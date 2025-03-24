最近餅乾覺得肌膚有點小狀況，像是偶爾冒出的小粉刺、膚色暗沉，
看起來就是缺乏那種透亮感。
加上我是偏乾的敏感肌，用洗面乳真的要特別小心，太刺激的會讓臉更乾、更緊繃。
所以這次使用了GUH蘊光菁萃潔顏乳，真的有點驚喜！
它的質地很溫和，洗完臉不會有那種乾到繃緊的感覺，反而是保有肌膚原本的水潤感。
而且洗臉的時候還能聞到淡淡的植萃香氣，感覺像是在做一場居家SPA。
不只洗淨毛孔髒污，還讓臉感覺亮了一階，真的有種「洗完臉肌膚會發光」的感覺。不緊繃洗面乳心得~
對於像我這樣在意小粉刺、又怕過度清潔造成乾燥敏感的人來說，這支潔顏乳真的滿值得試試看！✨
GUH蘊光菁萃潔顏乳好用嗎?
潔顏乳推薦
【GUH】蘊光菁萃潔顏乳（120ml）
剛收到GUH蘊光菁萃潔顏乳的時候，就被紙箱以及黑色的貼紙給吸引住眼光，臉部清潔用品開箱~
感覺這個品牌好有質感的感覺，看起來很簡單，卻有質感，會讓人多看兩眼!
簡約的外包裝設計，非常簡單的設計，時尚大方又有質感的感覺，保濕洗面乳開箱~
接著將紙盒打開，可以看到一張品牌小卡片，上面印有品牌的LOGO圖GUH雙面名片，
然後盒子的左側有灰色的GUH大字盒子放置在左側，
看起來超極有品味，就如同這個品牌帶給人的感覺就高級品味的質感年輕的品味等，
我很喜歡他們的設計，看起來簡約大方又具有時尚感，
總覺得他們的LOGO設計得很有質感，字體非常的美且具有個人特色，
更棒的是他們產品，GUH蘊光菁萃潔顏乳外包裝是灰色的紙盒製成，整體看起來簡單又乾淨，
上面沒有多餘的圖片或是碎花等比較繁華的設計，而是用簡單的顏色及英文字，
做搭配這樣反而讓產品看起來更有高級感，這一罐潔顏乳的價格偏中高，
屬於比較高貴的潔顏乳，畢竟羊毛出在羊身上，當我從漂亮的紙和拿出來潔顏乳的時候，
可以感覺到潔顏乳的瓶罐重量偏重，沒錯! 它是玻璃罐罐裝製成的，
玻璃罐的罐子拿起來有點重量，容量的話與大部分市售在賣的潔顏乳的容量是差不多的，
價格差異在它的包裝以及它的品質，等等使用這罐潔顏乳就可以知道品質如何了?
如果你比較追求品質和質感，以及洗後的肌膚觸感等，這罐潔顏乳絕對不會讓你失望!
在使用這罐之前我使用卸妝油類的產品在我臉上，所以我的臉頰是油膩的狀態，
摸起來很油膩，看起來也是相當的油，等等就可以使用GUH蘊光菁萃潔顏乳來做深層清潔了~
這罐潔顏乳的外觀是灰色的玻璃罐，非常簡單的設計，然後蓋子的部分是半透明的，
罐子的部分摸起來觸感像是摸陶器一樣，蓋子打開可以看到灰色的塑膠質感擠壓按壓處，
輕輕鬆鬆的就可以將潔顏軟給按壓出來，品質不錯的按壓口設計，
它按壓出來得質地是豐潤霜，它的顏色是白色凝膠狀帶點半透明的感覺，
偏濃稠的觸感，些許的水感，然後有點像是乳液，
加一點點水會轉化成細微泡沫，洗起來舒適不緊繃，
就是將臉部沾濕過後，取適量的潔顏乳於手中加水起泡，以畫圓的方式輕輕輕潔全臉洗淨!
它將我的臉頰深度的做個清潔，洗淨我的毛細孔，來平衡肌膚的油水，讓肌膚由內而外的透亮，
在洗臉的過程之中伴隨著木質香調，以放鬆的沐浴在森林的感覺洗淨我的臉頰，
「伴著幽微香氣撫觸肌表，如置身森林晨霧間，舒緩氣息迎面撫上，感受純粹潔淨。」
在按摩臉部的過程中可以減少臉部摩擦感，香氣是木質調的，聞起來非常的香，
當香味散發出來是很純淨的香氣，聞起來一點也不像人工的香味，
香氣宜人，很清爽很舒服，像極了在森林中自由奔跑的小動物，不會太濃稠的氣味，
清清淡淡的漂來著淡淡的香味，我喜歡這香氣，
非常的中性，這味道應該很多人會很喜歡，很木質的香味帶點花香，難以形容，
我一用上這潔顏乳洗臉我就愛上它的味道了~
卸下對肌膚的負擔，為後續的護膚手續做最好的準備!
