我和這位朋友從小一起長大，算是見證彼此人生每一個重要階段。
這次陪他一起記錄夢想新家從零到實現的過程!
完工後，一進門那刻，我就知道，他終於擁有了一個，真正屬於他個性的家。
因為太喜歡這間房子的設計了，決定用我的視角來寫一篇記錄，分享他家這次的室內設計故事。
我一直都知道我這位朋友最偏好自然調性，不喜歡太複雜的造型，也很注重生活機能和動線。
這次他說他想要一個清爽舒適、北歐風格為主軸、又有「綠色元素」點綴其中的空間，
🛠️ 裝潢需求與施工範圍
我們這次是28坪的新成屋，全室裝潢工程包括：
- 保護工程（地板保護、公共空間保護、清運）
- 木作工程
- 水電工程
- 油漆（油漆、批土）
- 系統櫃
- 超耐磨木地板
- 鐵工（安裝玄關吊衣桿）
- 空調安裝
- 玻璃安裝
- 清潔
📐 平面圖與3D渲染圖
平面圖：
一開始朋友傳給我看 3D 渲染圖的時候我還想說：
「嗯～反正渲染圖都很漂亮，參考參考就好」(以下是3D渲染圖)
但!不得不老實說，我覺得施工完成後的作品，是超越3D渲染圖的！
不論是配色、線條或細節配置，軟裝等。
從這點也能看出設計師與施工團隊的細膩與執行力。
🚪 玄關空間 Before & After
📸 裝潢前：
原始玄關空間較為狹長，而且還有個電箱!電箱!電箱!。
厲害的就來了，設計師特別設計了一個全身鏡拉門，巧妙地將電箱隱藏起來，既實用又美觀。(往下看)
📸 裝潢後：
看到全身鏡拉門了嗎!?這就是設計師巧妙的地方，
藉由原本電箱的位置，善用空間搭配生活性!
而且啊!朋友有提汙衣櫃的需求，所以就出現了開放式的掛衣空間。
一來，衣物可以保持通風，避免悶在櫃內產生異味，
二來，簡約俐落的造型更為玄關空間增添時尚感。
這樣一回到家就能放下外面的煩惱，這就是設計+哲學。
🛋️ 客廳空間 Before & After
📸 裝潢前：
書房與餐廳區原本有明顯區隔，一堵牆讓空間顯得較為封閉。(左邊那面)
看到沒有，多大的一面牆!!!
往下看設計師怎樣變魔術~
📸 裝潢後：
設計師建議將書房與餐廳之間的隔牆打通(原本算是另外一個房間)，
讓光線和動線更自由地流通。
整體主色調以淺木色、白色與莫蘭迪綠為主軸，簡約中帶有個性。
電視牆使用藝術塗料打造柔霧質感，轉角處以弧形修飾，
並搭配懸浮式電視櫃與展示層板，輕盈之中蘊含設計語彙。
窗邊放置一盆大型綠植，在陽光灑落下，空間彷彿一幅靜止的畫作。
🍽️ 開放式餐廳與書房 Before & After
📸 裝潢前：
原本為封閉式三房格局，只有這間是開放，但可惜中段採光難以延伸進來。
📸 裝潢後：
因應朋友不需太多房間的需求，設計師將其中一房打開，改為開放式餐廳與書房。
書櫃以開放格搭配木紋門片交錯設計，創造豐富的視覺層次。
L型曲面木書桌沿牆展開，搭配雙面插座讓使用彈性加倍。
餐廳緊鄰書桌區，整合照明、插座與收納，整體動線簡潔順暢，非常適合小坪數空間規劃參考。
這個空間我朋友說，給他一種對突破的渴望，從一個封閉隔間做成開放空間!
尤其是他工作時，總是能看著前面的開放式餐廳~他說他會有種動力和期盼，
希望那桌上能夠常常有夠多朋友或家人齊聚，而他就好像那個護航者，能守護著!
🛏️ 主臥室 Before & After
📸 裝潢前：
格局方正但空間有限，這時候就考驗設計師功力囉。
📸 裝潢後：
主臥延續清爽柔和調性，主牆面特別刷上清水模的效果，再搭配我朋友最愛的綠色!
如果是正常清水模，就是灰色的，這樣設計，多了更多個人品味。
入門可以看到展示端景，看到一個小木馬沒有!搭配一個吊燈，我都可以想到這邊以後有許多不同變化，放點香氛蠟燭，還是什麼，一定都很美!
床頭設有淺凹平台放置小物，衣櫃採橫拉門減少干擾。
這點我個人很愛，窗簾則選用調光捲簾，具備調光與隔熱功能，可以依照自己心情的明亮來調整窗簾，哈哈。
從色調上來對應我朋友，我覺得設計師抓的超好，大面的綠色調，對應著我朋友內心深處深層的喜好，其他的沉穩配色，反應出我朋友低調內斂的個性，果然是主臥!
🛏️ 次臥空間 Before & After(孝親房&客房)
📸 裝潢前：
現在的房型的房間都偏小，所以設計師怎麼再創造一個好的生活體驗，我覺得很關鍵。
其中一間是孝親房，我朋友特別找他媽一起跟設計師討論了她喜歡的色調。
📸 裝潢後：
客房選用灰白為主調，搭配深色窗簾與抱枕，呈現低調現代感；
孝親房，則以淺木色搭配奶油白牆面，營造日系簡約感。
這次朋友媽媽特別挑選的色調和氛圍，認真覺得果然一家人審美觀都很好~
兩間皆有收納機能與調光窗簾設計，能依需求靈活調整為孝親房或客房使用。
所以我看到這兩間以後，要是我，我就會把這兩間也當作能量補充房，
需要沉澱就去沉穩一點的空間；需要更多暖心，就去溫暖點的空間!
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這次讓我體會到，用軟裝的柔和來增加空間的層次感，真的很重要。
但這些溫度是如何產生的?
我覺得其實就是藉由許多色調與不同軟裝的元素，堆疊出來的一種人的氣息
那種氣息是讓你看到後，會覺得生活是能夠有更多想像的。
🧩 設計整合與軟裝亮點
這次最令人驚豔的是設計團隊對比例、材質與色彩的拿捏。
從家具選配、系統櫃設計、插座配置到照明位置，皆展現極高的整合度與實用性。
整體空間主軸圍繞「北歐風格」、「自然感受」、「收納與生活機能兼具」!
不只是好看，而是生活感十足的設計實例。
我覺得很適合現代都會小家庭或單身族參考。
🏠 真正的設計風格，來自屋主對生活的渴望
我自己參與完整個過程，有些小小心得，現在流行許多不同風格，
北歐風、侘寂風、美式，各種各種，但這些都只是一種靜態的名詞而已。
真正的好居所，我覺得是要和主人的心境搭配在一起，而這些心境其實很難以某種風格來定調。
一個能讓屋主在面對現實生活中，提供各種情感價值的居所，就是一種好的風格與好宅。
這次設計師和我朋友事前談得非常細，包括許多對自己生活的期許，其實都聊到，而不是只有生活習慣，因為這些生活習慣是來自於對生活的期盼產生的。
我想能讓我朋友這麼滿意的訣竅，大概就是設計師有打中他的內心深處對生活願景的渴望，給了一種新的希望吧!
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