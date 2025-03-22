嗨～身為一個把貓主子當寶的輕熟女，真的太懂貓砂黏得到處都是的困擾了！
最近用了草恩貓砂 黏不住Plus貓砂盆噴霧，真的驚艷到我～
這款噴霧噴在貓砂盆內壁後，會形成一層隱形保護膜，讓貓砂不會黏住盆底，
也不會結塊得像水泥一樣難清理！最棒的是沒有刺鼻的化學味，
是一款無色無味的噴霧，連傲嬌貓吉吉都沒有抗拒～
而且每天鏟砂的時候超順手，不再手忙腳亂地刮那些頑固的結塊，
省時又省力。對我來說，這已經不是單純的清潔工具，
而是一個讓我和吉吉生活更優雅的小秘密武器💛
今天要來分享就是這兩罐讓我整理貓砂時候很方便的好物~
'
這罐草恩貓砂 黏不住Plus貓砂盆噴霧
的外觀形狀是類似像噴霧罐，類似我常在使用的乾洗髮罐子，鋁罐的瓶裝，
容量上面有寫得很清楚，100ML的大小容量，上面有一隻貓和貓廁所的圖案，
罐子外包裝是白色的，然後瓶子上半部和下方都有像畫水彩塗鴉的綠色，
清淡的綠色配上白色，看起來相當清爽的感覺，外觀看起來很舒服，
金屬材質圓柱形罐子，蓋子是軟的帶點白色透明狀，輕鬆可以將蓋子打開，
草恩貓砂的LOGO也有印在上面，英文中文都有寫上，然後罐身上面寫有這瓶使用的方法等，
產地是台灣製造的，這樣我用起來相當的放心，
打開蓋子之後可以看到它的噴口設計看起來相當精細，蓋子也很好蓋上，
包裝整體看起來相當的簡約，簡單又明瞭的文字在上面，一看就知道怎麼使用了，
另外有標示寫上無添加香精和0%酒精及食品及原料，
要使用前先搖晃均勻，在清潔貓砂盆晾乾之後，噴灑在貓砂盆底部，邊角處，即可倒入新貓砂，
它的優點有使用後有效降低90%貓砂黏底問題
奈米保護膜有效防止貓尿滲入貓砂盆
符合毛孩天性0香精、0酒精、0防腐劑
天然食品級成分，不怕貓咪誤食
真的是優點很多也非常創新的一個產品，目前我幾乎沒有看過此款產品過，
讓人眼睛為之一亮，會想要知道它使用效果用起來真的好不好用?
先給大家看一下貓沙卡在盆底的情形是怎樣的，
就是貓砂最後底部會有沙痕卡在上面，這是沒有使用草恩貓砂 黏不住Plus貓砂盆噴霧時的狀態!
就是會有沙痕卡在底部，然後很明顯地看的出來有痕跡，
我等等要用新的貓砂盆，清理乾淨擦乾淨過後，噴上這瓶草恩貓砂 黏不住Plus貓砂盆噴霧~
輕輕按一下按壓處，就可以噴出噴霧一樣的灑水狀態，
再把這些噴霧噴在盆子及盆子的四周圍，
再倒入新的貓砂進去，經過幾次的使用，吉吉使用新貓砂上廁所，
之後，我們就可以來觀察一下，噴在盆子上可以看到盆子上有一層透明白色的薄膜產生，
就是肉眼看是一層薄膜，可是卻沒有任何的味道，等噴均勻後再倒入新的貓砂!
在噴灑的過程中，沒有產出化學的異味，感覺相當自然，製作噴霧的過程應該很仔細，
因為貓咪是很容易產生敏感度的動物，牠們可以輕鬆聞到味道，
如果不喜歡或是討厭的味道，牠們便不會使用貓砂了，這點要很注意，
所以我噴上這層噴物的時候也是有點擔心的，但之後吉吉使用的時候是沒有問題的，
像這隻什麼都敏感且愛挑剔的貓咪都可以使用這罐草恩貓砂 黏不住Plus貓砂盆噴霧，
我看其他貓咪是沒有問題的，牠使用起來很順，沒有排斥的行為，很不錯!
用一段時間過後，貓砂會越來越細小，接著就可以搖一下盆子的部分，
傾斜的方式，把貓砂倒到另外一邊，可以看見，完全沒有沙粒黏在盆子上面，
真的還蠻不錯的，完全沒有卡砂的情形，讓我感到意外，
而且這噴霧製作過程相當的有安全性，身為貓奴不需要過為擔心這產品的成分對貓咪不好等等，
我用了一陣子都沒有太大的問題產生，
而且要倒貓砂時，都倒得很順利很順暢，沒有砂卡在上面的情況產生，
我覺得非常的滿意這罐草恩貓砂 黏不住Plus貓砂盆噴霧，對貓奴而言是非常方便好用的一個貓砂清潔好物!
在清潔貓砂的時候可以讓貓砂清潔的更順利，而且使用上非常的容易上手方便，
均勻的噴一層就可以了，然後貓咪也不會討厭使用，整個過程相當的順利，
並沒有怪的化學味道，整個很棒，我非常喜歡，真的是太方便且好用了，
不得不推薦一下這個方便好用的好東西! 且可以減少貓尿臭味的殘留，
且日常可以補噴，任何貓砂產和貓砂機等各種貓砂皆適合使用!
其他的問題如下~
身為一個既在意生活質感、又把主子當寶的輕熟女，
維持家裡的整潔和貓咪的舒適是我每天的功課。最近入手了這款黏不住Plus貓砂盆噴霧，
真的讓我有種「終於找到懂我的產品」的感覺！
噴霧質地很輕盈，一點都沒有刺鼻的化學味，因為0香精、0酒精、0防腐劑，讓我很安心。
最讓我驚喜的是它的納米護理膜，輕輕一噴就形成一層隱形保護罩，
讓吉吉的貓砂盆不再黏底，每次鏟砂的時候輕鬆很多，再也不用費力刮那些黏住的塊塊。
而且成分自然，就算吉吉愛舔爪子也不用擔心，這份貼心細節真的打動我。
生活已經夠忙了，能有這樣的好物幫我減少打掃壓力，
讓我有更多時間陪吉吉玩耍、喝杯花茶，才是我想要的從容感。
如果妳和我一樣，喜歡把生活過得乾淨又優雅，
也重視毛孩的健康，這款噴霧真的值得入手。💛
關於品牌
一次在酷寒的街頭與生病的小草相遇，
讓我體會到生命相遇時的可貴、與守護承諾的意義。
草恩這個品牌的開端，除了持續推出對貓咪友善的優質產品與照養知識，
更希望透過這個平台，為流浪貓做些有意義的事。
我們將秉持對流浪貓友善的理念持續推動，
每年度將在能力範圍內，回饋各大浪貓平台，提供基本物資、捐款，
以幫助更多浪貓能等到被好心人收編的那刻。
能成為了家人，代表我們也該對你的一生多加努力。
「草恩」有你在的地方就是家。