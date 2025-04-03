沖繩一直都在我的旅遊清單當中，這下終於有機會實現了，真的後悔沒有早點來！這裡不僅可以看到湛藍的大海🌊，還能看到可愛的海豚游泳🐬，沒想到小小一個島行程體驗可以那麼豐富，難怪會有那麼多台灣人很推～接下來分享一下我的攻略給大家！

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做了一些筆記，分享給大家景點清單：

📍知念岬：天氣好還是很適合去的，太陽照射湖面波光粼粼，非常好拍

📍世界文化王國（玉泉洞）：蠻多特色鐘乳石可以參觀的

📍海鮮市場：很多都是現點現做，非常鮮甜，推薦吃大螃蟹

📍賴長島：這裡很適合看夕陽，也可以近距離看飛機降落，非常好拍！

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✅順便分享我的四日遊路線給大家

Day1️⃣：那霸機場接機-波上宮-那霸國際通-奧武島

Day2️⃣：包車北部一日遊

美麗海水族館 — 古宇利島（心型巖+古宇利塔） — 萬座毛 — 美國村

Day3️⃣：包車南部一日遊

知念岬公園、沖繩世界文化王國（玉泉洞）、系滿海鮮市場、Outlet Mall ASHIBINAA、瀨長島

Day4️⃣:那霸機場送機

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🚘交通：沖繩整座島嶼不大，但是由於南北距離較長，且好玩的景點都比較分散，像公共交通（基本沒什麽公交）都不方便，但是我個人是不偏好旅遊自駕的（覺得很累），所以就選擇他們家的沖繩包車遊～

✨ 對比了幾個平台的價格評價後，鎖定他們家，出發前都會開LINE群事先溝通，基本上當天不需要跟司機額外說明我們的行程～我們訂的舒適七人座🚗，日本司機，10小時～～

https://line.me/R/ti/p/@068abhmx?oat_content=url#~

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🏨住宿：建議國際通附近