是一款無色無味的噴霧，連傲嬌貓吉吉都沒有抗拒～

而且每天鏟砂的時候超順手，不再手忙腳亂地刮那些頑固的結塊，

省時又省力。對我來說，這已經不是單純的清潔工具，

而是一個讓我和吉吉生活更優雅的小秘密武器💛





今天要來分享就是這兩罐讓我整理貓砂時候很方便的好物~





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的外觀形狀是類似像噴霧罐，類似我常在使用的乾洗髮罐子，鋁罐的瓶裝，

容量上面有寫得很清楚，100ML的大小容量，上面有一隻貓和貓廁所的圖案，

罐子外包裝是白色的，然後瓶子上半部和下方都有像畫水彩塗鴉的綠色，

清淡的綠色配上白色，看起來相當清爽的感覺，外觀看起來很舒服，

金屬材質圓柱形罐子，蓋子是軟的帶點白色透明狀，輕鬆可以將蓋子打開，

草恩貓砂的LOGO也有印在上面，英文中文都有寫上，然後罐身上面寫有這瓶使用的方法等，

產地是台灣製造的，這樣我用起來相當的放心，

打開蓋子之後可以看到它的噴口設計看起來相當精細，蓋子也很好蓋上，

包裝整體看起來相當的簡約，簡單又明瞭的文字在上面，一看就知道怎麼使用了，

另外有標示寫上無添加香精和0%酒精及食品及原料，

要使用前先搖晃均勻，在清潔貓砂盆晾乾之後，噴灑在貓砂盆底部，邊角處，即可倒入新貓砂， 它的優點有使用後有效降低90%貓砂黏底問題

奈米保護膜有效防止貓尿滲入貓砂盆

符合毛孩天性0香精、0酒精、0防腐劑

天然食品級成分，不怕貓咪誤食

真的是優點很多也非常創新的一個產品，目前我幾乎沒有看過此款產品過，

讓人眼睛為之一亮，會想要知道它使用效果用起來真的好不好用?

先給大家看一下貓沙卡在盆底的情形是怎樣的，

真的讓我有種「終於找到懂我的產品」的感覺！ 噴霧質地很輕盈，一點都沒有刺鼻的化學味，因為0香精、0酒精、0防腐劑，讓我很安心。

最讓我驚喜的是它的納米護理膜，輕輕一噴就形成一層隱形保護罩，

讓吉吉的貓砂盆不再黏底，每次鏟砂的時候輕鬆很多，再也不用費力刮那些黏住的塊塊。 而且成分自然，就算吉吉愛舔爪子也不用擔心，這份貼心細節真的打動我。

生活已經夠忙了，能有這樣的好物幫我減少打掃壓力，

讓我有更多時間陪吉吉玩耍、喝杯花茶，才是我想要的從容感。 如果妳和我一樣，喜歡把生活過得乾淨又優雅，

也重視毛孩的健康，這款噴霧真的值得入手。💛