愛毛客在網路上販售寵物鮮食，同時在淡水設有實體寵物咖啡廳，為毛孩和飼主打造美味與陪伴的溫馨空間

創辦人為了提供毛孩最優質的日常飲食，特別參加完整的鮮食培育課程，親自實作並結合中西醫理論

同時送驗至合格檢驗單位，確保每一口鮮食都安全健康，讓毛孩獲得均衡且充足的營養～

愛毛客寵物鮮食建議用量：體重5公斤以下：1 包、體重5-10公斤：2 包、體重10-15公斤：3 包

「愛毛客」咕咕木耳膚健飽-(護膚)，主要成分：雞肉、馬鈴薯、菠菜、黑木耳

包裝上營養成分和相關資訊標示完整清楚

寵物鮮食就像毛孩專屬的家常菜，選用天然食材並精心調配，避免過多鹽分與調味料

確保營養充足且不會對牠們的身體造成任何負擔，小臘腸咪咪吃得健康，讓我們很安心！

「愛毛客」哼哼地瓜安心飽-(護心)，主要成分：豬肉、地瓜、高麗菜、青江菜

相比一般乾飼料，愛毛客寵物鮮食色香味俱全，讓小臘腸咪咪食慾大開，每一餐都充滿期待！

食材經過精心挑選與調理，柔軟好咀嚼，容易消化吸收，幫助毛孩維持健康與活力～

「愛毛客」哼哼青椒護腎飽-(護腎)，主要成分：豬肉、青椒、高麗菜、白飯

愛毛客寵物鮮食，每一款口味都深受小臘腸咪咪的喜愛

每當到了飯點，咪咪總是迫不及待，幾乎是暴風般的速度迅速吸入

看著咪咪開心享受美食的模樣，讓我們覺得一切付出都值得啦！

愛毛客寵物鮮食我都是放在冷凍庫保存，等要加熱時再提前取出退冰，加熱方式可以選擇微波爐、電鍋蒸或鍋炒

「愛毛客」寵物鮮食蛋糕，在運送過程中保持完好無損，蛋糕盒也毫無損傷，讓人相當放心

「愛毛客」四吋寵物鮮食蛋糕小巧精緻，淡黃色的蛋糕體搭配夢幻的粉色擠花

上面點綴著鮮嫩的紫色藍莓，整體色調柔和又溫馨，實在是太可愛了！

我是以電鍋方式加熱寵物鮮食蛋糕，碼表倒數計時約12分鐘～

加熱時蛋糕下面的托盤記得要拿掉，以免導致蛋糕會受熱不均勻

小臘腸咪咪陪伴我們多年，早已是家人般的存在

今年特別為牠訂製了一款專屬的寵物生日蛋糕

希望用滿滿的儀式感，讓咪咪感受到我們的愛與陪伴！

貼心附上一根金色小蠟燭

唱完生日歌之後，由大主人和小主人幫小臘腸咪咪吹蠟燭囉！

小臘腸咪咪早已瞪大殷切的小眼神，迫不及待要大吃特吃一番～

無論是毛孩生日還是節日慶祝，愛毛客鮮食蛋糕都是一個完美的選擇！

精選天然食材製作，無添加人工成分，讓每一口既健康又美味～

在這些特殊的日子裡送上愛與關懷，讓毛孩感受主人無微不至的寵愛吧！

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