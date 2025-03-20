《肉搏站》很好買！這次去肉搏站真的太驚艷了，從沒想過買牛肉，會買到逛百貨的感覺，真的太有趣了！《肉搏站》是台中頂級肉品專賣店，台中以北的餐廳，幾乎都是《肉搏站》客戶，有美國PRIME跟CHOICE等級冷藏原肉、日本冷藏山形牛及獨家代理的江田有機牛，不用去餐廳，來肉搏站就能買回家自己料理，既省錢又有滿滿的生活質感～

肉搏站

如果喜歡吃牛排、做牛肉料理，這間《肉搏站》絕對會是你的愛店！《肉搏站》是專門進口美國牛、日本牛的進口商，專為愛吃牛肉的人開設的門市，讓吃好的、優質的、頂級的、美味的牛肉條件及門檻大大降低，只要會點料理功夫，來肉搏站真的會失心瘋，各種類各部位的牛肉原肉、牛排，光看就讓人口水直流，價格更是佛的很可以，對於愛吃牛的人來說，真正擔心的部分，就是怕冰箱塞不下～😂

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肉搏站資訊

肉搏站官網

肉搏站臉書

電話：0423803061

時間：11:00–20:00

地址：408台中市南屯區工業區十八路24號 / 地圖

肉搏站在哪

《肉搏站》地點有一點點難找，因為位在台中工業區裡面，這的道路稍微複雜，所以阿偉特別放上Google地圖，只要沿著紅線，在經過五權西路與工業區十八路交會口時放慢速度，走加油站右邊的道路進去，就不會開過頭。

《肉搏站》的場地很妙，把公司、倉庫跟店面都安置在了一起，需要大量採購、業務還是單純買牛肉補貨，來這都能搞定！

肉搏站廠區內有停車位，約可停下十數台車，車位沒辦法預定，先來先贏😂

停好車後，《肉搏站》店門口很好辨認，跟周圍的風格差很多，也更為有質感。

肉搏站環境

進到肉搏站內部不誇張，整個就是wow的驚嘆感，這空間、這環境、這舒適度…都太讓人震驚了！

來《肉搏站》買牛肉等食材，真的很有逛百貨公司的感覺😂

肉搏站場地非常寬敞，肉品的陳列、燈光都是打好打滿，所以每塊原肉、牛排🥩看起來都極為誘人。

一路逛下來走走停停，真的不是阿偉貪吃，而是每個人都在牛肉前面，頓足停留，欣賞宛如藝術的油花及回家料理後的美妙滋味😋

我很喜歡《肉搏站》的購買體驗，進到店內服務員先是點頭招呼，隨即就放任讓你自由採購，不會有服務員靠近的緊迫感，可以慢慢的逛慢慢看，當然有需要也可以請肉搏站服務員介紹。

第一次來《肉搏站》不知道該怎麼逛？阿偉建議把《肉搏站》看成三區，冷藏美國牛、冷藏日本牛跟多國的冷凍牛羊豬肉，每區貼標都非常清楚。

肉搏站 / 冷凍原肉專區

從進門的右手邊開始逛，先是冷凍的美、澳、紐牛原肉區，這裡有各個部位的原肉肉品，就連老饕最愛的美味牛舌，肉搏站也有！

《肉搏站》不僅在品上項很有優勢，在價格上比起美式賣場，也有優勢的！更不能忽視的一點，就是《肉搏站》是肉品專賣店，牛肉等肉品，都是冷凍入倉，在品管上的專業度，更勝許多。

標籤除了價格外，也有明確標註出冷凍的保存期限。

喜歡吃牛的饕客來肉搏站，心真的會很癢，每一塊牛肉看起來都好誘人，好好吃的感覺。

《肉搏站》有整根的牛舌！有澳洲和牛牛舌、澳洲穀飼牛舌跟紐西蘭牛舌可供挑選。

牛舌拿在手上，讓我想起每次去台中燒肉店，都一定要點牛舌，現在整個拿在手上，哇！這下牛舌自由了😋

大家在逛《肉搏站》時候，會看到同樣部位的肉，一個有寫全修清，一個沒有，這指的是把過多的油脂修除，可以看下面兩張照片的區別。

修不修外觀真的差很多！多付一點省時間，這個我願意😂

肉搏站 / 冷藏原肉專區

第二區是日本和牛專區，可以清楚看到和牛原肉上的誘人油花樣貌，肉搏站有美味的山形牛外，還有全台獨家代理的江田有機牛，看到有機牛介紹，真真覺得牧農真的很厲害，為了培養江田有機牛，不僅在生活環境下功夫，就連飲食也是符合有機兩字，據食用過的饕客分享，有機牛吃起來的甜度更為明顯，味道上無腥無燥，重點！全台灣只有《肉搏站》買的到。

肉搏站 / 山形牛

有去吃較高檔的台中火鍋跟台中燒肉，相信大家對於山形牛一定不陌生，那清甜的美味肉汁，只要灑上一點點鹽巴，就是味蕾的極致享受。

說真的，日本和牛的油花，真的超級漂亮！

在吃的時候，你會感受到極致的滑順軟嫩口感，以及入口即化美味肉汁。

肉搏站 / 江田有機牛

另一個冷藏櫃擺放的，就是全台獨賣的江田有機牛，據服務員介紹，江田有機牛之所以特別，就是在飼養期間，不僅環境要優，就連餵養的也是有機草料，可以說整頭牛都是有機產物😂

