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日本2025 札幌公寓式住宿推薦！3 間高評價大空間民宿式飯店整理給你

2025-03-24 21:33:00 文字：北海道OPEN桑
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北海道OPEN桑

北海道OPEN桑

日本2025 札幌公寓式住宿推薦！3 間高評價大空間民宿式飯店整理給你

想要在札幌邊吃邊住、像在地人一樣旅行？

這篇幫你整理出 3 間擁有「廚房＋洗衣機」的公寓式住宿，不只能自己下廚、洗衣服，空間還超大，適合家庭、情侶一起住！

2025 的札幌住宿選擇，就從這篇開始找靈感吧！

找住宿不煩惱！跟著分類找最適合的內容
🏙 超方便地點札幌車站大通公園薄野中島公園
💸 小資也能住好飯店平價住宿公寓式酒店
♨️ 想泡溫泉放鬆一下定山溪溫泉日式湯宿豪華住宿
👫 親子出遊 or 情侶放閃親子住宿情侶飯店TOP推薦榜
📍 不會選？ 看這篇👉 北海道住宿超強指南

日本2025 札幌公寓式住宿推薦！3 間高評價大空間民宿式飯店整理給你

札幌41皮西斯飯店

想在札幌過一個「有廚房、有音樂、有澡泡」的慢生活旅行？

41 皮西斯飯店不只提供基本住宿，還有小廚房和黑膠唱機，超適合想自己下廚或邊泡澡邊聽音樂的人～

離狸小路也近，不想煮也有很多餐廳可選。

唯一小小缺點是沒有冷凍庫，建議不要買太多需要冷藏的東西！

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琴似度假別墅

這間琴似度假公寓真的太適合自煮旅行了！

廚房大又實用，紅酒杯、電磁爐、鍋具都有，只差刀子跟剪刀要自己準備～

搭配附近的超市買些北海道食材，在家煮一桌都沒問題！

交通也很方便，無論去哪裡都很順暢。

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瑞士旅館

瑞士旅館的優勢在於「自理生活很方便」，洗衣機、微波爐、冰箱等設備一應俱全，對長住或想自己簡單煮點東西的旅客來說超實用。

地點鄰近市電站，去哪裡都方便，還能走去登山步道看風景～

但停車位比較緊湊，記得提前確認。

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住得像在地人，吃得像當地人，札幌的這三間公寓式住宿讓你旅行也能保有生活節奏。設備齊全、地點便利，附近又有商圈和美食，推薦給喜歡邊吃邊住的你。

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