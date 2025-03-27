誰說養狗一定有狗味？養貓來自貓砂盆這個「氣味重災區」？
寵物除臭有秘訣！小編教你揮別家中臭臭味道！
老實說，養貓的人家裡會有貓味，養狗的人家裡也會有狗味，不管再怎麼愛乾淨
、常洗澡，難免多多少少還是會有一點點味道
我們家的NICO從小身體都沒體味，但腳掌有臭腳燒哈哈，有時讓她上床棉被都會有味道耶
有在社團裡看到人家分享這款寵物除臭劑，所以我就有去買回來試試〜效果很讚耶！
小編覺得實在是太好用了，想要推薦給大家！
【環境大善 善玉活性水 寵物專用】
「環境大善」除臭液是由100%天然成分的善玉活性水「きえ～る(KIE-RU)」 製成
，從氣味源頭做分解，抑制黴菌、壞菌增生，達到除臭效果。
來自日本北海道的環境大善公司研究發現，以牛尿作為原料，與環境微生物群（乳酸菌、酵母
菌等）交互作用・發酵製成的100%天然除臭液。除臭範圍在氨味、腐爛味、室內悶臭味、體臭等
，但對本身會散發出好的味道的薄荷、水果、花香並無影響
許多除臭劑含有酒精或強烈化學成分，可能會對毛孩的呼吸系統或皮膚造成刺激
「環境大善」除臭液是一款相對溫和且安全的選擇，特別適合希望使用天然成分、無害環保
、對寵物友善的飼主輕輕一噴，狗狗睡窩毯子，待自然風乾即可
非香味掩蓋型除臭，無色無味無刺激，不折磨敏感的狗鼻子
覺得效果不錯耶，噴完馬上臭味就小了很多，之前我是一陣子才把狗狗睡窩睡墊拿去洗
，現在可以隨時想到就噴一噴，真的很方便
如果家裡貓狗是排泄在貓砂或是尿墊上，那麼直接噴在排泄物上，就能去除味道
也可以將寵物除臭噴霧噴在布上後，輕輕擦拭在狗狗的身上，不用洗澡也能達到降低體味的效果
噴一下讓臭味掰掰了〜
【環境大善 善玉活性水 室内用】
針對居家寵物的排泄物，體味，所殘留的味道，除去效果明顯，日本正廣泛使用中。
生活居家、外部環境、公共場域或長照高齡者照顧場所，使用無色無味，如同一般環境清潔使用
，不會讓使用、受方感到氣味不佳，因而產生反感及嫌惡問題。
噴霧可以直接噴灑在衣服上 也可以噴灑在房間、床單、衣櫥、鞋櫃、浴室
廚房等處，正噴、倒噴皆可噴！
房間除臭這樣做！
能有效釋消除異味，居家室內空氣瞬間清新〜
小編實測，家裡的臭鞋子也可以噴耶，改善異味問題，再也不會散出酸味
，脫鞋不再感到尷尬，真的很不錯！
竟然〜連廚房的油煙味也可以消除乾淨了！
開放式廚房油煙真的無解嗎？小編實際使用心得分享！
小編家裡是開放式廚房，儘管開放式廚房帶來了空間的寬敞感，但缺點就是油煙亂竄
，尤其是煎魚後，油煙味道真的超難除掉，覺得整個家裡很臭……..
「環境大善」除臭液這款噴霧不只能消除異味，還能淨化空氣，讓整個空間充滿清新的香氣
無香味、無酒精味，不刺鼻，不像一般芳香劑只是蓋住臭味而已，才是真正分解異味啊！
【環境大善 善玉活性水 室内用果凍型 無香味】
室內果凍放置型，緩慢蒸發方式，遲效性，有效除臭。
保留原有香味，分解難聞的異味。
長照機構各區空間皆可放置，在控制室溫下，小型(160g)標準有效1.5~2個月
室內果凍放置型，裡面透明的液體像果凍一樣，緩慢蒸發方式，若想長時間持續除臭，
那麼選擇能持續散發放置型除臭劑再適合不過
「環境大善」除臭果凍只要放置在居家空間的任何一個位置，輕鬆放置24H阻斷異味孳生！
而且簡約又不失美觀的造型能為居家空間帶來巧妙的點綴
無香無味不會導致氣味過度刺激，或者造成頭暈、身體不適等影響
廁所異味困擾再見啦！
這個可以放在馬桶上就完全聞不到任何味！有夠神奇！
明顯感受消臭效果實測證明，使用後廁所異味立即消失，如廁後不再尷尬
，終於可以輕鬆舒暢的上廁所哈哈
小珊珊碎碎念：
除臭大作戰！
大推特推環境大善-善玉活性水除臭系列，用過就回不去啦！！！
採用日本先進技術，100%天然成分的善玉活性水，有效清除各種異味來源，最棒的是對
生活環境不造成影響，對人體及寵物，狗、貓等完全無害，讓我們可以放心的安心使用
小編一試成主顧！如果還沒用過趕快買來試試〜〜〜
【亞企食材科技股份有限公司】
地址：台北市內湖區洲子街70號8樓
電話：( 02 ) 8751 3308
▶官方網站：亞企食材購物網站
▶官方臉書：亞企食材購物網
▶官方LINE：https://line.me/R/ti/p/@599oihuo