大家對江田有機牛有著十足的興趣，所以現場詢問度很高，都是想了解有機牛的口感特性。

阿偉對於沒吃過的牛，同樣很有興趣，不過每塊原肉都好大塊😂確認過家中冰箱狀況後，只好下次再來買😆

肉搏站 / 冷藏美國牛肉區

剛剛有介紹過冷凍美國牛肉了，而這區是冷藏牛肉區，冷凍跟冷藏部分，應該不用特別在說明吧😆冷藏櫃中擺放很多整塊的美國牛原肉，還有切好的牛肉跟牛肉片。

後方的透明櫥窗可以看到員工在切肉，切肉沒什麼，但那台切肉機可不一般！切的肉是冷藏肉，詢問後才知道，是老闆為了更好呈現牛肉的美味，特別從日本引進的專業器材😮

無菌室的加工分裝，食用起來更是備感安心。

冷藏櫃上的原肉超大塊，拿手一比較，真的很大一塊～

《肉搏站》的美國冷藏牛跟冷凍牛最大差別，不僅在價格跟保存方式，而是冷藏牛只有7天賞味期，上架第6天、第7天就會下架，大家買回家後，要記得別錯過牛肉最棒的滋味。

美國牛肉首推選？當然是美國牛PRIME等級肉品，很多人都分不清PRIME等級跟CHOICE等級差在哪，我也一樣😂所以就請肉搏站服務員給我解答解答。

PRIME等級的牛肉，油花較多也較為豐沛，喜歡吃起來多汁嫩口的口感，選這就對了！

而CHOICE等級呢，油花量較少，喜歡肉感多一點的我，這款根本是我的愛～

原肉太大塊，若不是多人聚餐、聚會、露營，7天保存期限對阿偉家來說，真的太短，但很想買怎麼辦？

別擔心！有切好的～貼合式封膜，讓肉品看起來更加誘人。

有牛排，當然也有適合火鍋燒烤的肉片～

肉搏站 / 嚴選美國牛肉、紐西蘭羊肉、西班牙伊比利豬肉

肉搏站正中間冷凍櫃，則是稍早提到的冷凍牛、羊、豬肉，每一個冰櫃都充滿強力誘惑，價格更是香甜無比，早知道上禮拜不去好市多補貨了，現在想買還沒空間放😥真的超可惜～

不管是要在家煮火鍋還是燒烤，來《肉搏站》都能買到所需的美味高品質肉品，價格上也相對划算很多，因為肉搏站本就是進口牛肉的大盤商等級，想買優質高檔牛肉，不需要花大錢，來一趟《肉搏站》就對了～

看到一塊塊牛排在眼前，真的超級心動！阿偉自己承認，拍照時真的吞了好幾次口水😂

居家料理首選就是骰子牛，料理方便可快速出餐，不用過多調味，一點玫瑰鹽、黑胡椒就很好吃！

若要露營烤肉，阿偉大推牛肋條！吃起來有肉，烤起來也很香～

適合火鍋的肉片，當然也不會少啦～

不知道大家有沒有吃過紐西蘭羊肉？阿偉上次紐西蘭旅遊吃過羊肩排，整個驚為天人，大家最擔心的羊騷味，很淡！只需稍稍調味，就很美味～

西班牙伊比利半橡豬松坂不知道吃起來是什麼口感，味道讓人很好奇。

除了半橡豬松阪外，還有全橡豬松坂，這兩者的差異，簡單來說就是吃一輩子的橡子跟吃幾個月的橡子，老饕說全橡豬松坂吃起來比半橡更清香更甜一點。

小家庭煮火鍋最適合買1公斤裝的火鍋肉片，有豬肉跟牛肉可以選～

肉搏站 / 低溫熟成牛肉

對了！如果對低溫熟成的牛肉有興趣，肉搏站也有！不過數量有限，幾乎一個月一個檔期，想試試記得先預訂～

肉搏站 / 調味料

除了酒類外，還有松露、黑胡椒跟玫瑰鹽，這幾款調味料都跟牛肉很搭。

肉搏站 / 酒飲

吃牛排當然要搭配點什麼，不過這部分就看個人喜好了，《肉搏站》有提供幾款老闆喝過覺得很不錯的酒類，沒試過可以買來喝看看。

對了！忘了說，肉搏站有提供手推車😅不用擔心買太多拿不動。

買完肉品也別急著離開，若沒戴保冷袋，《肉搏站》有提供製冰機，可以裝一些冰塊，物理保冷保鮮。

肉搏站評價

《肉搏站》給阿偉的感覺，是一間比好市多更專業的、更佛的台中牛肉專賣店，在肉搏站不僅可以買到美味的美國安格斯牛，就連日本山行牛都能買到，一圈逛下來，深深懊悔上禮拜跑去補太多貨，不然來店當天，絕對可以再拉一箱回家😂若有粉絲已經去買江田有機牛，可否分享分享口感，我超想知道的😋

台中景點美食懶人包

台中旅遊資訊小彙整！很多懶人包文章會陸續整理更新上來～

台中吃到飽懶人包

店家/景點資訊

店家名稱：肉搏一站食品股份有限公司（肉搏站 實體門市）

所在地址：408臺灣台中市南屯區工業區十八路24號

營業時間：日 一 二 三 四 五 六 11:00-20:00

店家電話：0423803061

評價：★★★★★ Google即時導航





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