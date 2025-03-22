2025 北海道行程排好了嗎？住宿還沒決定的話，中島公園超值得你們考慮！

這裡風景超美，像秘境一樣寧靜又夢幻，重點是還有湖景可以欣賞～

這篇就要來推薦中島公園 TOP 3 湖景飯店，不管你是想跟情人耍浪漫、跟家人放鬆旅行，還是想好好度假，都有適合你的選擇唷！

🎒 找住宿不煩惱！跟著分類找最適合的你👇



🏙 超方便地點：札幌車站｜大通公園｜薄野｜｜中島公園

💸 小資也能住好飯店：平價住宿｜公寓式酒店

♨️ 想泡溫泉放鬆一下：定山溪溫泉｜日式湯宿｜豪華住宿

👫 親子出遊 or 情侶放閃：親子住宿｜情侶飯店｜TOP推薦榜

📍 不會選？ 看這篇👉 北海道住宿超強指南

MYSTAYS札幌中島公園酒店

來札幌玩想住交通方便又便宜的飯店？推薦你這間👉MYSTAYS 札幌中島公園酒店！

走路幾分鐘就能到地鐵，對面就是超美的中島公園，景色很療癒～房型還有可住四人的設計，很適合情侶+朋友或一家人同行

飯店還有洗衣機跟免費保養品可用，CP值超高！早餐雖然品項不多但還 OK，自駕的朋友記得提前確認停車安排喔～

｜Booking.com

札幌中島公園普樂美雅飯店

喜歡飯店早餐的你一定要住這間！「札幌中島公園普樂美雅飯店」的現做法式吐司超好吃，連住三天也不會膩～

服務態度超好，員工細心又有禮，完全是高質感住宿。如果選高樓層還可以看到中島公園四季美景，景色真的美到爆！交通很方便，走到地鐵站只要幾分鐘。

小提醒：房間隔音偏弱，空調不能自由調整，怕熱的朋友要多注意唷！

｜Booking.com

札幌中島公園日航都市酒店

想找地點超方便、設施又新的飯店？札幌中島公園日航都市酒店你可以筆記起來～走到中島公園地鐵站只要 3 分鐘，附近餐廳超多又有便利商店，生活超便利

飯店內的大浴場也很不錯，水溫剛好、環境乾淨，逛街逛累了剛好可以好好放鬆一下

唯一要注意的是房間空間不算大，如果行李多，建議升等大一點的房型喔！

｜Booking.com