家中有長輩的朋友，如果你正在尋找 樓梯升降椅~ 看這篇就對了 !!

讓萱兒解析如何選擇適合你的升降椅!

身為室內設計師的萱兒~ 經常遇到客戶住透天，不想大動干戈加裝電梯

又希望可以給長輩在家中更便利生活，就會選擇 樓梯升降椅

看過許多品牌，我覺得 【Merits美利馳】品牌的樓梯升降椅真的很棒！！

有直線型的還有曲線型專用的升降椅！彎曲樓梯也能安裝太方便了～

家中樓梯最窄處寬度有70cm以上幾乎都能安裝喔!

還有障礙物停止的感應安全裝置，給家中長輩使用更安心!

重點是 他們家的價格在 於樓梯升降椅的市場中屬於 中間價位 ，但是品質卻非常優秀有保障!

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關於Merits美利馳品牌

【Merits美利馳】總公司，國睦工業股份有限公司，創立於1986年

現已名列世界前五大之電動輪椅、電動代步車及手動輪椅製造廠，

曾佔有全世界15%以上之電動輪椅產能。

集團營業額超過二十億，員工人數超過350人，以提供總體居家移動解決方案為目標，產品種類：

輪椅 (手動輪椅、電動輪椅) 復健型電動輪椅 電動代步車 無障礙設施 (樓梯升降椅、爬梯機等) 居家輔具 (拐杖、助行器、便器椅) 電動病床

公司的品牌使命是透過打造貼心及安心地行動輔具，協助人們重返精采生活。

Merits美利馳樓梯升降椅|量身打造與安裝

【Merits美利馳樓梯升降椅】 為美國設計、台灣製造 !

安裝時不會破壞原有樓梯結構，非常的貼心 !

產品到府後，專業技師會協助安裝，安裝時間最快可在一天內完成 (依各戶情況為主)

不影響原本的日常生活，非常的方便有效率 !

因為【Merits美利馳】對於每一組軌道皆是為客戶居家環境量身訂做

且不管是銲接人員或是銲接機器人皆 經過最嚴苛的加拿大銲接協會認證(CWB)

也特地 引進日本進口彎管機 ，滿足不同樓梯角度需求

在安裝上也更穩固有安全性保障。

Merits美利馳曲線型樓梯升降椅

【Merits美利馳曲線型樓梯升降椅】

座椅可左右旋轉，可先調整至方便坐上去的角度，再來啟動。

使用者坐穩時，可使用 [ 安全扣帶 ] 保障使用者安全!

雙邊有LED燈 ，可提醒家人 樓梯升降椅正在行進中。

ps . 座椅與腳踏板同步收折唷~

貼心設計設計|手指操控or無線遙控

【Merits美利馳曲線型樓梯升降椅】

扶手位置 : 可輕鬆用手指操控 升降椅的移動

無線遙控器 : 超貼心設計 !! 每個樓層都附有一個遙控器

可供家內多人同時叫車使用，啟動/停止之間一手掌控 ~

Merits美利馳樓梯升降椅|雙彎軌精密軌道工藝

【Merits美利馳曲線型樓梯升降椅】

坐墊坐起來很舒適，椅背為微包覆型的背靠設計， 符合人體工學 !

能夠讓不同體型的使用者/被照護者安坐。

【Merits美利馳曲線型樓梯升降椅】

雙彎軌精密軌道工藝 CWB加拿大焊接協會認證

使用日本NISSIN日進精機3D彎管機作精準及快速的一次彎折

坐上去 樓層間的移動，平穩滑順不卡卡 !

靜音設計 ，運行時噪音低，不干擾家人生活。

安全防護|障礙物感應停止裝置

安全防護真的太重要了 !! 我很喜歡推薦客戶使用 【Merits美利馳樓梯升降椅】

其中主要原因就是他們的 障礙物感應停止裝置設計 !

行駛過程中如果感應到有障礙物就會立刻停止移動，可以保護使用者的安全。

另外~ 座椅扶手如果未完全放下，樓梯升降椅將不會啟動。

就算家中長輩一個人在家使用，也能讓家人都放心 !

Merits美利馳樓梯升降椅|收折前後尺寸

【Merits美利馳曲線型樓梯升降椅】

座椅寬度 40cm / 座椅深度 44.2cm

升降椅整體寬度約 56.6 ~ 66.7 cm

升降椅整體深度約 57.7 cm (包含腳踏板的整體深度為67.5cm)

不需要使用時，可將座椅與腳踏板同步收折， 保留空間供其他家人行走 。

座椅與腳踏板同步收折 收折後尺寸 : 深度約為 42.1 公分左右

扶手寬度可調/置物架配件

【Merits美利馳樓梯升降椅】 訂製多元 !

扶手寬度可依照使用者的身型進行調整~

可安裝置物架配件，搬運行李或重物上樓時使用，

讓使用者只需要雙手扶好扶手，安全上下樓! 置物架荷重30kg

不斷電線系統/專屬鑰匙開關

【Merits美利馳曲線型樓梯升降椅】

專屬鑰匙開關設計

避免他人擅自使用及防止兒童玩耍時發生危險。

不斷電系統 (內建電池)

停電時可透過充電電池提供動力，行駛中也不受影響避免恐慌。

安全負荷重量

最高可乘載 120kg

座椅與軌道顏色皆可訂製 !

使用感受與資訊補充

【Merits美利馳樓梯升降椅】 適合各式樓梯形狀、有平台樓梯、彎曲樓梯

根據樓梯形狀，專屬訂製軌道，乘坐體驗每一次都很滑順不會卡卡 !

上下樓梯時，遇到障礙物也會直接感應停止，非常棒的安全防護設計!

客戶家的長輩，使用過都在稱讚，操作很簡單、坐起來又舒適 !

讓他們生活上更便利了，需要搬小東西也不用一直麻煩家人，長輩自己就能完成

我能感受到 客戶長輩的那種輕鬆愉悅的心情 !

【Merits美利馳樓梯升降椅】簡直是 老年人上下樓解決方案 !!

而且價格合理，讓客戶省下安裝電梯與每年保養電梯的費用

這樣一算下來，簡直是太划算了 !

如果你正在尋找 樓梯升降椅，可以到 【Merits美利馳】品牌官方網站看更多~

有直線型 / 曲線型 樓梯升降椅供您選擇 ~

想諮詢相關問題可先撥打 免付費服務專線0800-055-016 由專業的客服人員與您諮詢

會先對您的需求有基本的了解，再與您約定時間派人至府上評估環境並丈量尺寸。

諮詢的過程及丈量服務是 完全免費 的唷 ~~

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Merits美利馳樓梯升降椅|耐用性與售後服務

提供保固2年，耗材不保固。 (耗材 : 滾輪/扶手面及塑膠製品)

維修 : 使用時發現小問題，跟業配反應也很快就來處理，

各地都有駐地人員可以就近協助 ! 若狀況較複雜需回廠檢查也 會有備用機提供 。

(品牌太貼心了!!非常棒的售後服務)

以上資訊分享給你 ^^ 希望對你有所幫助 !