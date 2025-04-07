我和這位朋友從小一起長大，算是見證彼此人生每一個重要階段。

這次陪他一起記錄夢想新家從零到實現的過程!

完工後，一進門那刻，我就知道，他終於擁有了一個，真正屬於他個性的家。



因為太喜歡這間房子的設計了，決定用我的視角來寫一篇記錄，分享他家這次的室內設計故事。

我一直都知道我這位朋友最偏好自然調性，不喜歡太複雜的造型，也很注重生活機能和動線。

這次他說他想要一個清爽舒適、北歐風格為主軸、又有「綠色元素」點綴其中的空間，

🛠️ 裝潢需求與施工範圍



我們這次是28坪的新成屋，全室裝潢工程包括：

保護工程（地板保護、公共空間保護、清運）

木作工程

水電工程

油漆（油漆、批土）

系統櫃

超耐磨木地板

鐵工（安裝玄關吊衣桿）

空調安裝

玻璃安裝

清潔



📐 平面圖與3D渲染圖

平面圖：



一開始朋友傳給我看 3D 渲染圖的時候我還想說：

「嗯～反正渲染圖都很漂亮，參考參考就好」(以下是3D渲染圖)

但!不得不老實說，我覺得施工完成後的作品，是超越3D渲染圖的！

不論是配色、線條或細節配置，軟裝等。

從這點也能看出設計師與施工團隊的細膩與執行力。

🚪 玄關空間 Before & After



📸 裝潢前：



原始玄關空間較為狹長，而且還有個電箱!電箱!電箱!。

厲害的就來了，設計師特別設計了一個全身鏡拉門，巧妙地將電箱隱藏起來，既實用又美觀。(往下看)

📸 裝潢後：



看到全身鏡拉門了嗎!?這就是設計師巧妙的地方，

藉由原本電箱的位置，善用空間搭配生活性!

而且啊!朋友有提汙衣櫃的需求，所以就出現了開放式的掛衣空間。

一來，衣物可以保持通風，避免悶在櫃內產生異味，

二來，簡約俐落的造型更為玄關空間增添時尚感。

這樣一回到家就能放下外面的煩惱，這就是設計+哲學。

🛋️ 客廳空間 Before & After



📸 裝潢前：



書房與餐廳區原本有明顯區隔，一堵牆讓空間顯得較為封閉。(左邊那面)



看到沒有，多大的一面牆!!!

往下看設計師怎樣變魔術~

📸 裝潢後：

設計師建議將書房與餐廳之間的隔牆打通(原本算是另外一個房間)，

讓光線和動線更自由地流通。

整體主色調以淺木色、白色與莫蘭迪綠為主軸，簡約中帶有個性。

電視牆使用藝術塗料打造柔霧質感，轉角處以弧形修飾，

並搭配懸浮式電視櫃與展示層板，輕盈之中蘊含設計語彙。

窗邊放置一盆大型綠植，在陽光灑落下，空間彷彿一幅靜止的畫作。

🍽️ 開放式餐廳與書房 Before & After



📸 裝潢前：



原本為封閉式三房格局，只有這間是開放，但可惜中段採光難以延伸進來。

📸 裝潢後：

因應朋友不需太多房間的需求，設計師將其中一房打開，改為開放式餐廳與書房。

書櫃以開放格搭配木紋門片交錯設計，創造豐富的視覺層次。

L型曲面木書桌沿牆展開，搭配雙面插座讓使用彈性加倍。

餐廳緊鄰書桌區，整合照明、插座與收納，整體動線簡潔順暢，非常適合小坪數空間規劃參考。

這個空間我朋友說，給他一種對突破的渴望，從一個封閉隔間做成開放空間!

尤其是他工作時，總是能看著前面的開放式餐廳~他說他會有種動力和期盼，

希望那桌上能夠常常有夠多朋友或家人齊聚，而他就好像那個護航者，能守護著!

