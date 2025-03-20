想要開始自己的斜槓人生嗎?

部落格自媒體算是門檻最低、成本也最低的方式之一

而流量則是部落格網路寫文創業的首要條件

但最近應該有不少部落客發現最近部落格的流量真的是愈來愈低

別說是新進小白還是經營很久的格友都有寫文寫到心累想放棄的GG

這個週末與許多部落客與KOL春酒聚會時聊到

有格友推薦使用【流量小舖】來穩步增加自然流量

自然流量提升後，更多的真實客戶前來

想要透過廣告、聯盟行銷、贊助、業配來打造多重收入不是夢

【流量小舖】貼心提供免費流量訂閱服務,直接感受流量增加的好處

每日名額有限,先搶先贏,先申請先享受

只要是

1.從未申請過

2.一網址限使用一次(同類型/同產品與服務/已購買過我們方案的網址都視為重複申請，若真的需要流量測試可來信或line)

3.以下網站暫不開放申請測試(人工審核):

詐騙網站/亂碼網站，以上網址不開放申請免費流量，若申請【流量小舖】也不會做任何設定喔

填寫部落格網址可以使用短網址生成網站:https://cutt.ly/

生成後再申請流量，這樣就可以進入短網址後台觀察流量數據

認證成功後，流量將立即排程設定

使用【流量小舖】的服務後

可以發現除了每天的流量穩定增加外

連單篇的文章瀏覽量都變高了，這代表有更多人發現我的網站,欣賞我的文章

有更多人發現後也吸引更多的人引流進來我的部落格,這點太讓我開心了

也相對代表廣告曝光率相對也變高了，通過網站的自然流量增加，甚至帶動了業績成長

做生意最重要的就是要有“人流”流量等於人氣、人氣容易轉換為買氣

先有流量你的生意才有機會成功

使用【流量小舖】還可以改變流量地區,例如限定為台灣流量

流量來源也可以新增並且變更比例,例如提高google的來源比例或者提高ig的來源比例

也可以增加額外的網址作為流量來源;

我們在聚會上有人曾透過某流量行銷公司包月貴桑桑,流量反饋不如預期,傷心又傷荷包

這次大家一起試用【流量小舖】感受這自然流量,還有各種平價包月方案真的非常划算

對於一開始白手起家，或想更快起步的部落客和網站來說，是一股滿大的幫助

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