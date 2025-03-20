完整文章：https://www.5ialive.com/column/?mode=detail&id=1239
台中頂粵吉品－台灣頂級餐飲會所的領航者，憑藉對高爾夫運動的熱情與遠見，持續鼎力贊助台灣PGA巡迴賽（TPGA）。從去年成功冠名一場挑戰賽，到2025年正式升級為單站冠名贊助商，頂粵吉品將於7月14日至19日在台豐高爾夫俱樂部推出「頂粵吉品公開賽」，為台灣職業高爾夫注入全新能量。作為首個以頂級餐飲會所身份贊助台巡賽的品牌，頂粵吉品不僅展現對體育推廣的堅定承諾，為賽事增添獨特魅力。
2025年的台灣PGA巡迴賽盛況可期，全年共規劃29場賽事，包括20場主巡賽與9場ThreeBond挑戰巡迴賽，總獎金飆升至新台幣1億4700萬元，創下台巡賽歷史新高。在TPGA理事長陳榮興的帶領下，賽事不僅規模擴增，更成功納入世界積分組織（OWGR），為台灣選手開啟國際競爭之門。頂粵吉品的加入，正逢這一黃金時刻，為賽事增添光環，推動台灣高爾夫運動邁向新高峰。
「頂粵吉品公開賽」不僅是一場頂尖職業高爾夫賽事，更是一場結合運動精神與頂級享受的盛宴。頂粵吉品以其追求卓越與創新的品牌精神，打破傳統贊助框架，成為台巡賽中最具話題性的亮點。頂粵吉品以頂級飲饌策劃的獨特定位，為台灣高爾夫帶來新風貌，展現品質與影響力的雙重價值。此外，報名「頂粵吉品公開賽」的貴賓與選手，將受邀參加於頂粵吉品星光盛宴大殿舉辦的頂級晚宴。星光盛宴大殿以奢華與典雅氛圍和殿堂級影音設備聞名，配備全台最大673吋P1.5 LED 8K極高清巨幕，呈現極致視覺震撼；劇院式Bose立體環繞音響則帶來身臨其境的聽覺享受，讓晚宴在視聽交織中更顯煥彩奪目。
以「頂粵吉品公開賽」為起點，頂粵吉品將頂級餐飲與職業高爾夫完美結合，為選手與觀眾帶來前所未有的感官享受。這場賽事不僅提升台灣PGA巡迴賽的多樣性與國際能見度，更為企業參與體育贊助樹立新標竿。誠摯邀請高爾夫愛好者與選手一同參與7月14日至19日的「頂粵吉品公開賽」，感受競技激情與奢華交融的精彩時刻吧！
頂粵吉品
地址：407台中市西屯區市政南一路288號
電話：04-22534688
延伸閱讀
從歐洲車道磚工藝到極致美學設計，打造質感停車空間！
台中萬楓酒店楓橋餐廳：限定中東料理，啟程異國美食之旅
溪頭山下高CP值住宿：海盜村！入住即可暢玩樂園
乍暖還寒，泡湯正當時：來趟溫泉療癒之旅
日本YKK AP董事也青睞的美味：一膳 炭造料理
1518市政核心超慢跑：打造台中健康新地標