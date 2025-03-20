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台中市西屯區頂粵吉品與台灣高爾夫協會聯手打造台灣高球最奢華巡迴賽體驗

頂粵吉品 高爾夫 台巡賽 頂粵吉品公開賽 more
2025-03-20 17:07:00 文字：cyclecbv1003
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cyclecbv1003

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完整文章：https://www.5ialive.com/column/?mode=detail&id=1239

台中頂粵吉品－台灣頂級餐飲會所的領航者，憑藉對高爾夫運動的熱情與遠見，持續鼎力贊助台灣PGA巡迴賽（TPGA）。從去年成功冠名一場挑戰賽，到2025年正式升級為單站冠名贊助商，頂粵吉品將於7月14日至19日在台豐高爾夫俱樂部推出「頂粵吉品公開賽」，為台灣職業高爾夫注入全新能量。作為首個以頂級餐飲會所身份贊助台巡賽的品牌，頂粵吉品不僅展現對體育推廣的堅定承諾，為賽事增添獨特魅力。
台中市西屯區頂粵吉品與台灣高爾夫協會聯手打造台灣高球最奢華巡迴賽體驗

2025年的台灣PGA巡迴賽盛況可期，全年共規劃29場賽事，包括20場主巡賽與9場ThreeBond挑戰巡迴賽，總獎金飆升至新台幣1億4700萬元，創下台巡賽歷史新高。在TPGA理事長陳榮興的帶領下，賽事不僅規模擴增，更成功納入世界積分組織（OWGR），為台灣選手開啟國際競爭之門。頂粵吉品的加入，正逢這一黃金時刻，為賽事增添光環，推動台灣高爾夫運動邁向新高峰。
台中市西屯區頂粵吉品與台灣高爾夫協會聯手打造台灣高球最奢華巡迴賽體驗
台中市西屯區頂粵吉品與台灣高爾夫協會聯手打造台灣高球最奢華巡迴賽體驗

「頂粵吉品公開賽」不僅是一場頂尖職業高爾夫賽事，更是一場結合運動精神與頂級享受的盛宴。頂粵吉品以其追求卓越與創新的品牌精神，打破傳統贊助框架，成為台巡賽中最具話題性的亮點。頂粵吉品以頂級飲饌策劃的獨特定位，為台灣高爾夫帶來新風貌，展現品質與影響力的雙重價值。此外，報名「頂粵吉品公開賽」的貴賓與選手，將受邀參加於頂粵吉品星光盛宴大殿舉辦的頂級晚宴。星光盛宴大殿以奢華與典雅氛圍和殿堂級影音設備聞名，配備全台最大673吋P1.5 LED 8K極高清巨幕，呈現極致視覺震撼；劇院式Bose立體環繞音響則帶來身臨其境的聽覺享受，讓晚宴在視聽交織中更顯煥彩奪目。
台中市西屯區頂粵吉品與台灣高爾夫協會聯手打造台灣高球最奢華巡迴賽體驗

以「頂粵吉品公開賽」為起點，頂粵吉品將頂級餐飲與職業高爾夫完美結合，為選手與觀眾帶來前所未有的感官享受。這場賽事不僅提升台灣PGA巡迴賽的多樣性與國際能見度，更為企業參與體育贊助樹立新標竿。誠摯邀請高爾夫愛好者與選手一同參與7月14日至19日的「頂粵吉品公開賽」，感受競技激情與奢華交融的精彩時刻吧！

頂粵吉品
地址：407台中市西屯區市政南一路288號
電話：04-22534688

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