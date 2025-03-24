想來趟吃好住好的北海道行程？

札幌也有不少飯店不只房間高級，餐點也讓人印象深刻！

這篇整理出 3 間在地高人氣的豪華飯店，不管你是想住有景觀的大空間，還是吃一頓高檔晚餐犒賞自己，這裡一次看懂怎麼選。

找住宿不煩惱！跟著分類找最適合的內容

🏙 超方便地點：札幌車站｜大通公園｜薄野｜中島公園

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札幌格蘭大飯店

來到札幌想體驗「住得有質感」的話，格蘭大飯店會讓你有驚喜！

早餐吃到現烤蘋果派、八種蜂蜜、燻鮭魚真的很享受。

飯店位置超級方便，大通、狸小路、札幌站都在附近。

晚上還能到爵士酒吧喝杯調酒收尾這一天，非常適合想住得有格調的旅人。

｜Booking.com

薄野格蘭貝拉飯店

喜歡邊旅行邊享受生活的人，這間薄野格蘭貝拉飯店一定不能錯過！

早餐有北海道限定的湯咖哩和海鮮杯，超級豐富～

晚上還能去頂樓泡湯，保養品和備品都超高級，整個超放鬆。

而且飯店樓下就是美食商圈，逛街超方便！

｜Booking.com

札幌西三井花園飯店

喜歡邊吃邊住的朋友看過來！札幌西三井花園飯店的位置超讚，對面就是六花亭，想吃甜點真的太方便！

早餐也很有趣，有 DIY 可麗餅＋每天不同的湯品，住起來不會膩。

房間空間夠大，連住幾晚都還是很舒服。

唯一小缺點是大浴場通風略差，泡湯時間可以挑人少的時候更享受。

｜Booking.com

如果你正在規劃一趟「吃好住好」的札幌行程，這三間飯店完全可以列入筆記本裡。每一間不但住宿品質高，早餐和館內餐飲也都很有誠意，想犒賞自己、安排一點高級感的夜晚，就從挑一間好飯店開始！