札幌情侶旅行住哪最浪漫？這篇幫你整理 2025 必住的「情侶系飯店 TOP 3」！從有私人溫泉的夢幻溫泉旅館，到夜景超讚的高空飯店，還有價格親民但CP值爆表的好選擇～

讓你們的北海道行程不只好玩，更加甜蜜難忘！

🎒 找住宿不煩惱！跟著分類找最適合的你👇

🏙 超方便地點：札幌車站｜大通公園｜薄野｜｜中島公園

💸 小資也能住好飯店：平價住宿｜公寓式酒店

♨️ 想泡溫泉放鬆一下：定山溪溫泉｜日式湯宿｜豪華住宿

👫 親子出遊 or 情侶放閃：親子住宿｜情侶飯店｜TOP推薦榜

📍 不會選？ 看這篇👉 北海道住宿超強指南

札幌溪流飯店

來北海道甜蜜旅行就住這！「札幌溪流飯店」是約會系住宿首選～不只能看到夜晚的摩天輪與電視塔，房內還有高質感設計+Marshall音響，氣氛超棒！

樓下就是商場，根本不用踏出門就能吃喝逛買，冬天也超適合。早餐有超豪華海鮮丼可以吃，不過小提醒～

人多的時候會排隊，想優雅享受記得早點下樓唷！

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薄野格蘭貝拉飯店

札幌冬季放閃住宿推薦👉薄野格蘭貝拉飯店！走路就能吃到帝王蟹和成吉思汗烤肉，還能到大通公園拍夜景，根本情侶美食＋散步約會一條龍😍

頂樓露天溫泉在下雪時泡起來超有 fu，宛如日劇場景！再加上高樓夜景房讓你在房間就能欣賞摩天輪，CP值超高✨小提醒～暖氣比較熱，怕熱的朋友記得自己調整一下唷～

｜Booking.com

札幌索賽-MGallery精選

喜歡輕奢又不被打擾的情侶度假模式？「札幌索賽 - MGallery 精選飯店」大推給你們！房間高級又乾淨，還有免費迷你吧可以放鬆耍廢

不想出門的話，健身房跟高級餐廳都在館內～而且早餐超有水準

雖然飯店不在鬧區正中心，但搭個車 5 分鐘就能到札幌車站，完全不影響行程！

｜Booking.com