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全聯鮮乳推薦！我空蕩冰箱裡的常駐嘉賓🥛

全聯鮮乳推薦 紐牧然鮮乳
2025-04-07 23:33:00 文字：吾愛尋寶日記
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吾愛尋寶日記

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全聯鮮乳推薦！我空蕩冰箱裡的常駐嘉賓🥛

大家最近如果有到全聯晃晃，要補貨或是捨不得離開冷氣（你懂的😆）

一定要去看看一個我自己喝了回不去的好東西

我冰箱裡的飲品常客：紐牧然鮮乳

全聯鮮乳推薦必看🤟

 

身為外食族，冰箱基本不會冰除了飲料、牛奶以外的其他東西

尤其是牛奶，用途實在太廣了

早餐、下午茶、宵夜都少不了它，完全成為我生活的一部份💘

之前買鮮奶就是甚麼便宜就買甚麼，其實不會特別挑

因為我覺得味道都差不多哈哈哈

但某天無意間發現在邊邊不顯眼的他

因為大大的標榜著紐西蘭鮮乳天然放牧乳牛等等的


全聯鮮乳推薦！我空蕩冰箱裡的常駐嘉賓🥛

想說也沒試過其他國家的鮮奶

索性就順手買一瓶嘗試看看

結果一喝天啊，完全刷新我對鮮乳的印象💦

我知道有人一定會問：真的有差嗎？

嗯！身為懶人鮮奶控我可以很真心說——我覺得真的有差！

更滑順、香氣層次不一樣，非常好喝~

我喝過這瓶紐西蘭鮮乳之後

一試成主顧的成為我全聯鮮乳推薦榜TOP 1


全聯鮮乳推薦！我空蕩冰箱裡的常駐嘉賓🥛

為什麼紐牧然這麼香？好喝在哪？

我一直只知道紐澳是牛隻大國，鮮奶很便宜僅此而已哈哈哈

所以做了一下功課後才知道

紐西蘭不只產奶量高

更是全球知名出產高品質乳製品的國家🐄

他們乳牛可不是關在牛舍，是在綠油油的草原上奔跑的那種🌿

（應該是慢慢走啦XD）

喝的水是山泉水，吃的飼草超天然，這些牛過得比我還幸福😂

難怪生產的鮮乳超鮮、超濃郁！

 

紐牧然鮮乳特別的地方在於：

1. 100%紐西蘭原裝進口，全程低溫控制!

2. 草飼乳品比起穀飼牛乳有更豐富的影養價值👏

3. 產品可溯源到乳製品公司，食品安全超放心~

 

而且他的奶味濃郁但不膩

早餐加麥片、咖啡打奶泡都一級棒☕️🥣

我媽媽本身超愛喝咖啡，現在也都是加紐牧然鮮乳


全聯鮮乳推薦！我空蕩冰箱裡的常駐嘉賓🥛

在寫這篇全聯鮮乳推薦時，我也思考了一下

因為其實市面上太多鮮乳選擇，價格也有更划算的

但若真的喝過其實就能明白口感差別在哪

所以還是想推薦給大家試試看! 

最近我每天一直說，也默默推坑身邊好幾個朋友🔥

 

🥛身為鮮乳愛好者，我來分享幾個我超愛鮮奶喝法：

1.早餐麥片好搭檔：倒一杯紐牧然鮮乳加燕麥+奇亞籽+水果，就是營養滿分又好喝的早餐碗～ 

2.熱鮮乳助眠神器：晚上加熱一下，加點肉桂粉，天然香噴噴又好入眠～

3.泡麵超絕神隊友 : 你們一定要試試辛拉麵加牛奶一起煮 ! 湯底會變超香濃，別說了我好想吃...


全聯鮮乳推薦！我空蕩冰箱裡的常駐嘉賓🥛

全聯鮮乳推薦，我選擇這瓶讓人回味的紐牧然！

如果你跟我一樣是懶人+鮮奶控，甚麼都能加鮮奶（XD）

那「全聯鮮乳推薦」你一定要試試這瓶紐牧然鮮乳！

 

而且全聯就買得到，價格可接受，品質更是沒話說

冰箱裡隨時囤個兩瓶，我的幸福宅女生活就安穩了🥰

喜歡喝鮮乳的你，趁現在去囤一波紐牧然吧 ~

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