🛏️ 主臥室 Before & After



📸 裝潢前：

格局方正但空間有限，這時候就考驗設計師功力囉。

📸 裝潢後：

主臥延續清爽柔和調性，主牆面特別刷上清水模的效果，再搭配我朋友最愛的綠色!

如果是正常清水模，就是灰色的，這樣設計，多了更多個人品味。

入門可以看到展示端景，看到一個小木馬沒有!搭配一個吊燈，我都可以想到這邊以後有許多不同變化，放點香氛蠟燭，還是什麼，一定都很美!

床頭設有淺凹平台放置小物，衣櫃採橫拉門減少干擾。

這點我個人很愛，窗簾則選用調光捲簾，具備調光與隔熱功能，可以依照自己心情的明亮來調整窗簾，哈哈。

從色調上來對應我朋友，我覺得設計師抓的超好，大面的綠色調，對應著我朋友內心深處深層的喜好，其他的沉穩配色，反應出我朋友低調內斂的個性，果然是主臥!

🛏️ 次臥空間 Before & After(孝親房&客房)



📸 裝潢前：

現在的房型的房間都偏小，所以設計師怎麼再創造一個好的生活體驗，我覺得很關鍵。

其中一間是孝親房，我朋友特別找他媽一起跟設計師討論了她喜歡的色調。

📸 裝潢後：

客房選用灰白為主調，搭配深色窗簾與抱枕，呈現低調現代感；

孝親房，則以淺木色搭配奶油白牆面，營造日系簡約感。

這次朋友媽媽特別挑選的色調和氛圍，認真覺得果然一家人審美觀都很好~

兩間皆有收納機能與調光窗簾設計，能依需求靈活調整為孝親房或客房使用。

所以我看到這兩間以後，要是我，我就會把這兩間也當作能量補充房，

需要沉澱就去沉穩一點的空間；需要更多暖心，就去溫暖點的空間!

----------------------------------------------------------

這次讓我體會到，用軟裝的柔和來增加空間的層次感，真的很重要。

但這些溫度是如何產生的?

我覺得其實就是藉由許多色調與不同軟裝的元素，堆疊出來的一種人的氣息

那種氣息是讓你看到後，會覺得生活是能夠有更多想像的。

🧩 設計整合與軟裝亮點



這次最令人驚豔的是設計團隊對比例、材質與色彩的拿捏。

從家具選配、系統櫃設計、插座配置到照明位置，皆展現極高的整合度與實用性。

整體空間主軸圍繞「北歐風格」、「自然感受」、「收納與生活機能兼具」!

不只是好看，而是生活感十足的設計實例。

我覺得很適合現代都會小家庭或單身族參考。

🏠 真正的設計風格，來自屋主對生活的渴望



我自己參與完整個過程，有些小小心得，現在流行許多不同風格，

北歐風、侘寂風、美式，各種各種，但這些都只是一種靜態的名詞而已。

真正的好居所，我覺得是要和主人的心境搭配在一起，而這些心境其實很難以某種風格來定調。

一個能讓屋主在面對現實生活中，提供各種情感價值的居所，就是一種好的風格與好宅。

這次設計師和我朋友事前談得非常細，包括許多對自己生活的期許，其實都聊到，而不是只有生活習慣，因為這些生活習慣是來自於對生活的期盼產生的。

我想能讓我朋友這麼滿意的訣竅，大概就是設計師有打中他的內心深處對生活願景的渴望，給了一種新的希望吧!

===================================

📌 室內設計聯絡資訊與官方社群

想了解更多這次的北歐風格空間設計，分享這次的設計團隊：

台中_綻緣空間設計

🔸Instagram｜綻緣空間設計ig

🔸Facebook｜綻緣空間設計臉書粉絲團

🔸官方網站｜綻緣空間設計

🔸地址：Google我的商家

🔸服務項目：住宅、商空、辦公室設計與施工整合

文章標籤