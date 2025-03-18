這間土耳其料理餐廳是潔西麻跟孩子們來到土耳其的第一頓正式的餐食

就在住宿的那間Sultanahmet NU Hotel巷子口

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也是地面電車下車走進來前往住宿旅館的這條巷子中間會先經過的地方

然後往前一點點轉個彎才是潔西麻住宿的旅館

因為人生地不熟

就選擇了最近的餐館吃飯是最方便的

這條巷子有很多間這種小型餐館

每家的菜單都會放在門口

選好餐館後直接走進來

小小的空間

桌椅數不多但擺放整齊

環境也很乾淨

隨便找了座位坐下來

老闆就拿菜單來了

披薩 pita類的價格大約是落在110~160里拉之間

燒烤肉類 焗烤類的價格大約130~160里拉左右

最貴的一盤是綜合盤290里拉

餐食的價格都在能接受的範圍內

潔西麻先點了一杯土耳其茶25里拉

茶杯旁邊還附了2顆小方糖

好可愛的攪拌匙

土耳其茶好喝

尤其是熱熱的端來時趕緊喝一口

有微微的茶香氣味

喝起來潤口舒服

沒有澀感

從這杯以後

潔西麻每天幾乎都會喝一杯土耳其茶了

餐點都送來了

這份是烤雞肉130里拉

潔西麻去的時候匯率大概是1:1

所以就不再換算成台幣了

最近土耳其里拉跌下來

變成100里拉:90台幣左右

雞肉塊還蠻大塊的

一個人吃這一盤的份量有點多

兒子跟潔西麻點的都是烤牛肉160里拉

其它盤子裡的配菜都是一樣的

盤子邊一小塊一小塊那個餅倒是很好吃

黃色的一粒一粒以為是米飯

結果好像不是

是很像薏仁的東西

孩子們也是第一次吃到這種食物

有點不習慣

就只挑了餅跟肉吃掉而已

不過後來旅途上有很多時候都是吃這種餐食

就會全部吃光了

老闆畫符的字跡就是帳單

潔西麻看了好一會兒才發現是475里拉

隔了一天後又來外帶

打包方式跟台灣差不多

這條巷子到了晚上就會這樣塞車

不知道是通往哪裡的主要道路

潔西麻住宿的這幾天都是這樣

進來旅館後先站在這裡喝杯水再上樓

因為櫃枱旁邊有放飲水機

喝水蠻方便的

三個人各喝完一杯再倒第二杯拿回房間

從餐館打包的烤魚是用鋁箔紙包

打開時還溫溫的

很不錯

附的餅蠻大一塊

潔西麻跟二個孩子吃剛剛好

這條烤魚不知道名字

但是很好吃

魚刺很少

照片看起來不大

其實魚肉蠻多的

這個份量吃三個人還可以

簡單吃個東西再睡覺

比較不會有飢餓感而睡不著

店家資訊：

Özlem Karadeniz Pide Kebap Salonu

電話：＋90 212 458 83 39

地址：Binbirdirek, Peykhane Cd. No:16 D:C, 34197 Fatih/İstanbul, 土耳其

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