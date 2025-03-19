作為一個熱愛旅遊的人，每到假期就迫不及待地背起行囊去流浪
然而，每次回到家，照鏡子時總覺得皮膚暗沉無光
因為旅途中的環境與氣候變換，常常沒辦法好好清潔皮膚
旅館的空調、長時間飛行及飲食不規律，都讓我的皮膚負擔加重!
結果角質不斷累積，加上水分不足，皮膚變得又厚又乾😬
這些問題讓我意識到：即使再愛旅遊，也不能忽視皮膚的保養！
畢竟，我還很年輕啊!! 我不想在路上被叫阿姨!!
於是我上網找了一下有沒有我家附近的醫美診所推薦
畢竟台中的醫美產業也是相當蓬勃的!應該也蠻多選擇的?
結果真的做了超久的功課(汗
考量了醫師口碑、診所環境、專業程度、儀器安全性等各方面因素
後來鎖定李子美學的海菲秀療程 !
這款療程以溫和去角質和深層補水聞名，
特別適合像我這樣經常旅遊、皮膚狀況不穩定的人群使用。
海菲秀主要針對皮膚老化與角質堆積問題進行調理
而且配方較溫和，適合各種膚質使用
能有效去除老廢角質，補充充足水分~
海菲秀是美國FDA與台灣衛福部核准水潤煥膚的領導品牌
安全性高，讓消費者能安心使用!
為甚麼選擇李子美學?
搜尋了一些有海菲秀療程的台中醫美推薦
比對下來真的是每間都各有特色 很難抉擇
但後來意外滑到大李醫師的Threads社群文章
一看就是半小時不誇張
醫師從醫美行業分享到客人心得，偶爾跟一下時事
每個層面都是深入淺出的介紹、舉例，內容都非常受用又專業
之後去做了一下大李醫師的功課，發現他的經歷更是豐富 !
對他的專業度更有有信心之外，也讓我超級好奇醫師本人哈哈哈
到診所後，一踏進去
馬上被他們乾淨簡約的裝修風格吸引
儀器也都很乾淨新穎~
諮詢時，護理師跟醫生也都很親切!
非常仔細的詢問我的需求及期望效果
重點是! 他們完全不會給我推銷課程!
這完全是現代消費者求之不得的啊~~
過程中可以感受到操作人員的細心
很仔細的清潔每一個小角落
較容易堆積角質及粉刺的地方也有來回重複操作
動作很輕很溫柔，我後來甚至還睡著??哈哈哈
療程結束後，我明顯感受到皮膚變得光滑且喝飽水!
厚重的角質消失了，皮膚感覺有在呼吸。
讓我素顏更自信，上妝也變服貼! 好開心啊~
全程無壓力，總之是一次非常愉快的體驗
完全打破我對醫美診所瘋狂推銷的恐懼!
如果你也有皮膚問題 李子美學台中醫美推薦給你!