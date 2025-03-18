拉拉山位於桃園復興區，是台灣知名的森林保護區，以壯觀的神木群、雲海、櫻花及純淨的自然環境聞名。這趟兩天一夜的行程，將帶您沉浸在山林的懷抱中，感受大自然的美好。
第一天：探訪神木群 & 享受山林秘境
07:30 出發 → 前往拉拉山
從台北或桃園出發，沿台7線北橫公路行駛，車程約 2.5 小時。途中可經過三民蝙蝠洞、百吉隧道等美景，為旅程增添驚喜。
10:00 抵達拉拉山神木區
購票入園（每人 NT$150，停車費 NT$50），開始探訪神木步道。步道全長約 3.7 公里，步行約 2 小時，沿途可欣賞巨木群、雲霧森林與豐富的動植物生態，深吸芬多精，感受森林療癒的力量。
12:30 午餐：山上人家餐廳或野餐
可選擇在當地餐廳享用馬告雞湯、香椿炒蛋、山菜料理，或自備野餐，在山林間享受美食與寧靜。
14:00 樂信瓦旦部落（拉拉山恩愛農場）
前往泰雅族部落，體驗當地文化，參觀恩愛農場欣賞壯麗的櫻花（花季約 2-3 月），並選購特色農產品，如水蜜桃乾、馬告香腸等。
16:30 住宿 & 夕陽雲海
推薦入住以下山區民宿或農莊：
- 雲莊渡假山莊（景觀佳，雲海機率高）
- 拉拉山生態農莊（木屋體驗）
- 恩愛農場（可露營、看星空）
18:00 晚餐：農家合菜或營火BBQ
可享受住宿提供的原住民風味合菜，或在農莊體驗燒烤樂趣。夜晚則適合欣賞滿天星斗，幸運的話還能見到銀河。
第二天：北橫探險
07:30 早餐 & 悠閒散步
享用民宿提供的地瓜、手工饅頭等健康早餐，然後在森林步道散步，感受山林的寧靜。
09:30 小烏來風景區或角板山公園（回程順遊）
- 小烏來天空步道（門票 NT$50）：透明玻璃步道可俯瞰瀑布美景。
- 角板山行館：參觀蔣公行館，並走訪周邊的自然景觀步道。
12:30 午餐（復興區老街或竹林山觀景餐廳）
可選擇在巴陵老街品嚐泰雅竹筒飯、馬告香腸等特色美食，或在竹林山觀景餐廳享受砂鍋魚頭、養生藥膳鍋。
14:30 回程 & 抵達台北/桃園
行程最後，沿台7線北橫公路回桃園，或走國道3號南下，結束這趟充滿山林氣息的旅程。