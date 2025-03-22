三八旅客的優缺點、評價有哪些？第一次訂三八旅客的泰國、越南、馬來西亞、新加坡包車是否安全，全都在這篇一次告訴你！

這幾年來，我帶著孩子多次前往曼谷，之前一直選擇某幫服務，但上次的出行體驗並不理想，因此我決定嘗試新的廠商。

不得不說，三八旅客的缺點在於品牌剛成立，客源尚在累積，對於新客戶來說，難免會有些疑慮。然而，從一開始的溝通到出發前的準備，再到出發當天，我都能感受到他們的用心與專業。

特別值得一提的是，當我在送機時間填寫了飛機起飛的時間時，他們也細心地注意到了這一點，讓我倍感安心。下次再來泰國旅遊時，三八旅客將會是我的首選！

網路推薦真的很讚！臨時需要車子三八旅客馬上幫忙處理，司機素質也很高

在臉書找到38旅客租車的訊息，其實一開始有點怕怕的，不斷在臉書和D-card搜尋有關38旅客的所有評價，整個包車的流程38旅客很細心，很負責任的說明流程，就連我這個龜毛的個性深怕漏掉哪個細節38都會幫你完整記錄注意事項，讓我覺得整個旅遊很放心，任何時段傳line也會在很短的時間內回覆，只是比較納悶小編有在睡覺休息嗎？

過年期間到泰國玩，帶長輩和小孩到大城和芭達雅玩，老實說要帶老帶小真的很煩惱，不知道要怎麼安排行程。三八客服很有耐心提供我行程建議。包車過程有問題和預約的餐廳遲到了都會幫我們溝通好。。省事很多！

價格很划算，包含提供行程規劃只能說服務到位，真的很推薦～

我們這次到泰國員旅都是找三八旅客包辦，從包車，票券到餐廳都他們搞定。預訂了三台車，5天4夜

因為第一次做主辦者，一開始很壓力因為擔心哪裡會出錯，幸好客服很給力，行程都反覆跟我們確認，5天的司機人都很好，司機都會準時在飯店接我們，有幾天超時司機還是陪我們到很晚。

我們是預訂10人座，車況很新，整體體驗都很讚！同事們都很開心

前兩次去泰國都是組團去的，這是第一次去泰國用包車的方式，再去之前看了新聞報導對泰國很恐慌但三八旅客的客服我有問題他都馬上回覆讓我安心不少，去到泰國雖然每天司機都是不同但是我們一上車司機就會馬上拍照回傳讓我們很安心司機也都很有耐心很好溝通每個司機都棒棒的⋯在泰國有問題聯繫客服客服也都是第一時間馬上幫我們處理，例如原本訂12:30網美餐廳用餐但是因為時間上來不及客服也是馬上幫我們打電話去餐廳把訂位時間延後真的很感謝，總之這次是包車自由行同行的每個朋友都說很棒⋯也都計劃好下次去韓國

旅遊還是會找三八旅客來包車服務～～～Ya以後我隨時想去泰國旅遊就找三八旅客準沒錯！

第一次到泰國玩，第一次使用三八包車，因為近期新聞詐騙很多，一開始真的蠻擔心的～我們包車到北碧府2天，10人座車款很乾淨很新，也完全沒有其他怪味，司機是泰國人，我們使用line 與他溝通行程，開車技術很好，不會頭暈，當時抵達動物園前還有一些時間，司機還主動建議我們要不要先去桂河大橋走走，整體來說司機很友善，也會怕我們無聊�，下次有機會到泰國旅遊一樣還會使用三八包車！

第一次用三八包車.包含機場送機…整趟行程服務很好..溝通也沒問題..司機人超好很有耐心..三八旅客的服務也很棒..有問必答..任何問題都可以詢問..下次來泰國🇹🇭還會給三八旅客👍包車..價格公道便宜..很棒的旅行回憶❤️❤️

第一次來泰國玩，比了很多間包車，最後問到三八旅客價格最便宜，行程安排最彈性，不像其他間都是配好的套裝行程，司機非常nice，點到點之間想去便利商店都非常熱心配合，旅社也會給建議吃什麼去哪玩，回覆也很迅速，下次出國包車首選依然是三八旅客�

此次安排農曆年前泰國旅遊，經由網路找到三八旅客，並且訂了昭披耶公主號游船及船上自助餐價格也很優惠，酒水暢飲，另外也訂購了大城一日遊，司機素質良好，溝通無礙！為此行更增添精彩回憶。