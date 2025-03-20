來開箱品嘗源於春水堂集團開創的電商通路，《春水良品》春水脆脆堅果辣醬!! 料理0門檻、美味1秒升級、口感系辣醬全新登場!!

這款口感系辣拌醬，裡面材料有：嚴選腰果、高品質南瓜子、特大葵花子仁、中藥級漢方材料(小茴香、朝天椒等數十種香料炒製)、多款堅果；每一口都富含礦物質與維生素! 讓沾醬也滿足健康需求!! 更適合新手料理小白、健身族群增添餐食風味!!

春水脆脆堅果辣醬堅果辣醬，百搭神醬；要讓你不只辣、更要脆!!嘎嘎脆、嘎嘎香! 更勝於傳統辣醬製作、添加多款堅果；讓拌醬，添入堅果營養與脆脆口感! 營養升級、美味升級!!

《春水良品》春水脆脆堅果辣醬!烹煮餐食添加品嘗後，感想：『不顯油膩、脆爽好吃! 』；炒製堅果油香，恰到好處、些微辣、嘎嘎脆、嘎嘎香!!

在家裡煮麵條、烹煮青菜、來點脆脆堅果辣醬；相當滿足! 且滿足口腹之慾也補充堅果營養!!

低溫熬煮十三香醬料炒製，風味層次更豐富；(小茴香、朝天椒等數十種香料炒製) 十三香醬料口味，我自己頗喜歡!! 微辣、適口鹹、不麻辣!和堅果充滿的醬料，很搭!

這次搭配的料理是我自己烹飪的高麗菜炒蛋米粉，菜色屬於清淡口味；我平常很常這般料理，搭上《春水脆脆堅果辣醬》，相當開胃好吃!!

小黃瓜滾刀切塊、放入容器內添入鹽、胡椒，幾經晃動讓小黃瓜有鹽味；涼拌豆腐裝盤、小黃瓜放置周圍、上面鋪上《春水脆脆堅果辣醬》；快速出好菜!



對於有身材保養需求、偶爾尚需要水煮餐食的朋友們；這款添入堅果營養的拌醬、可以適時添加飽足感!

料理hen初階的朋友(新手料理小白)、健身族群朋友、輕食族群朋友；水煮餐食來上一匙、風味加持! 也讓料理之路有起步、信心更添!! 健身之路也更為穩健、餐飲風味更添也更加油!

春水良品《春水脆脆堅果辣醬》嚴選腰果、高品質南瓜子、特大葵花子仁、中藥級漢方材料、多款堅果；十三香炒製，也相當適合不嗜辣的朋友；多款脆爽堅果添加、風味絕佳!

品嘗烹煮料理，我喜好享受多重口感；軟糯好入口咀嚼的新竹米粉、高麗菜清甜脆爽、炒蛋香氣十足；《春水良品》春水脆脆堅果辣醬! 添加腰果、南瓜子、特大葵花子仁、白芝麻等多種堅果口感；高麗菜與堅果雙重口感，脆爽X2與軟糯好入口，通通滿足!!

飽含礦物質與維生素，營養滿分的《春水良品》春水脆脆堅果辣醬!! 沾附餐食、美味瞬間升級!! 家庭主婦、居家料理良伴! 偶爾在家輕食料理、沾附春水脆脆堅果辣醬! 健康加分、美味滿分!

《春水良品》春水脆脆堅果辣醬，拌飯、拌麵、拌豆腐 炒菜、炒蛋、炒肉，沾蘿蔔糕、涼拌小黃瓜，解嘴饞無負擔、一匙搞定 、風味瞬間升級 !

水煮餐食的無味，添加什麼無思緒嗎?《春水良品》春水脆脆堅果辣醬；開胃也滿足、輕鬆變大廚!!

《春水良品》春水脆脆堅果辣醬讓您「零費力備餐」與「美味 x 健康兼具」!!

料理小白、健身族群朋友、輕食族群朋友，一匙搞定料理、快速出餐；家庭餐桌好幫手! 《春水良品》春水脆脆堅果辣醬，肯定你一定會喜歡喔!!





春水良品

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