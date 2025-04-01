潔西麻在伊斯坦堡住宿的旅館就在藍色清真寺附近的小巷子

所以慢慢走過來藍色清真寺這裡還蠻方便的

清真寺門口就有不同語言的解說柱

可以先看看解說再進去清真寺參觀

進去清真寺前會先看到外觀的高聳圍牆及宣禮塔

土耳其有二座清真寺有六座宣禮塔

這間藍色清真寺就是其中的一座

金色燙金字這裡就是通往清真寺的大門

大家都往參觀清真寺內部的方向移動

要進去清真寺前

先讓信徒在外面水龍頭這裡洗淨手腳再進去

從門口看進去感覺很漂亮

清真寺內部的模樣

漂亮的大吊燈

再往上看是很美的圓頂

牆上的牌匾是古蘭經經文中的一小句

其實裡面空間很大

但因為人很多

潔西麻只轉比較沒有人的角度來拍照

所以沒拍出很大的空間感

在裡面待了一小段時間

關門的時間一到就要出來不能停留

走出來有借長袍與頭巾的人都直接放在這裡歸還

重頭戲在這個中庭廣場

雖然是陰雨天

看到的一剎那真是很震撼視覺

好美的清真寺外觀

太美了

如果晴天有太陽照射在藍色的蒼穹圓頂一定更美

清真寺的設計是結合了鄂圖曼建築與拜占庭教堂二個世紀以來的發展而得的精粹風格

它參照了鄰近的聖索菲亞大教堂的拜占庭特色

並加入了傳統的伊斯蘭風格建築

所以被視為鄂圖曼建築古典時期的最後一個大型清真寺

設計師賽德夫哈爾．穆罕默德用了大量的物料

特別是大理石與石頭

甚至也調動了其它重要建築上的資源來建造這座清真寺

他並且運用了誇張的安全邊際建築

卻破壞了穹頂的優雅比例

支柱的基部是用複合凸狀的大理石溝紋組成

上層則是著了色

由一個刻有鍍金文字的崁條來分隔開

讓整體具有視覺和諧的效果

為的就是將人們的眼光聚焦到中央穹頂上

清真寺的庭院也很廣闊

中間的六角形水泉相比之下顯得較小

即使當天潔西麻覺得人山人海

但是從照片中看起來也是還好而已

很多人都坐在長廊下滑手機 聊天 或看看別人在拍照

渡過一個悠閒的下午

很好拍照的一扇門

潔西麻跟孩子們也在這長廊下坐了一會兒才離開

在清真寺外面的公園是蘇丹艾哈邁德廣場

這裡是以前的君士坦丁堡競技場

曾經是拜占庭帝國京城君士坦丁堡的體育和社交中心

但原來的建築只保存了少數的部分

廣場上的景點都有解說柱

這個是牆柱

在十世紀的時候

帝王君士坦丁七世在這個競技場的另一端

興建了一座方尖碑

最初它覆蓋著鍍金銅牌

但是在第四次十字軍期間

被拉丁軍隊洗劫並且熔化了這個鍍金

所以只剩下了這個石板的基座

基座上有雕刻著文字

這支是蛇柱

在接近廣場中間的地方

來自德爾斐阿波羅神廟的普拉提亞三腳祭壇

這座祭壇建於西元前5世紀

是為了慶祝希臘人在波斯戰爭的普拉提亞戰役中

戰勝了波斯人

本來這支蛇柱原本的模樣

是在頂端有金碗與蛇頭

在第四次十字軍期間

金碗被盜了

蛇頭則撐到了17世紀末才被破壞掉

所以現在來到競技場這裡看到只剩下祭壇最下部的部分

圖特摩斯三世方尖碑

這塊方尖碑是大約在西元1490年前

圖特摩斯三世在位期間

就已經豎立在埃及盧克所的卡納克神廟裡面

後來是帝王狄奧多西大帝要裝飾這個競技賽馬場

在西元390年時向埃及買了這塊方尖碑來放在競技場這裡

狄奧多西大帝將方尖碑切成了三塊運回君士坦丁堡這裡

已經將近3500多年了

方尖碑還是保存的很好

基座這裡也有雕刻文字

方尖碑基座的樣子

方尖碑前面也有寫豎立在這裡的年份

上面的符號也是對應文字的部分

一個符號一個文字

走在廣場各處都能看到這幾個小景點

兩側也有好幾個小攤攤在賣小吃

尤其是這種玉米攤比較多

看來看去兒子決定想吃看看跟台灣有沒有什麼不一樣

烤玉米是沒味道的

老闆要打包之前會灑上一點鹽巴提味

所以吃起來就是淡淡的鹹味跟玉米原味

土耳其的玉米都長的很漂亮

還有烤栗子

孩子們不想吃就沒買了

靠北邊的位置有這座新拜占庭風格的八角形拱頂噴泉

是由德國政府在西元1900年興建的

為了紀念德國皇帝威廉二世在1898年訪問伊斯坦堡

這側有一些開放式餐廳與紀念品店

慢慢往聖索菲亞大教堂方向走過來

可以看到側面的藍色清真寺

天氣一下子好一下子壞

天上的雲就變成烏雲上還有藍天的模樣

正前方就是聖索菲亞大教堂

聖索菲亞大教堂前與藍色清真寺中間有個大噴水池

在噴水池這裡的人明顯更多於大廣場那裡

噴水池旁邊是用小馬賽克拼成圖案

這個圖案就是土耳其最有名的旋轉舞

噴水池週邊很熱鬧

經過噴水池再往前就沒走過去了

因為孩子們想吃冰淇淋

晚餐前先吃一下冰淇淋解饞

蠻好吃的

就是景區價格不便宜

兒子在土耳其拍了好多貓咪

潔西麻回家整理所有相片時才發現的

可惜土東的貓咪城沒去

不然可以拍到更多的貓咪

手拿著冰淇淋邊走邊吃走到廣場外面的地面電車軌道這裡來了

這個出口是接近聖索菲亞大教堂的出口

對面那邊可以逛街

也有些旅館是在這裡

住這區真的很方便

走路就能抵達好多景點跟餐廳

這趟來土耳其玩因為只搭了一次從機場出來轉地面電車到住宿旅館

潔西麻就完全沒研究地面電車路線了

本來看著邊邊這間小攤的漢堡想買回旅館當晚餐

後來又決定不買

要走回去吃那間旅館巷口的小餐廳

帶孩子自駕土耳其3【土耳其/伊斯坦堡】Sultanahmet NU Hotel巷口的土耳其料理餐廳-->Özlem Karadeniz Pide Kebap Salonu

時間越晚越好看的街

招牌霓虹燈漸漸都亮起來了

往回走進廣場裡

到紀念品店來買東西

這裡有收美金跟歐元結帳

也能刷卡

對遊客來說還蠻方便的

往旅館的方向回去又會經過方尖碑這裡

在路標這邊遠遠看到前面好像有彩色小屋可以拍照

先走過來看看

路口的甜品店

就是土耳其特產堅果與零食

老闆非常客氣站在門口招攬生意

走來彩色小屋這裡拍拍照

正面是蠻好看的

從小巷子走回小餐廳去吃晚餐

平淡的一天就這樣結束了

明天去租車公司拿到車子以後就會輕鬆多了

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