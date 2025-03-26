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Converse全新發佈ONE STAR 95系列鞋款， 經典再現，翹轉街頭

ComplexCon 潮流 CONVERSE
2025-03-26 11:50:00 文字：Isa Huang
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Isa Huang

Isa Huang

近日，Converse全新推出ONE STAR 95，再現經典翻毛皮鞋面質感與加翹鞋頭，並於今年ComplexCon香港潮流市集上亮相。本次發佈以與創意先鋒和街頭潮流愛好者的深度互動為契機，為潮流文化注入全新活力，再掀街頭風潮。

 

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作為 90 年代街頭文化與滑板運動的象徵，Converse ONE STAR憑藉其標誌性時尚設計和舒適穿著體驗，深受街頭文化愛好者的喜愛，承載著一代又一代年輕人對自由、個性與創新精神的追求如今，ONE STAR 95以經典ONE STAR鞋款為藍本，再現經典翹頭設計，既致敬經典，同時也激發了品牌忠實粉絲的懷舊情懷，持續提升ONE STAR鞋款在街頭潮流文化中的影響力。

此次全新ONE STAR 95 版鞋款推出黑、紅、黃、綠、海軍藍五款經典配色，既致敬了90年代的復古風潮，又滿足了現代消費者對多場景穿搭的色彩需求。 從休閒到運動穿搭，無論是街頭滑板控還是潮流愛好者，都能用 ONE STAR 95展現個性十足的街頭風範；在細節設計上採用了更寬的鞋身設計，能夠貼合不同腳型，提升穿著舒適度；鞋內配備OrthoLite歐索萊鞋墊，提供全天候的舒適腳感。 

 

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Converse ONE STAR 95版系列鞋款建議零售價為新台幣2,580元，4月中起將於Converse台北信義A11（4樓）、新光三越南西三館（5樓）南港LaLaport（3樓）、蝦皮官方旗艦店與指定店鋪發售。實際發售時間以各通路公告為準，更多詳情請瀏覽 Converse Taiwan官方Facebook專頁Converse Taiwan官方Instagram專頁

 

 

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