札幌泡湯怎麼選？不想只是泡個大浴場，而是想要真正放鬆又享受的天然溫泉住宿？

這篇精選三間高評價的溫泉飯店推薦給你，無論是想奢華一下、跟家人同行，還是找高 CP 值住宿，這篇攻略都幫你整理好，選住宿不再踩雷。

🎒 找住宿不煩惱！跟著分類找最適合的你👇

🏙 超方便地點：札幌車站｜大通公園｜薄野｜中島公園

💸 小資也能住好飯店：平價住宿｜公寓式酒店

♨️ 想泡溫泉放鬆一下：定山溪溫泉｜日式湯宿｜豪華住宿

👫 親子出遊 or 情侶放閃：親子住宿｜情侶飯店｜TOP推薦榜

📍 不會選？ 看這篇👉 北海道住宿超強指南

札幌JR Tower日航飯店

來札幌玩想找高樓夜景＋溫泉的住宿？可以參考 JR Tower 日航飯店！

地點就在札幌站，交通超級方便，樓下就能搭地鐵或逛街。所有房間都在 23 樓以上，窗外城市景超療癒。

22 樓的溫泉設施很有度假感，不過溫泉是額外付費，如果你希望房價內就包含，可能要多比較一下。

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北海道札幌大通拉珍特住宿飯店

想來札幌大吃大逛又能泡湯放鬆？大通拉珍特住宿飯店可以參考看看。地點就在狸小路旁邊，要吃藥妝美食都超方便。

天然溫泉雖然空間不大，但有早晚更換湯區的設計，讓你一天可以泡兩種不同風格的湯。

泡完湯還有冰品可享用，療癒感滿滿。缺點是更衣區稍小，怕擠的朋友建議避開人潮時段。

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札幌由緣溫泉飯店

札幌由緣溫泉飯店是冬季泡湯的好選擇，露天風呂邊泡湯邊看雪景，氛圍感超足。

飯店服務人員也超親切，還能溝通無障礙，讓整個住宿過程很加分。

館內還提供免費的北海道冰棒，真的很貼心。不過地點偏遠一點，建議查好交通或選擇自駕前往會比較方便。

｜Booking.com

泡湯、吃美食、還能好好睡一晚，札幌的溫泉飯店真的很值得排進行程裡。這三間溫泉住宿推薦希望能幫大家更輕鬆規劃旅程，不管是情侶、朋友還是家庭旅行，都可以找到合適的那一間。記得早點預訂，熱門時段可是常常客滿的。