這個潔顏乳含胺基酸界面活性劑、菸鹼胺、小球藻萃取、乳酸、尿囊素等等，內容物僅供參考用，
產生的泡沫細緻度非常高，它不算那種產生大量綿密泡沫的潔面乳，
屬於泡沫比較少，起泡度比較低的泡沫，跟我之前使用過一擠出來全都是泡沫的潔顏乳比較不同，
這種類型的潔顏乳通常品質更好，且是較高級的潔顏乳才會有此種現象，泡泡一下就融化掉變成雪白色的水凝狀，
我在洗起臉潔的時候，細緻的泡沫用按圈的方式輕輕按壓從頭部的部分開始畫圓，
臉頰畫圓接著下巴的部分，慢慢地一步步的來慢慢按壓搓洗畫圓，手指力道不用太大，
鼻子的部分更要加強清潔，多畫幾次圓形，然後細節的部份多按摩幾次，
接著在使用清水沖洗，這款潔顏乳非常好沖洗乾淨，只需要一點清水就可以把潔顏乳的泡沫給沖洗乾淨了，
洗淨之後我用毛巾，以按壓的方式讓臉部的水分吸收乾淨，緊緻毛孔潔顏乳分享!
記住一定要使用按壓的方式，不要讓臉部跟毛巾之間產生摩擦，這樣會讓肌膚可以少點細紋，
這是我最近一年使用擦臉的方式，跟以往改變很多，
洗淨臉部肌膚且乾燥過後，可以感覺肌膚不再會油膩感，同時帶走油膩感之外，
肌膚卻不會感覺太過於乾乾的觸感，肌膚摸起來反而帶點水嫩感，淨化毛孔洗面乳分享!
有種像是使用過化妝水擦過臉頰肌膚的觸感，讓人很驚豔的一款潔顏乳，
此外，臉頰還帶著淡淡的木吊香味，味道很輕微微飄出來香氣來，木質香氛洗面乳推薦~
清潔度高、保濕度佳，且臉頰摸起來滑滑的估溜估溜感之外，沒有凸起的顆粒感，
肌膚摸起來是很平滑且乾淨的，且水水度有，有加水在臉頰的肌膚上的感覺，
它的水潤程度讓我有點嚇到，有種驚豔感!!!!
用了GUH蘊光菁萃潔顏乳後，真的讓我有點驚喜。
蘊光菁萃潔顏乳評價洗完臉的第一感覺不是乾澀緊繃，而是一種剛剛好的水潤感，像肌膚自己喝飽了水一樣。
胺基酸洗面乳心得我本身是敏感肌，過去用過不少強調深層清潔的洗面乳，反而讓臉越洗越乾，清除粉刺潔顏乳心得~
但GUH完全不是那種會讓你感覺臉被「刷過頭」的潔顏乳。泡沫細緻、溫和，且可以清潔得很乾淨!
洗完臉時摸自己的臉，感覺肌膚變得乾淨柔軟，但還保有那層潤澤感，不會有種「清潔過度」的刺痛或繃緊。
光澤感洗面乳分享這種水潤感就像是一塊被細雨滋潤過的卵石，乾淨但依舊帶有自己的光澤與溫度。
最喜歡的是它讓我看著鏡子裡的自己時，不會只關注那些小瑕疵或小細紋，而是讓肌膚呈現一種最純粹、最舒服的狀態。
不是為了迎合別人的標準去保養，而是忠於自己肌膚的樣貌，這種自在的保養方式，才是真的為自己而活的感覺。✨
GUH評價是我最近在使用GUH蘊光菁萃潔顏乳時，有種很特別的感受。以往保養肌膚時，
總覺得自己像是在「修強」什麼，好像一定要讓肌膚符合某種標準才叫美。
但GUH給我的感覺很不一樣，它不像其他保養品那麼強調改變，
而是讓我學會直視鏡子裡最真實的自己。
植萃洗面乳分享這款潔顏乳沒有過多的添加物，洗起來很純粹、很簡單敏感肌洗面乳心得，
就像把臉上那些不必要的負擔一點一點溫柔地洗掉。我是敏感肌，
常常擔心洗臉後肌膚會乾澀緊繃，但它讓肌膚感覺乾淨卻不失水潤感。
那種感覺就像經過歲月沖刷的卵石，沒有刻意雕琢，卻慢慢露出自己最自在、最純粹的樣貌。
我很喜歡GUH的品牌精神——不是要順從主流的審美，而是讓每個人的肌膚都能忠於自我，
就像穿搭一樣，是一種獨特的風格展現。誰說保養一定要追求所謂的完美？
用這款潔顏乳時，我更像是在跟自己的肌膚對話，感受它的真實，
而不是試圖去掩飾什麼。這種保養方式，反而讓我更自在、更自信。