想要在札幌邊吃邊住、像在地人一樣旅行？

這篇幫你整理出 3 間擁有「廚房＋洗衣機」的公寓式住宿，不只能自己下廚、洗衣服，空間還超大，適合家庭、情侶一起住！

2025 的札幌住宿選擇，就從這篇開始找靈感吧！

找住宿不煩惱！跟著分類找最適合的內容

🏙 超方便地點：札幌車站｜大通公園｜薄野｜中島公園

💸 小資也能住好飯店：平價住宿｜公寓式酒店

♨️ 想泡溫泉放鬆一下：定山溪溫泉｜日式湯宿｜豪華住宿

👫 親子出遊 or 情侶放閃：親子住宿｜情侶飯店｜TOP推薦榜

📍 不會選？ 看這篇👉 北海道住宿超強指南

札幌41皮西斯飯店

想在札幌過一個「有廚房、有音樂、有澡泡」的慢生活旅行？

41 皮西斯飯店不只提供基本住宿，還有小廚房和黑膠唱機，超適合想自己下廚或邊泡澡邊聽音樂的人～

離狸小路也近，不想煮也有很多餐廳可選。

唯一小小缺點是沒有冷凍庫，建議不要買太多需要冷藏的東西！

｜Booking.com

琴似度假別墅

這間琴似度假公寓真的太適合自煮旅行了！

廚房大又實用，紅酒杯、電磁爐、鍋具都有，只差刀子跟剪刀要自己準備～

搭配附近的超市買些北海道食材，在家煮一桌都沒問題！

交通也很方便，無論去哪裡都很順暢。

｜Booking.com

瑞士旅館

瑞士旅館的優勢在於「自理生活很方便」，洗衣機、微波爐、冰箱等設備一應俱全，對長住或想自己簡單煮點東西的旅客來說超實用。

地點鄰近市電站，去哪裡都方便，還能走去登山步道看風景～

但停車位比較緊湊，記得提前確認。

｜Booking.com

住得像在地人，吃得像當地人，札幌的這三間公寓式住宿讓你旅行也能保有生活節奏。設備齊全、地點便利，附近又有商圈和美食，推薦給喜歡邊吃邊住的你。