這趟土耳其的照片是潔西麻跟二個孩子拍的加起來數量太多

所以不停的刪了又刪

終於選好了一些照片以後

才開始來寫這趟遊記

熟悉的機場

但也好久沒來了

這次是搭長榮航空從二航廈離境

登機驗票這裡都讓孩子們自己排隊了

慢慢訓練孩子們的獨立能力

將來等他們自己出國就會比較適應流程

不會手忙腳亂

登機了

這趟航班的時間是晚上的

到了曼谷之後

還要等一段時間才又再度登機

很晚的班機比較少乘客

坐的也舒服

用小螢幕放送逃生安全知識

二個孩子看的蠻認真的

插上機上發的耳機開始挑選要看的影片

孩子們很喜歡這個耳機

顏色很漂亮

準備起飛了

從空中俯瞰城市的燈光還是很漂亮的

空姐拿玩具來送給二個孩子

小拼圖跟益智遊戲

飛機餐

餐包

水果

冷沙拉

海鮮義大利麵

這個時間點吃一下晚餐

抵達泰國後還能撐一下子

吃完飛機餐離落地曼谷還有一小段時間

抵達曼谷了

二個孩子對這裡已經沒有印象

就到處拍照

開心的聊天

然後跟著潔西麻往入境處走去

等行李

走出來就有很多間電信公司可選擇

不過潔西麻跟二個孩子哪裡也不去

要去樓上的出境處等待下一個航段的飛機

時間上一點都不趕

我們什麼事都慢慢來

往樓上出境處移動

女兒想看看餐廳區這裡有賣哪些餐點

從樓上往下看抵達處的服務中心

上來出境處

電子看板顯示著各個航班時刻

以前來沒發現有這個行李打包

可能是以前沒注意到

這次看了一下覺得還不錯

膠模封的很嚴實

只不過到時候要拆開還是有點麻煩

泰國現任的國王

當月底是這位拉瑪十世國王的生日

出境大廳裡的小佛塔

這是安放舍利子用的

要在這裡找個座位休息到下一個航班開櫃

機場裡的夜叉王

是每個人都會拍照的地方

終於等到下一段航程的航班時間了

在櫃枱劃好位跟托運行李之後

直接又再度出境離開泰國

第二段航程是搭土耳其航空

登機了

可惜這段航程沒有靠窗座位

土航的椅背螢幕有中文版

跟長榮航空一樣

逃生安全知識也是用動畫版

土航的版本比較可愛一點

這趟是長途飛行航程

上機後土航發的過夜包

內容物很不錯

眼罩 牙膏 牙刷 襪子 拖鞋 耳塞

那個包裝的小袋子還能當化妝包

很實用

接著空姐拿玩具給孩子們

打開看是一組很漂亮的木頭玩具

還有一頂小飛行帽

潔西麻很喜歡那個木頭做的機長娃娃

很可愛也蠻精緻的

木頭飛機還有土航的標誌

兒子有戴這頂飛行帽拍照

但是他說不能放上來這裡

其實很可愛呢

發飛機餐之前還有菜單

土航的飛機餐

馬鈴薯蛋捲

吃完東西

大家都關下窗戶準備休息了

機艙裡暗暗的

第二餐送來了

上一餐是一大早的航班

所以馬鈴薯蛋捲應該算是早餐

這一餐是正餐

潔西麻跟孩子選不同的餐點

有飯有義大利麵

交換吃就能吃到不同口味了

沙拉

冷菜

窗外的風景

土耳其到了

準備要下降了

飛機降落在伊斯坦堡國際機場

滑行靠近航廈

土航大本營

要下機了

潔西麻跟二個孩子動作都比較慢

因為我們很不趕時間

不需要急匆匆的移動

下了飛機進來航廈

覺得伊斯坦堡機場好大

邊走邊看窗外機場的模樣

順著指標去提領行李處

走到轉機處這裡已經有一段距離了

伊斯坦堡機場感覺大到可以溜冰

轉機時間要預留多一點

不然用跑的也會來不及

繼續往行李轉盤走去

領到行李後

土耳其的旅行就要開始了