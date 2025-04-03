文／克拉大

為什麼你的美食照片總是不夠清晰？

相信拍攝美食是每個在使用社群平台的用戶都喜愛的是對吧!但有時候我們會遇到不管怎麼拍，照片畫質都很模糊，而造成這樣的原因可能包括：解析度低導致細節模糊、社群平台壓縮使圖片畫質下降，或燈光昏暗讓色澤不鮮明，常見問題還有食物紋理不清、色彩暗淡無光，甚至美味的焦點被雜亂背景掩蓋，這些都讓精心準備的美食照失去吸引力對吧!讓我們來了解一下網友們都是如何將圖片畫質提高的。

AI 照片畫質提升神器—— HitPaw FotorPea

目前台灣大部分網友會使用圖片多功能AI處理來提高圖片畫質和提高圖片解析度，像是HitPaw FotorPea就是我們調查後發現很多網友推薦的一款工具，這款AI工具能自動修復照片細節，不用複雜的Photoshop技巧也能輕鬆將圖片調高解析度，而它的優勢在於：

AI照片解析度提升：智能增強畫素，讓模糊細節變清晰等，接下來讓我們了解一下它的操作步驟吧!

HitPaw FotorPea操作簡單3步驟：上傳照片 → AI修復 → 下載高畫質成品。

步驟1:

首先我們可以前往HitPaw FotorPea官方網站免費下載圖片畫質提高軟體，然後進入HitPaw FotorPea上傳你想要修復的照片，HitPaw FotorPea支援很多圖檔格式，例如PNG、JPG、WEBP、TIFF 等。

▲HitPaw FotorPea AI 圖片增強軟體主界面，支援圖片修復、AI 換臉、背景生成等功能

步驟2:

HitPaw FotorPea右側的工具欄中有許多AI照片修復模型，你可以選擇你想要的模型點擊預覽，再開始處理照片。

▲HitPaw FotorPea AI 提升食物照片解析度效果對比

步驟3:

最後你就可以對比AI修改前後的差異囉!然後將你喜愛的高解析度照片下載下來即可。

對比案例：

不管你是手機照片畫質調整還是其他專業用途，HitPaw FotorPea都能滿足你的需求，你可以參考這些實際修改後的前後差異，是不是明顯讓你圖片畫質提高了許多呢!

案例:

▲HitPaw FotorPea AI 圖片增強效果對比

除了畫質提升，還有哪些 AI 修圖功能能應用？

HitPaw FotorPea不僅能提高照片解析度，還有很多實用功能喔!我們可以參考下列網友們也很愛用的功能：

AI 去背： HitPaw FotorPea 可以 一鍵移除雜亂背景， 幫你 突出美食主體 來 完美呈現菜餚。

AI 物件去除： 他可以 輕鬆刪除照片中的多餘雜物或干擾元素， 讓你 提升整體 畫面 質感。

AI 老照片修復： HitPaw FotorPea 能 還原舊食譜照片的色彩，讓 老舊的 回憶更 新 鮮活 躍 ，照片畫素提高 快速 。

誰最適合使用 AI 照片修復？

不管是手機照片畫素調整或是電腦照片解析度提高，HitPaw FotorPea都能一鍵搞定，因此適合使用的族群非常廣泛，例如:

美食部落客 /IG 達人： 他們 透過提高相片解析度，讓照片更吸睛 來 吸引粉絲關注。

餐廳品牌 / 料理創作者： 創作者需要 提升菜單與產品照品質，照片解析度調整線上完成 效率極高 。

旅遊攝影愛好者 / 一般用戶：用手機調整照片解析度，讓旅行中的 景色或 美食照更出色。

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