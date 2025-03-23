來北海道怎麼能錯過定山溪的溫泉住宿？

這篇精選了 2025 年 TOP 3 評價超高的飯店推薦給你，有星空露天風呂、有高 CP 值住宿，也有附上懷石料理的高級旅館，不管你是要耍廢泡湯還是吃好睡飽，這篇一次幫你搞定。

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定山溪悠樂草庵飯店

定山溪悠樂草庵飯店不只泡湯療癒，吃的也很有水準！

從日式早餐、晚餐到宵夜拉麵通通照顧到，還有冰棒跟乳酸飲料免費享用。

泡湯部分有檜木桶、家庭風呂、戶外湯池可以選，冬天來最適合。

不過有旅客提到行李多時服務協助稍弱，這部分可以留意一下。

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花楓葉

來定山溪泡湯又想吃好料的話，花楓葉飯店超值得住一晚！

館內溫泉選擇超多，三層樓有不同的泡湯池，還能加價預約私人湯屋，或使用隔壁鹿之湯的設施。

晚餐是精緻的日式懷石料理，自助早餐選擇也很豐富，甚至吃得到和牛和松葉蟹。交通方便，從札幌搭直達車來也很省事。

餐點偏日式，建議預訂前先看一下是否合口味。

｜Booking.com

定山溪第一寶亭留翠山亭

來定山溪想找高級泡湯＋大吃一頓的溫泉飯店？

第一寶亭留翠山亭真的可以筆記起來！私人露天湯屋一邊泡湯一邊看山景，超放鬆。

餐點也是重點，一泊二食包含日式晚餐和豐盛早餐，吃飽又吃好。

服務從進門就開始用心到位。不過要記得飯店離市區有點遠，交通一定要先安排好才不會慌張。

｜Booking.com

來北海道不只吃好、玩好，住的體驗也很重要。定山溪三間人氣飯店不但泡湯有看頭，吃的也超講究，從懷石料理到宵夜拉麵都誠意滿滿。想泡得過癮、吃得滿足，別忘了提早預約，特別是熱門時段可是常常客滿的。