最近餅乾覺得肌膚有點小狀況，像是偶爾冒出的小粉刺、膚色暗沉，

感覺這個品牌好有質感的感覺，看起來很簡單，卻有質感，會讓人多看兩眼!

簡約的外包裝設計，非常簡單的設計，時尚大方又有質感的感覺，保濕洗面乳開箱~ 接著將紙盒打開，可以看到一張品牌小卡片，上面印有品牌的LOGO圖GUH雙面名片，

然後盒子的左側有灰色的GUH大字盒子放置在左側，

看起來超極有品味，就如同這個品牌帶給人的感覺就高級品味的質感年輕的品味等，

我很喜歡他們的設計，看起來簡約大方又具有時尚感， 總覺得他們的LOGO設計得很有質感，字體非常的美且具有個人特色，

上面沒有多餘的圖片或是碎花等比較繁華的設計，而是用簡單的顏色及英文字，

做搭配這樣反而讓產品看起來更有高級感，這一罐潔顏乳的價格偏中高，

屬於比較高貴的潔顏乳，畢竟羊毛出在羊身上，當我從漂亮的紙和拿出來潔顏乳的時候，

可以感覺到潔顏乳的瓶罐重量偏重，沒錯! 它是玻璃罐罐裝製成的，

玻璃罐的罐子拿起來有點重量，容量的話與大部分市售在賣的潔顏乳的容量是差不多的，

價格差異在它的包裝以及它的品質，等等使用這罐潔顏乳就可以知道品質如何了?

如果你比較追求品質和質感，以及洗後的肌膚觸感等，這罐潔顏乳絕對不會讓你失望!

在使用這罐之前我使用卸妝油類的產品在我臉上，所以我的臉頰是油膩的狀態，

這罐潔顏乳的外觀是灰色的玻璃罐，非常簡單的設計，然後蓋子的部分是半透明的，