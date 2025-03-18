拉拉山位於桃園復興區，是台灣知名的森林保護區，以壯觀的神木群、雲海、櫻花及純淨的自然環境聞名。這趟兩天一夜的行程，將帶您沉浸在山林的懷抱中，感受大自然的美好。

第一天：探訪神木群 & 享受山林秘境

07:30 出發 → 前往拉拉山

從台北或桃園出發，沿台7線北橫公路行駛，車程約 2.5 小時。途中可經過三民蝙蝠洞、百吉隧道等美景，為旅程增添驚喜。

10:00 抵達拉拉山神木區

購票入園（每人 NT$150，停車費 NT$50），開始探訪神木步道。步道全長約 3.7 公里，步行約 2 小時，沿途可欣賞巨木群、雲霧森林與豐富的動植物生態，深吸芬多精，感受森林療癒的力量。

12:30 午餐：山上人家餐廳或野餐

可選擇在當地餐廳享用馬告雞湯、香椿炒蛋、山菜料理，或自備野餐，在山林間享受美食與寧靜。

14:00 樂信瓦旦部落（拉拉山恩愛農場）

前往泰雅族部落，體驗當地文化，參觀恩愛農場欣賞壯麗的櫻花（花季約 2-3 月），並選購特色農產品，如水蜜桃乾、馬告香腸等。

16:30 住宿 & 夕陽雲海

推薦入住以下山區民宿或農莊：

雲莊渡假山莊 （景觀佳，雲海機率高）

拉拉山生態農莊 （木屋體驗）

恩愛農場 （可露營、看星空）

18:00 晚餐：農家合菜或營火BBQ

可享受住宿提供的原住民風味合菜，或在農莊體驗燒烤樂趣。夜晚則適合欣賞滿天星斗，幸運的話還能見到銀河。

第二天：北橫探險

07:30 早餐 & 悠閒散步

享用民宿提供的地瓜、手工饅頭等健康早餐，然後在森林步道散步，感受山林的寧靜。

09:30 小烏來風景區或角板山公園（回程順遊）

小烏來天空步道（門票 NT$50） ：透明玻璃步道可俯瞰瀑布美景。

角板山行館 ：參觀蔣公行館，並走訪周邊的自然景觀步道。

12:30 午餐（復興區老街或竹林山觀景餐廳）

可選擇在巴陵老街品嚐泰雅竹筒飯、馬告香腸等特色美食，或在竹林山觀景餐廳享受砂鍋魚頭、養生藥膳鍋。

14:30 回程 & 抵達台北/桃園

行程最後，沿台7線北橫公路回桃園，或走國道3號南下，結束這趟充滿山林氣息的旅程。