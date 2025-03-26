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法式香氛品牌《BY YAN》宣佈全新專賣店正式開幕，並聘請每位成員都有獨特魅力的偶像女團—ELL&s，擔任宣傳大使，於 2025年3月7日在ISSA國際香氛藝術協會舉辦限時「一日店長見面會」特別活動！當日除新品香水發佈盛會外，ELL&s更與粉絲面對面交流，分享個人專屬香氛故事，並在現場進行互動遊戲與簽名合影，現場氣氛相當熱烈。





ELL&s就如BY YAN香氛一般，每位成員皆散發出截然不同且獨特的魅力。隊長玉歆 Theia 以領袖氣質展現穩重，副隊長切里 Cherry 憑藉甜美外型與穩健台風深受粉絲喜愛，主唱艾許 Ashlee 擁有驚人唱功，每次開嗓都令人驚艷；長腿仙女閃閃 Shan 以優雅與迷人氣質吸引眾人目光；若熙 Rosie獨特的個性與舞台魅力更是令人著迷。她們自正式成軍以來，便憑藉超高的舞蹈與歌唱實力、成員們的高顏值及多元音樂風格，迅速成為焦點。她們不僅是 BY YAN 香氛的最佳代言，更是展現無限魅力的全方位偶像！





當天「一日店長見面會」活動現場規劃了一系列精彩內容，首先由開幕剪綵儀式揭開序幕，眾人共同見證品牌全新旅程的正式啟動；接著，ELL&s成員親自帶領店內導覽，近距離介紹新品香水，讓粉絲深入感受法式香氛的優雅魅力。此外，現場特別設置法式調香體驗區，參與者可親身投入調香過程，打造獨一無二的個人香氛，為活動增添更多互動樂趣。活動最後更準備了粉絲最期待的紀念周邊贈禮，包括拍立得合影、親筆簽名海報以及神秘禮物，讓每位參與者都能帶著滿滿的回憶與感動。





跟隨 ELL&s 的腳步，深入了解 BY YAN，感受香水背後所傳遞的情感與故事。BY YAN 深信，香水是一場私密的旅程，能夠捕捉那些珍貴的情感與記憶時刻。品牌的精選系列受法國七大香氛家族啟發——馥奇、西普、芳香、花香、柑橘、木質與東方，每款香水都承載著一段故事，展現獨特的個性與情感，並散發出世界上最精緻香氛的微妙魅力。從馥奇系列的優雅氣質、木質系列的深邃內涵，到東方系列的神秘氛圍，BY YAN 的香水不僅是氣味的呈現，更是一場全方位的感官體驗，讓每一次噴灑都成為與內心共鳴的獨特瞬間！





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