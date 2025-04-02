星太郎點心麵川味紅油辣子麵風味/ 究濃紅燒牛肉麵風味-聯名阿舍食堂新風味登場

一直都很愛吃星太郎點心麵的我

每次只要有最新的口味

不免要先買先贏來朝聖一波~~

都說勇敢的人先享受世界

做為美食部落客的我當然肯定要來試試的說

星太郎點心麵是我童年深得我心的靈魂回憶

每次伴隨著考試時壓力大會拿出來細嚼品味的小零食

放假熬夜看電影的時候也會必拿出來的小點心

當然也是郊遊旅行一定會跟同學分享的小零嘴

所以每次看到星太郎的各種口味就絕對要買來試下

這次星太郎又和阿舍食堂聯名合作推出的新風味-川味紅油辣子麵風味/ 究濃紅燒牛肉麵風味

包裝本身就相當令人振奮

光鮮亮麗的美食圖片展出滿滿的豐盛元氣

我覺得川味紅油辣子麵風味

兼具甜辣醬那棉柔的香味並有那濃郁的辛辣子油作為點綴

整體的川味十足能夠吃出鹹香勁辣的古法經典滋味

齒頰留香頻頻散發出洋蔥與辣油與醬油三者之間的疊加香氣

層次多元豐富而不重疊充滿厚實香濃的口感

加上酥脆無比的麵條真是徹底打開我的靈魂味蕾

根本一口接著一口完全停不下來

無聊閒暇時/偶爾小餓時/聚會交談時/觀影休憩時都能吃的優雅食小點心

星太郎究濃紅燒牛肉麵風味也同樣精彩不遜色

甘甜鮮香的牛肉香氣開袋究如浪潮般席捲而來

小辣並兼具茴香與番茄的鮮甜香氣不斷在舌尖上蔓延

每一次入口都讓人感到新奇與好吃

原來牛肉麵風味也可以在星太郎點心麵上表現得如此淋漓盡致

牛肉湯的精萃火候能被完整鎖在Q彈夠勁的點心麵中

一口一下好多條Q彈帶勁的點心麵

風味真是無可比擬好吃的卡滋卡滋的聲響

如此悠揚美妙的好”食”光前奏就只有星太郎點心麵做得到~~

新鮮度:⭐⭐⭐⭐⭐⭐

新奇度:⭐⭐⭐⭐⭐

口感度:⭐⭐⭐⭐⭐⭐

推薦給愛嘗鮮喜歡試試新口味的饕客喔!!

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