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土耳其帶孩子自駕土耳其4【土耳其/伊斯坦堡】Little Piece of Asia中餐廳

2025-03-19 15:10:12 文字：潔西貝比的生活小事
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潔西貝比的生活小事

潔西貝比的生活小事

土耳其帶孩子自駕土耳其4【土耳其/伊斯坦堡】Little Piece of Asia中餐廳

這間中餐廳是把拔在網路上找的

他傳line跟兒子說想吃熱熱的炒菜跟飯的話可以來這裡吃

土耳其帶孩子自駕土耳其4【土耳其/伊斯坦堡】Little Piece of Asia中餐廳

住宿旅館的這條巷子就能看到海景 

從google map看看中餐廳的距離也離住宿旅館不遠

於是就慢慢走去中餐廳吃午餐

土耳其帶孩子自駕土耳其4【土耳其/伊斯坦堡】Little Piece of Asia中餐廳

可能是來的比較早

走進餐廳時都沒有客人

土耳其帶孩子自駕土耳其4【土耳其/伊斯坦堡】Little Piece of Asia中餐廳

用餐區很空間蠻大

土耳其帶孩子自駕土耳其4【土耳其/伊斯坦堡】Little Piece of Asia中餐廳

潔西麻看了看還是決定往戶外用餐區走去

土耳其帶孩子自駕土耳其4【土耳其/伊斯坦堡】Little Piece of Asia中餐廳

這邊的座位比較適合潔西麻跟孩子三個人坐

雖然是戶外吸菸區

不過當下沒有任何客人

就不會受到菸味的影響

土耳其帶孩子自駕土耳其4【土耳其/伊斯坦堡】Little Piece of Asia中餐廳

戶外區牆上小小的裝飾

土耳其帶孩子自駕土耳其4【土耳其/伊斯坦堡】Little Piece of Asia中餐廳

菜單上的價格跟台灣熱炒差不多

有加肉的大概300多里拉

炒蔬菜大概100多~200多里拉

土耳其帶孩子自駕土耳其4【土耳其/伊斯坦堡】Little Piece of Asia中餐廳

點餐的時候剛好廚房大廚來戶外後院這裡拿東西

聽到潔西麻跟孩子們講中文

就開始小聊天了一下

大廚是大陸人來土耳其這裡生活

他還特地迎合潔西麻的口味炒清淡一點

大廚說台灣人都吃少油少鹽

只要遇到台灣人來用餐

他就會少油少鹽的料理

土耳其帶孩子自駕土耳其4【土耳其/伊斯坦堡】Little Piece of Asia中餐廳

等餐中

土耳其帶孩子自駕土耳其4【土耳其/伊斯坦堡】Little Piece of Asia中餐廳

飲料先送過來

土耳其帶孩子自駕土耳其4【土耳其/伊斯坦堡】Little Piece of Asia中餐廳

潔西麻喝礦泉水

土耳其帶孩子自駕土耳其4【土耳其/伊斯坦堡】Little Piece of Asia中餐廳

孩子們點檸檬茶

土耳其帶孩子自駕土耳其4【土耳其/伊斯坦堡】Little Piece of Asia中餐廳

炒高麗菜

跟台灣炒的白白脆脆的樣子有點不一樣

這可能是加了醬油或蠔油的醬色

但是不會太鹹

味道也可以

土耳其帶孩子自駕土耳其4【土耳其/伊斯坦堡】Little Piece of Asia中餐廳

炒麵

菜跟麵的份量都好大

土耳其帶孩子自駕土耳其4【土耳其/伊斯坦堡】Little Piece of Asia中餐廳

炒牛肉

連續三盤都炒一樣黑嚕嚕的醬油色

口味上是都很接近台灣味了

這盤牛肉絲給很多

跟價格成正比

大廚炒的三樣菜

料都放的很實在

土耳其帶孩子自駕土耳其4【土耳其/伊斯坦堡】Little Piece of Asia中餐廳

最後送來的是水餃

感覺得出來是點餐後大廚馬上包的

一份6顆水餃

點二份才12顆

包水餃是很快的

所以沒有等很久

水餃也好吃

土耳其帶孩子自駕土耳其4【土耳其/伊斯坦堡】Little Piece of Asia中餐廳

在土耳其吃飯很有趣

去很多家餐館吃飯最後都會拿這種寶盒出來

樣式都不一樣

土耳其帶孩子自駕土耳其4【土耳其/伊斯坦堡】Little Piece of Asia中餐廳

帳單就放在這個寶盒裡面

這餐總共吃了1330里拉

除了二罐檸檬茶有點小貴之外

其它的潔西麻都覺得合理

如果來土耳其玩比較久

想吃中餐的人

可以來這裡吃看看

 

店家資訊：

Little Piece of Asia

IG：Little Piece Of Asia

電話：＋90 212 458 40 45

地址：Binbirdirek mahallesi boyacı ahmet sokak çemberlitaş palas han, no 2/0, 34100 Fatih/İstanbul, 土耳其

 

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