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南科贊美酒店 忙碌商務旅人的歇腳綠洲 科技新城的世外桃源

台南 善化 台南科學園區 南科贊美酒店 more
2025-03-21 18:12:00 文字：夫子
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南科贊美酒店臨近台南善化火車站，為台南科學園區規模最大、功能最全面的商務與度假綜合型酒店，「小食吧」24小時開放，備有各式零嘴、飲料、冰品、點心、茶品、宵夜等供入住房客免費享用。特別企劃的食農教育活動「阿嬤的菜園」與焢窯體驗，更是親子旅遊住宿必加購的項目。
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南科贊美酒店，建築外觀融合蒙德里安藝術風格與西藏風馬旗的祈福色彩，運用線條以鮮明的黃、綠、紅、白、藍彩色區塊組合，展現獨特的建築美學。
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主建築旁的贊美宴會廳，門前廣場一座純白色「摯愛馬車」，代表著純淨與潔白，帶領著新人奔向美好的未來。
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玻璃打造的夢幻珍愛教堂，提供新人證婚、婚禮舉辦、婚紗拍攝等活動。
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心之湖為南科贊美酒店 2020年新建造的雙心型湖畔，可供新人於湖中央證婚、拍照使用。心之湖周圍種滿落羽松，夏天、秋天各有不同景致，24小時免費開放，歡迎旅客前來拍照留下美好紀念。
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南科贊美酒店旁，一大片菜園是「阿嬤的菜園」，一座食農教育活動場域，也是無毒農園，生產的蔬果供應酒店餐廳使用，早餐的現燙青菜就是來自「阿嬤的菜園」。
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24小時接待櫃檯親切迎賓，提供免費行李寄存，並提供當地旅遊諮詢服務。入住南科贊美酒店，車程二十分鐘範圍內可到達包括山上花園水道博物館、南科考古館、左鎮化石園區、善化糖廠、樹谷科學館、隆田 CHACHA 文化資產園區、頑皮世界野生動物園等台南多座博物館與遊樂園，並能獲得門票半價 ~ 七折優惠。
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接待櫃檯前方的「小食吧」(little living room) 24小時開放，備有各式零嘴、飲料、冰品、點心、茶品、宵夜等供貴賓享用。
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像在自家溫馨的小客廳一樣，入住房客 (免費) 隨時都能坐在沙發休息區，輕鬆暢談、享用好茶及點心、沈浸歡樂的小食光。
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小食吧 21:00 - 22:00 宵夜時間，有酒店當日輪值主廚安排宵夜內容，每日不同今日是宵夜主題是「府城深夜食堂」，以台南在地小吃筒仔米糕與四神湯呈現。
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南科贊美酒店精緻雙人房，室內空間寬敞，牆面一幅迎曦湖畔巨型公共藝術「舞彩迎賓」夜景，凸顯南科贊美酒店與台南科學園區的聯結。精緻雙人房，二張人體工學標準單人床，柔軟乾淨的寢具組，令人自在放鬆舒適好眠。大面窗採光佳，打開窗簾一眼望去，窗景是一大片春分等待播種的空曠田野，遼闊的視野讓人心曠神怡，讓整天盯著手機的眼睛睫狀肌，獲得充分的舒緩。
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房間配置大型液晶電視、吹風機、煮水壺、冰箱，提供迎賓茶包、三合一咖啡、奶茶包、吸水杯墊 (可攜回) 與拋棄式布拖鞋供房客自行取用，但無瓶裝水提供，另提供玻璃瓶讓入住房客自行到茶水機添加飲用水。另有免費 WiFi 依房號輸入密碼後連接使用。南科贊美酒店 忙碌商務旅人的歇腳綠洲 科技新城的世外桃源

浴室採玻璃窗與客房空間相連，設有窗簾與拉門，可以全部關上形成私人空間，也可隔絕水氣外露房間。
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乾溼分離衛浴，配合政府政策，淋浴室提供大瓶裝沐浴精與洗髮精，無主動提供一次性備品 (牙刷、牙膏、刮鬍刀與托鞋)，洗手台則另設置在房間走道旁。
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南科贊美酒店自助式早餐，用餐空間時尚優雅，窗邊座位面對游泳池有自然光引入。
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環形食物台供應中、西式多樣美食，最特別的是有台南現煮牛肉湯、阿嬤的菜園現燙青菜 (以上二項入座後，服務人員會前來主動詢問)。
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善化在地豆菜麵，南科人的早餐兼宵夜，麵條是油麵，搭配豆菜淋上蒜蓉醬油，很爽口。
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南科贊美酒店
地址：台南市善化區成功路252號
電話：06 583 8383
接駁服務：酒店提供免費善化火車站與南科園區接駁服務，需提前一天電話預約。
官網：https://www.larchotel.com.tw/

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