員說客房已經準備好了，可以提前讓我入住。登記入住時，櫃檯人員有通知，過了晚上2100，需要用門卡從後門進入。

臨海居客房數目16間。有電梯，不需要走樓梯搬運行李，真的大大的感恩這次住到的民宿是有電梯的。

設施部分在一樓有個交誼廳供應咖啡茶，如果外帶早餐或晚餐也可以在這裡享用。公主住的樓層，出電梯後的左側有個供用飲水機以及咖啡茶供住客自由使用拿取。

臨海居周圍環境相當不錯便利，吃喝買的都有，很多商店跟餐廳都在步行5-10分鐘之內抵達，便利商店也在2分鐘步行距離內，附近步行景點就有澎湖天后宮、洪根深美術館、中央老街、舊郵局、篤行十村，遠一點的是觀音亭、Pier3、星巴克以及澎湖生活館。

 

搭乘立榮飛往✈️澎湖馬公機場

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在馬公機場搭乘馬公烏坎循環線客運

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抵達馬公客運總站，徒步前往臨海居，沿途經過的道路以及商店

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抵達臨海居

臨海居的外觀以及入口處

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入住客房602

客房入口左側是衣架，右邊是衛生間

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一張雙人床，床的前方是書桌以及電視機。有個小窗看出去就是海邊了

睡床枕頭軟硬度適中

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客房屬於復古風格，有張老舊皮沙發，床兩側的小燈類似舊時代用的油燈，可是換成了電燈，只是外觀像油燈

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有提供電冰箱，但是裡面甚麼都沒有，哈哈

吹風機、宜家馬克杯、USB插座都有供應

咖啡茶包可以在一樓交誼廳或者走廊飲水機旁邊都有，可以自由拿取

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浴室沒有乾濕分離，花灑的水供應非常有力而且水溫均衡

沐浴乳洗髮乳都是使用上山採藥的

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一樓交誼廳非常寬闊，座位區域蠻多的，有微波爐、咖啡茶包，走累了，回到民宿可以在這裡休息休息喝杯熱咖啡茶再回返客房，環境舒服舒適

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大廳一旁有個換鞋區域，所有房客都必需換民宿提供的室內拖鞋才可以回到自己的客房

對於這一點，公主本身是不太喜歡穿別人穿過的鞋子，即使有說明已經經過消毒，因爲公主就曾經穿過別人的鞋子，不久之後發覺腳指甲就開始被指甲菌感染，這是公主個人經歷，所以在外就會特別注意注重室內拖鞋這個部分，自己都帶備一雙拖鞋使用，也希望飯店或民宿都能供應一次性丟棄式室內拖鞋，不能只是爲了環保或節省費用

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回程在機場買了一盒澎湖字樣的雞蛋糕

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注：臨海居是沒有提供早餐的，公主住宿期間都是在便利商店或客運總站附近的早餐店購買早餐，非常方便

公主後記：

跟著是要分享一下民宿的隔音設備。客房跟客房之間的隔音是還好，只是在飲水機取水時會聽到其他客房內的聲音，不很大聲，就是知道有說話聲響，以及晚上就是有一個輕微吵雜聲，類似裝修工程的聲音，正確是甚麼聲音就不知道，有待查證 呵呵。

每個民宿業者都會事先在入住時提醒住客，晚上過了幾點至隔天早上之間的時間，盡量控制聲量，以避免造成其他房客的影響跟困擾，可是這次在住宿的第二晚上，有兩間房客，應該是要一早離開，一間是在4點多跟著另一間是6點多，就很大聲的開門關門，拖拉行李的聲音，這樣持續大約半個小時之久，也一直大聲說話。這是很影響到其他房客的睡眠質量。做為房客，又是住在民宿，大家都有責任控制吵雜聲，多付出一點責任，每一位房客就會住的更加舒服舒適
 

謝謝閱讀。分享。推薦度：4🌟

 

 

 

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