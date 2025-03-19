這間中餐廳是把拔在網路上找的
他傳line跟兒子說想吃熱熱的炒菜跟飯的話可以來這裡吃
住宿旅館的這條巷子就能看到海景
從google map看看中餐廳的距離也離住宿旅館不遠
於是就慢慢走去中餐廳吃午餐
可能是來的比較早
走進餐廳時都沒有客人
用餐區很空間蠻大
潔西麻看了看還是決定往戶外用餐區走去
這邊的座位比較適合潔西麻跟孩子三個人坐
雖然是戶外吸菸區
不過當下沒有任何客人
就不會受到菸味的影響
戶外區牆上小小的裝飾
菜單上的價格跟台灣熱炒差不多
有加肉的大概300多里拉
炒蔬菜大概100多~200多里拉
點餐的時候剛好廚房大廚來戶外後院這裡拿東西
聽到潔西麻跟孩子們講中文
就開始小聊天了一下
大廚是大陸人來土耳其這裡生活
他還特地迎合潔西麻的口味炒清淡一點
大廚說台灣人都吃少油少鹽
只要遇到台灣人來用餐
他就會少油少鹽的料理
等餐中
飲料先送過來
潔西麻喝礦泉水
孩子們點檸檬茶
炒高麗菜
跟台灣炒的白白脆脆的樣子有點不一樣
這可能是加了醬油或蠔油的醬色
但是不會太鹹
味道也可以
炒麵
菜跟麵的份量都好大
炒牛肉
連續三盤都炒一樣黑嚕嚕的醬油色
口味上是都很接近台灣味了
這盤牛肉絲給很多
跟價格成正比
大廚炒的三樣菜
料都放的很實在
最後送來的是水餃
感覺得出來是點餐後大廚馬上包的
一份6顆水餃
點二份才12顆
包水餃是很快的
所以沒有等很久
水餃也好吃
在土耳其吃飯很有趣
去很多家餐館吃飯最後都會拿這種寶盒出來
樣式都不一樣
帳單就放在這個寶盒裡面
這餐總共吃了1330里拉
除了二罐檸檬茶有點小貴之外
其它的潔西麻都覺得合理
如果來土耳其玩比較久
想吃中餐的人
可以來這裡吃看看
店家資訊：
Little Piece of Asia
電話：＋90 212 458 40 45
地址：Binbirdirek mahallesi boyacı ahmet sokak çemberlitaş palas han, no 2/0, 34100 Fatih/İstanbul, 土耳其
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