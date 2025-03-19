作為一個熱愛旅遊的人，每到假期就迫不及待地背起行囊去流浪

然而，每次回到家，照鏡子時總覺得皮膚暗沉無光

因為旅途中的環境與氣候變換，常常沒辦法好好清潔皮膚

旅館的空調、長時間飛行及飲食不規律，都讓我的皮膚負擔加重!

結果角質不斷累積，加上水分不足，皮膚變得又厚又乾😬

這些問題讓我意識到：即使再愛旅遊，也不能忽視皮膚的保養！

畢竟，我還很年輕啊!! 我不想在路上被叫阿姨!!

於是我上網找了一下有沒有我家附近的醫美診所推薦

畢竟台中的醫美產業也是相當蓬勃的!應該也蠻多選擇的?

結果真的做了超久的功課(汗

考量了醫師口碑、診所環境、專業程度、儀器安全性等各方面因素

後來鎖定李子美學的海菲秀療程 !

這款療程以溫和去角質和深層補水聞名，

特別適合像我這樣經常旅遊、皮膚狀況不穩定的人群使用。

海菲秀主要針對皮膚老化與角質堆積問題進行調理

而且配方較溫和，適合各種膚質使用

能有效去除老廢角質，補充充足水分~

海菲秀是美國FDA與台灣衛福部核准水潤煥膚的領導品牌

安全性高，讓消費者能安心使用!



為甚麼選擇李子美學?

搜尋了一些有海菲秀療程的台中醫美推薦

比對下來真的是每間都各有特色 很難抉擇

但後來意外滑到大李醫師的Threads社群文章

一看就是半小時不誇張

醫師從醫美行業分享到客人心得，偶爾跟一下時事

每個層面都是深入淺出的介紹、舉例，內容都非常受用又專業

之後去做了一下大李醫師的功課，發現他的經歷更是豐富 !

對他的專業度更有有信心之外，也讓我超級好奇醫師本人哈哈哈



到診所後，一踏進去

馬上被他們乾淨簡約的裝修風格吸引

儀器也都很乾淨新穎~

諮詢時，護理師跟醫生也都很親切!

非常仔細的詢問我的需求及期望效果

重點是! 他們完全不會給我推銷課程!

這完全是現代消費者求之不得的啊~~



過程中可以感受到操作人員的細心

很仔細的清潔每一個小角落

較容易堆積角質及粉刺的地方也有來回重複操作

動作很輕很溫柔，我後來甚至還睡著??哈哈哈

療程結束後，我明顯感受到皮膚變得光滑且喝飽水!

厚重的角質消失了，皮膚感覺有在呼吸。

讓我素顏更自信，上妝也變服貼! 好開心啊~



全程無壓力，總之是一次非常愉快的體驗

完全打破我對醫美診所瘋狂推銷的恐懼!

如果你也有皮膚問題 李子美學台中醫美推薦給你!