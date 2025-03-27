家中有長輩的朋友，如果你正在尋找 樓梯升降椅~ 看這篇就對了 !!
讓萱兒解析如何選擇適合你的升降椅!
身為室內設計師的萱兒~ 經常遇到客戶住透天，不想大動干戈加裝電梯
又希望可以給長輩在家中更便利生活，就會選擇 樓梯升降椅
看過許多品牌，我覺得 【Merits美利馳】品牌的樓梯升降椅真的很棒！！
有直線型的還有曲線型專用的升降椅！彎曲樓梯也能安裝太方便了～
家中樓梯最窄處寬度有70cm以上幾乎都能安裝喔!
還有障礙物停止的感應安全裝置，給家中長輩使用更安心!
重點是 他們家的價格在於樓梯升降椅的市場中屬於 中間價位，但是品質卻非常優秀有保障!
關於Merits美利馳品牌
【Merits美利馳】總公司，國睦工業股份有限公司，創立於1986年
現已名列世界前五大之電動輪椅、電動代步車及手動輪椅製造廠，
曾佔有全世界15%以上之電動輪椅產能。
集團營業額超過二十億，員工人數超過350人，以提供總體居家移動解決方案為目標，產品種類：
- 輪椅 (手動輪椅、電動輪椅)
- 復健型電動輪椅
- 電動代步車
- 無障礙設施 (樓梯升降椅、爬梯機等)
- 居家輔具 (拐杖、助行器、便器椅)
- 電動病床
公司的品牌使命是透過打造貼心及安心地行動輔具，協助人們重返精采生活。
Merits美利馳樓梯升降椅|量身打造與安裝
【Merits美利馳樓梯升降椅】 為美國設計、台灣製造 !
安裝時不會破壞原有樓梯結構，非常的貼心 !
產品到府後，專業技師會協助安裝，安裝時間最快可在一天內完成 (依各戶情況為主)
不影響原本的日常生活，非常的方便有效率 !
因為【Merits美利馳】對於每一組軌道皆是為客戶居家環境量身訂做
且不管是銲接人員或是銲接機器人皆經過最嚴苛的加拿大銲接協會認證(CWB)
也特地引進日本進口彎管機，滿足不同樓梯角度需求
在安裝上也更穩固有安全性保障。
Merits美利馳曲線型樓梯升降椅
座椅可左右旋轉，可先調整至方便坐上去的角度，再來啟動。
使用者坐穩時，可使用 [ 安全扣帶 ] 保障使用者安全!
雙邊有LED燈，可提醒家人 樓梯升降椅正在行進中。
ps . 座椅與腳踏板同步收折唷~
貼心設計設計|手指操控or無線遙控
扶手位置 : 可輕鬆用手指操控 升降椅的移動
無線遙控器 : 超貼心設計 !! 每個樓層都附有一個遙控器
可供家內多人同時叫車使用，啟動/停止之間一手掌控 ~
Merits美利馳樓梯升降椅|雙彎軌精密軌道工藝
坐墊坐起來很舒適，椅背為微包覆型的背靠設計，符合人體工學 !
能夠讓不同體型的使用者/被照護者安坐。
雙彎軌精密軌道工藝 CWB加拿大焊接協會認證
使用日本NISSIN日進精機3D彎管機作精準及快速的一次彎折
坐上去 樓層間的移動，平穩滑順不卡卡 !
靜音設計，運行時噪音低，不干擾家人生活。
安全防護|障礙物感應停止裝置
安全防護真的太重要了 !! 我很喜歡推薦客戶使用 【Merits美利馳樓梯升降椅】
其中主要原因就是他們的 障礙物感應停止裝置設計 !
行駛過程中如果感應到有障礙物就會立刻停止移動，可以保護使用者的安全。
另外~ 座椅扶手如果未完全放下，樓梯升降椅將不會啟動。
就算家中長輩一個人在家使用，也能讓家人都放心 !
Merits美利馳樓梯升降椅|收折前後尺寸
座椅寬度 40cm / 座椅深度 44.2cm
升降椅整體寬度約 56.6 ~ 66.7 cm
升降椅整體深度約 57.7 cm (包含腳踏板的整體深度為67.5cm)
不需要使用時，可將座椅與腳踏板同步收折，保留空間供其他家人行走。
座椅與腳踏板同步收折 收折後尺寸 : 深度約為 42.1 公分左右
扶手寬度可調/置物架配件
【Merits美利馳樓梯升降椅】 訂製多元 !
扶手寬度可依照使用者的身型進行調整~
可安裝置物架配件，搬運行李或重物上樓時使用，
讓使用者只需要雙手扶好扶手，安全上下樓! 置物架荷重30kg
不斷電線系統/專屬鑰匙開關
專屬鑰匙開關設計
避免他人擅自使用及防止兒童玩耍時發生危險。
不斷電系統 (內建電池)
停電時可透過充電電池提供動力，行駛中也不受影響避免恐慌。
安全負荷重量
最高可乘載 120kg
座椅與軌道顏色皆可訂製 !
使用感受與資訊補充
【Merits美利馳樓梯升降椅】 適合各式樓梯形狀、有平台樓梯、彎曲樓梯
根據樓梯形狀，專屬訂製軌道，乘坐體驗每一次都很滑順不會卡卡 !
上下樓梯時，遇到障礙物也會直接感應停止，非常棒的安全防護設計!
客戶家的長輩，使用過都在稱讚，操作很簡單、坐起來又舒適 !
讓他們生活上更便利了，需要搬小東西也不用一直麻煩家人，長輩自己就能完成
我能感受到 客戶長輩的那種輕鬆愉悅的心情 !
【Merits美利馳樓梯升降椅】簡直是老年人上下樓解決方案 !!
而且價格合理，讓客戶省下安裝電梯與每年保養電梯的費用
這樣一算下來，簡直是太划算了 !
如果你正在尋找 樓梯升降椅，可以到 【Merits美利馳】品牌官方網站看更多~
有直線型 / 曲線型 樓梯升降椅供您選擇 ~
想諮詢相關問題可先撥打免付費服務專線0800-055-016 由專業的客服人員與您諮詢
會先對您的需求有基本的了解，再與您約定時間派人至府上評估環境並丈量尺寸。
諮詢的過程及丈量服務是完全免費的唷 ~~
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Merits美利馳樓梯升降椅|耐用性與售後服務
提供保固2年，耗材不保固。 (耗材 : 滾輪/扶手面及塑膠製品)
維修 : 使用時發現小問題，跟業配反應也很快就來處理，
各地都有駐地人員可以就近協助 ! 若狀況較複雜需回廠檢查也會有備用機提供。
(品牌太貼心了!!非常棒的售後服務)
以上資訊分享給你 ^^ 希望對你有所幫助 !