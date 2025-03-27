誰說養狗一定有狗味？養貓來自貓砂盆這個「氣味重災區」？

寵物除臭有秘訣！ 小編教你揮別家中臭臭味道！

老實說，養貓的人家裡會有貓味，養狗的人家裡也會有狗味，不管再怎麼愛乾淨

、常洗澡，難免多多少少還是會有一點點味道

我們家的NICO從小身體都沒體味，但腳掌有臭腳燒哈哈，有時讓她上床棉被都會有味道耶

有在社團裡看到人家分享這款寵物除臭劑，所以我就有去買回來試試〜效果很讚耶！

小編覺得實在是太好用了，想要推薦給大家！

【環境大善 善玉活性水 寵物專用】

「環境大善」除臭液是由100%天然成分的善玉活性水「きえ～る(KIE-RU)」 製成

，從氣味源頭做分解，抑制黴菌、壞菌增生，達到除臭效果。

來自日本北海道的環境大善公司研究發現，以牛尿作為原料，與環境微生物群（乳酸菌、酵母

菌等）交互作用・發酵製成的100%天然除臭液。除臭範圍在氨味、腐爛味、室內悶臭味、體臭等

，但對本身會散發出好的味道的薄荷、水果、花香並無影響

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許多除臭劑含有酒精或強烈化學成分，可能會對毛孩的呼吸系統或皮膚造成刺激

「環境大善」除臭液是一款相對溫和且安全的選擇，特別適合希望使用天然成分、無害環保

、對寵物友善的飼主輕輕一噴，狗狗睡窩毯子，待自然風乾即可

非香味掩蓋型除臭，無色無味無刺激，不折磨敏感的狗鼻子

覺得效果不錯耶，噴完馬上臭味就小了很多，之前我是一陣子才把狗狗睡窩睡墊拿去洗

，現在可以隨時想到就噴一噴，真的很方便

如果家裡貓狗是排泄在貓砂或是尿墊上，那麼直接噴在排泄物上，就能去除味道

也可以將寵物除臭噴霧噴在布上後，輕輕擦拭在狗狗的身上，不用洗澡也能達到降低體味的效果

噴一下讓臭味掰掰了〜

【環境大善 善玉活性水 室内用】

針對居家寵物的排泄物，體味，所殘留的味道，除去效果明顯，日本正廣泛使用中。

生活居家、外部環境、公共場域或長照高齡者照顧場所，使用無色無味，如同一般環境清潔使用

，不會讓使用、受方感到氣味不佳，因而產生反感及嫌惡問題。

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噴霧可以直接噴灑在衣服上 也可以噴灑在房間、床單、衣櫥、鞋櫃、浴室

廚房等處，正噴、倒噴皆可噴！

房間除臭這樣做！

能有效釋消除異味，居家室內空氣瞬間清新〜

小編實測，家裡的臭鞋子也可以噴耶，改善異味問題，再也不會散出酸味

，脫鞋不再感到尷尬 ，真的很不錯！

竟然 〜連廚房的油煙味也可以消除乾淨了！

開放式廚房油煙真的無解嗎？小編實際使用心得分享！

小編家裡是開放式廚房，儘管開放式廚房帶來了空間的寬敞感，但缺點就是油煙亂竄

，尤其是煎魚後，油煙味道真的超難除掉，覺得整個家裡很臭……..

「環境大善」除臭液這款噴霧不只能消除異味，還能淨化空氣，讓整個空間充滿清新的香氣

無香味、無酒精味，不刺鼻，不像一般芳香劑只是蓋住臭味而已，才是真正分解異味啊！

【環境大善 善玉活性水 室内用果凍型 無香味】

室內果凍放置型，緩慢蒸發方式，遲效性，有效除臭。

保留原有香味，分解難聞的異味。

長照機構各區空間皆可放置，在控制室溫下，小型(160g)標準有效1.5~2個月

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室內果凍放置型，裡面透明的液體像果凍一樣，緩慢蒸發方式，若想長時間持續除臭，

那麼選擇能持續散發放置型除臭劑再適合不過

「環境大善」除臭果凍只要放置在居家空間的任何一個位置，輕鬆放置24H阻斷異味孳生！

而且簡約又不失美觀的造型能為居家空間帶來巧妙的點綴

無香無味不會導致氣味過度刺激，或者造成頭暈、身體不適等影響

廁所異味困擾再見啦！

這個可以放在馬桶上就完全聞不到任何味！有夠神奇！

明顯感受消臭效果實測證明，使用後廁所異味立即消失，如廁後不再尷尬

，終於可以輕鬆舒暢的上廁所哈哈

小珊珊碎碎念：

除臭大作戰！

大推特推環境大善-善玉活性水除臭系列，用過就回不去啦！！！

採用日本先進技術，100%天然成分的善玉活性水，有效清除各種異味來源，最棒的是對

生活環境不造成影響，對人體及寵物，狗、貓等完全無害，讓我們可以放心的安心使用

小編一試成主顧！如果還沒用過趕快買來試試〜〜〜

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