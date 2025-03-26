為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 旅遊 > 嘉義縣大林鎮嘉義大林在地特色伴手禮 展現黃花風鈴木金色花海之美

嘉義縣大林鎮嘉義大林在地特色伴手禮 展現黃花風鈴木金色花海之美

嘉義縣大林鎮 嘉義大林伴手禮 大林煎餅 拾粹院
2025-03-26 17:37:00 文字：金亮亮部落客吃喝玩樂趣
share
金亮亮部落客吃喝玩樂趣

金亮亮部落客吃喝玩樂趣

嘉義縣大林鎮嘉義大林在地特色伴手禮 展現黃花風鈴木金色花海之美

以黃花風鈴木為構想主題與在地糖廠火車文化結合而生的大林煎餅（圖片來源：拾粹院）

3月春天正值黃花風鈴木的盛開花期，各地新色花海紛紛綻放，素有風鈴小鎮美名的嘉義，以大林陳井寮堤防黃花風鈴木最具盛名，綿延1.5公里的金黃風鈴木花廊，天空如同貼上金箔般，景色超夢幻，遊客來此也不忘帶上以黃花風鈴木主題而生的在地伴手禮—大林煎餅。

嘉義縣大林鎮嘉義大林在地特色伴手禮 展現黃花風鈴木金色花海之美

與台糖聯手打造以大林為諧音的打卡新地標 Darling 甜蜜車站（圖片來源：拾粹院）

拾粹院大林煎餅包裝取自大湖農場的甜蜜火車站為基礎，展現了百年糖業的風華，外觀設計可看見在火車一節節的車廂內欣賞綿延的金黃花海，展現黃花風鈴木如朝日般的旺盛生命力，加上大林慢城的彩繪蝸牛等大林在地元素，極富設計創意，充分展現大林特色，成為許多到訪遊客的必買伴手禮。

嘉義縣大林鎮嘉義大林在地特色伴手禮 展現黃花風鈴木金色花海之美

以漫天黃花風鈴木與糖廠火車做為設計主軸的大林煎餅禮盒（圖片來源：拾粹院）

大林煎餅採用日式窯燒手法製作，以窯爐悶烤出特殊餅香，紮實酥脆的口感與濃郁香氣，讓人一再回味，另外特別添加台糖果寡，甜而不膩。此次推出的大林煎餅禮盒內含以健康取向的葵花子、芝麻等兩種口味，不僅口感更加豐富，更是一款色香味俱全的最佳送禮選擇。

嘉義縣大林鎮嘉義大林在地特色伴手禮 展現黃花風鈴木金色花海之美

以黃花風鈴木為構想主題的大林煎餅內盒中，描述著關於對在地文化的深厚情感 （圖片來源：拾粹院）

拾粹院積極在大林打造在地特色，先前攜手台糖公司共同打造甜蜜火車站，並在大林鎮公所的大力支持下，這處集文化傳承、休憩娛樂與社群打卡於一身的新地標，由台糖、大林鎮公所共同推薦，藉由推出大林特色大林煎餅，期望遊客們來大林小鎮一起欣賞在地美景、遊歷百年糖廠、參觀火車頭等重要歷史資產更為地方經濟帶來新收益

嘉義縣大林鎮嘉義大林在地特色伴手禮 展現黃花風鈴木金色花海之美

園區外有彩繪貨櫃可供遊客拍照（圖片來源：拾粹院）

拾粹院 窯燒大林煎餅訂購資訊

訂購連結：https://www.uneedlife.com/products/darlingcookie

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf

加LINE官方好友掌握最新優惠訊息

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
share
延伸閱讀
台中黃花風鈴木大爆發！廍子公園金色花海必拍攻略，交通停車資訊全公開。
 饅頭弟
打卡新熱點！彰化成美文化園許願藤花開 打造最美紫色花廊隧道與花牆。
 編輯 黃楚甯
台中新竹黃花風鈴木免費拍！春天限定7大「黃花風鈴木」觀賞景點，5公里長黃金花海隧道必拍。
 編輯 鄭亦庭
台中市新社區2024新社花海|太空花境7大主題花卉裝置藝術超好拍!臺中國際花毯節活動、交通、周邊景點、住宿資訊|台中活動
 利歐娜樂生活 Leona Fun Life
嘉義阿里山秘境美食_伍家田高山茶專賣，現做大份量80元茶葉鬆餅，在地人推薦免費櫻花秘境，阿里山景觀餐廳_2025菜單
 冠婷｜生活趣
推薦商品
留言
0 則留言
keyboard_arrow_up