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華欣高爾夫球場位於曼谷西南部的沿海小鎮，距離曼谷約 2.5 小時車程。 許多來自各地的高爾夫球手來體驗世界聞名的頂級球場：Black Moutain黑山高爾夫俱樂部和Banyan Golf (已改名Pineapple Valley)高爾夫俱樂部。 在華欣打高爾夫球的一大優點是球場距離市中心車程不超過30分鐘，讓您在擊球前後有充足的時間放鬆身心。 與泰國的其他高爾夫地點相比，華欣相對安靜且適合家庭入住，周邊卻仍有許多餐廳、市場和酒吧，打球之餘仍有許多娛樂活動。

華欣高爾夫球自由行, 行程大多怎麼安排?

世界級高爾夫球場＋星級飯店＋交通接駁，隨時約上你的球友，就能來一趟方便又自由的華欣高爾夫之旅



通常球友安排方式是:

(A)4天3夜 | 2場高爾夫球

・曼谷機場 - 華欣球場 - 華欣飯店來回包車專車接送

・華欣4／５星級飯店3晚(含早餐)

・華欣球場兩場任選，如：Banyan Golf Club 一場 ＋Black Mountain Golf Club 一場

・擊球皆含果嶺費、1 人 1 桿弟費、1 人 1 球車費

・早餐－飯店、午餐－球場、晚餐－前往您喜歡的餐廳自理



(Ｂ)5天4夜 | 3場高爾夫球

・曼谷機場 - 華欣球場 - 華欣飯店來回包車專車接送

・華欣4／５星級飯店3晚(含早餐)

・華欣球場兩場任選，如：Springfield Royal Country Club 一場+Banyan Golf Club 一場+Black Mountain Golf Club 一場

・擊球皆含果嶺費、1 人 1 桿弟費、1 人 1 球車費

・早餐－飯店、午餐－球場、晚餐－前往您喜歡的餐廳自理

彈性實惠的安排：自己訂好機票+飯店，球場跟包車我們協助，實惠又彈性

華欣頂級高爾夫球場介紹

https://thailiangyu.com/HuaHinGolf

（Ａ）百揚Banyan Golf Club（現已改名：Pineapple Valley Golf Club 波蘿谷高球場) ｜看完整華欣波蘿谷球場介紹

位於華欣的Banyan Golf Club前身為鳳梨種植園，2008年開幕後迅速成為泰國頂尖球場之一。曾獲《亞洲高爾夫月刊》評為「2009年亞太地區最佳新球場」，並多次榮登「泰國最佳高爾夫球場」前三名。

基本資訊 ： 城市：Prachuap Khiri Khan 標準桿：72桿 球洞數：18洞 球道長度：7361碼 設計師：Pirapon Namatra 距市中心：15分鐘（10公里）

： 特色 ：由泰國知名設計師打造，球場融合山景與海景，每洞設有六個發球台，適合不同技術水平的球友。水障礙、沙坑設計極具挑戰性。

：由泰國知名設計師打造，球場融合山景與海景，每洞設有六個發球台，適合不同技術水平的球友。水障礙、沙坑設計極具挑戰性。 設施：豪華更衣室、提供泰式與西式美食的餐廳，以及擁有50多種葡萄酒的露台酒窖，讓您在日落時分盡享奢華體驗。

（Ｂ）Black Mountain Golf Club｜看完整華欣黑山球場介紹

Black Mountain Golf Club以岩石景觀與瑞士般的自然風光聞名，2007年開幕後成為歐洲和亞洲巡迴賽的重要場地，被《高爾夫文摘》列入「美國以外全球100佳球場」。

基本資訊 ： 城市：Prachuap Khiri Khan 標準桿：72/36桿 球洞數：27洞 球道長度：7343/3621碼 設計師：Phil Ryan 距市中心：20分鐘（15公里）

： 特色 ：球場保留自然小溪與叢林特色，蜿蜒的路線與快速果嶺考驗球技，適合追求挑戰的玩家。

：球場保留自然小溪與叢林特色，蜿蜒的路線與快速果嶺考驗球技，適合追求挑戰的玩家。 設施：練習場、高爾夫商店及提供泰式與西式料理的餐廳，會所位置可俯瞰整個球場。

（Ｃ）Springfield Royal Country Club｜看完整華欣Springfield球場介紹

由高爾夫傳奇傑克·尼克勞斯設計，Springfield Royal Country Club是泰國維護最佳的球場之一，曾多次舉辦泰國公開賽。

基本資訊 ： 城市：Phetchaburi 標準桿：72桿 球洞數：27洞 球道長度：7043碼 設計師：Jack Nicklaus 距市中心：35分鐘（28公里）

： 特色 ：球場注重擊球精準度，設有水塘、深沙坑與起伏球道，適合技術型與長距離型球友。

：球場注重擊球精準度，設有水塘、深沙坑與起伏球道，適合技術型與長距離型球友。 設施：專業商店、練習場及豪華會所，提供一流餐飲與全場景觀。

（Ｄ）Palm Hill Golf Club｜看完整華欣Palm球場介紹

Palm Hill Golf Club於1991年成立，1993年舉辦首屆泰國世界ProAm比賽，以棕櫚樹環繞的山坡地形與泰國灣美景著稱。

特色：地形起伏、水障礙豐富，山頂球洞可俯瞰華欣全景，春季花香更添詩意。

更多華欣球場介紹請見：華欣高爾夫球場介紹、分級推薦、價格、排名、訂場

華欣高爾夫球之旅將頂級球場、自然風光與舒適行程完美結合。不論是資深球友還是初次體驗，華欣球場都能滿足。

我是泰亮，外派泰國多年，已服務2,000+位球友泰國高球場代訂，需要華欣高爾夫球訂場或包車，歡迎加Line聯繫！

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