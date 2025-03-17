前言
大漠以前都是煮「蘿蔔湯」都是加「排骨」，但有一次午餐自己做了「雞肉湯麵」，突然發現「雞湯」比「排骨湯」清淡很多 ~
那時就在想「蘿蔔雞湯」，好像也是不錯的選擇，大漠下次一定要試試看 ~
實作後有點出乎意料，「雞湯」看上去挺油的，不知道是大漠選的「雞肉油較多」，還是「雞湯」加「麵」後，會變得比較清爽 😅
看來還要多煮幾次，才可以確定原因，好險大漠很貪吃，不怕多煮幾次 😋
一、採買「食材」
(一)、一根「白蘿蔔」
大漠挑選「白蘿蔔」時，會先看上有外觀，盡量沒有「裂痕」和「很大的孔洞」，雖然有以上情形「不影響食用」。
但大漠經驗上，有「裂痕」和「孔洞」的，會「苦」的機率「比較高」，除非沒得選才會購買。
(二)、一盒「雞肉」
就看大家想吃「雞腿肉」或「雞翅」還是「雞肉切塊」都可以 ~
以下個人「心得」 :
1. 「雞肉切塊」:
「雞骨頭」較多，熬起來「湯底」較為「濃郁」，且「油脂」也較多。
2. 「雞翅」:
有豐富的「膠原蛋白」，而「湯底」較為「清淡」 ~
3. 「雞腿肉」:
肉質嫩口，吃起來最方便，至於「湯底」的「濃郁」程度，就介於「雞肉切塊」和「雞翅」之間。
(三)、適量的「水」(約 2000 ~ 2500 毫升)
有人不介意用「自來水」~
有人因為「擔心」，所以使用「過濾水」~
還有人選擇「礦泉水」，就看自己的接受度囉 ~
二、料理前置作業 (備料)
(一)、處理「白蘿蔔」
先把「蘿蔔」表面的「泥土」清洗乾淨 ~
再來去掉「蘿蔔頭」~
對了，「蘿蔔頭」可以保留下來種喔 ~
「蘿蔔」還沒長大前，可以先吃「蘿蔔葉」 😁
接下來把「皮」都「削掉」~
聽說「沒削乾淨」，會有「苦味」和「辣味」 😖
最後將「蘿蔔」切成「片狀」或「塊狀」~
對了，切的大小盡量保持一致，這樣煮的時候，才不會有的軟了，有的沒有 😆
那「片狀」和「塊狀」要怎麼選呢 ❓❓
「趕時間」就切成「片狀」，比較快煮軟 ~
追求「口感」就切成「塊狀」~
(二)、處理「雞肉」
聽說超市的「盒裝雞肉」是不用清洗的 ~
但如果「擔心」的話，就「稍微沖洗」一下，然後就「趕緊下鍋」 ~
(三)、準備「水」
最後準備「煮湯」的「水」~ (約 2000 ~ 2500 毫升)
三、料理「蘿蔔雞湯」
(一)、「食材」入鍋
準備完「食材」後，就來料理囉 ~
將所有「切好的蘿蔔」放入鍋中 ~
還有「雞肉」也放入鍋中 ~
最後再加入「煮湯」的「水」~
(二)、開煮
蓋上「鍋蓋」，開「大火」煮滾 ~
有「鍋蓋」的話，煮湯會比較快好喔 ~
但沒有「鍋蓋」也沒關西啦 ~
只是要注意「水分的蒸發」，湯會變得比較少 ~
「大火」煮滾後，就將「瓦斯爐」轉至「小火」，把「蘿蔔」燉軟 ~
(三)、檢查狀態
因為大漠的「蘿蔔」是切成「片狀」的，大約「20 分鐘」左右，就可以檢查「蘿蔔」的狀態 ~
還沒有「燉軟」的話，就在繼續煮，「每 10 分鐘」檢查一次 ~
如果是切成「塊狀」的話，就「30 分鐘」後，檢查第一次，後續也是「每 10 分鐘」檢查一次 ~
(四)、調味
確定「蘿蔔」燉軟後，就來調味囉 ~
「鹽」的份量，就依「個人口味」自行調整囉 😁
加入「鹽」後，再煮一下下，讓所有的食材入味 ~
大約五分鐘後，就可以起鍋囉 😋
四、美味上桌
看看這碗不只「蘿蔔多」，還有「肉多多」，這就是「自己煮」的「好處」😄
而且「蘿蔔雞湯」作法「超級簡單」，料理「失敗率」幾乎為「零」😁
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