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《南投景點》秒飛歐洲古典城堡/南投休閒新地標/放鬆心靈美拍勝地 /上網聊天優雅舒心 in『藍色城堡』-Iven の窩分享生命中的美好

遊覽車一日遊  南投 南投埔里 藍色城堡  古堡美拍景點
2025-04-08 12:27:00 文字：Ivenの窩
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Ivenの窩

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《藍色城堡》秒飛歐洲古典城堡/南投休閒新地標/優雅用餐下午茶

▲2025.02.05「藍色城堡」之旅。《藍色城堡》秒飛歐洲古典城堡/南投休閒新地標/優雅用餐下午茶

《藍色城堡》秒飛歐洲古典城堡/南投休閒新地標/優雅用餐下午茶

▲這天我們搭遊覽車南遊，下了國道六號高速公路，在往日月潭的中潭公路的路旁，一座古典城堡進入眼簾，讓人驚豔。《藍色城堡》秒飛歐洲古典城堡/南投休閒新地標/優雅用餐下午茶

《藍色城堡》秒飛歐洲古典城堡/南投休閒新地標/用餐下午茶/放

『藍色城堡 』主打下午茶用餐住宿，也附有設停車場。《藍色城堡》秒飛歐洲古典城堡/南投休閒新地標/優雅用餐下午茶

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「藍色城堡」歐式城堡造型，藍色木造古典建築，是南投埔里超夢幻地景。《藍色城堡》秒飛歐洲古典城堡/南投休閒新地標/優雅用餐下午茶

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▲落羽松輝映在「藍色城堡」塔尖上，讓人秒飛歐洲城堡氛圍，浪漫滿分。《藍色城堡》秒飛歐洲古典城堡/南投休閒新地標/優雅用餐下午茶

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▲在「藍色城堡」四周古典建築外觀上，就讓人拍個不停。《藍色城堡》秒飛歐洲古典城堡/南投休閒新地標/優雅用餐下午茶

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「藍色城堡」整棟尖塔造型，木製藍框咖啡色系，古典磚牆建築，帶著濃厚歐風氣息。《藍色城堡》秒飛歐洲古典城堡/南投休閒新地標/優雅用餐下午茶

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▲城堡室內，原木古典佈置，水晶燈灑下金黃色溫暖光彩。《藍色城堡》秒飛歐洲古典城堡/南投休閒新地標/優雅用餐下午茶

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▲工作人員忙碌在半開放料理區，在這裡以低消一杯飲料，就可以任人美拍。《藍色城堡》秒飛歐洲古典城堡/南投休閒新地標/優雅用餐下午茶

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▲三面臨窗的室內，明亮溫馨，古典佈置的裝潢，圓木桌沙發椅，位置很多，在這裡聚餐下午茶，都是很舒心的。《藍色城堡》秒飛歐洲古典城堡/南投休閒新地標/優雅用餐下午茶

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▲藍色沙發區，是我最喜歡的地方，浪漫氛圍滿分。《藍色城堡》秒飛歐洲古典城堡/南投休閒新地標/優雅用餐下午茶

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▲這裡不只有法式甜點，還有埔里人氣甜品、法式點心|咖啡、手工甜點，以及中式餐點。

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▲以低消一杯飲料，就可任美拍，只能說這家老闆眼光獨到，慧心巧思。《藍色城堡》秒飛歐洲古典城堡/南投休閒新地標/優雅用餐下午茶

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▲上來二樓，明亮的空間，古典木質裝潢，寬敞舒適。《南投景點》秒飛歐洲古典城堡/南投休閒新地標/放鬆心靈美拍勝

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▲原木古早時鐘滴答計時，二樓是最經典的歐風古典佈置，讓人拍個不停。《南投景點》秒飛歐洲古典城堡/南投休閒新地標/放鬆心靈美拍勝

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▲聊天上網，在這裡休閒上一整個下午茶，也是很舒心的事。《南投景點》秒飛歐洲古典城堡/南投休閒新地標/放鬆心靈美拍勝

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▲三面臨窗，綠意盎然，室內古典華麗沙發、厚重桌椅、原版書籍冊立在書櫃裡，雅意十足。《南投景點》秒飛歐洲古典城堡/南投休閒新地標/放鬆心靈美拍勝

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「藍色城堡」讓人有秒飛歐洲古堡的氛圍，在這裡用餐、休閒上網、下午茶、拍照，都是很不錯的休閒，特地寫來推薦給到南投埔里，往日月潭一帶旅遊的遊客們。《南投景點》秒飛歐洲古典城堡/南投休閒新地標/放鬆心靈美拍勝

 

『藍色城堡』
地       址：南投縣埔里鎮中山路四段185號
電       話：04 9291 6890
營業時間：10:00～18:00
粉絲團：《南投景點》秒飛歐洲古典城堡/南投休閒新地標/放鬆心靈美拍勝https://www.facebook.com/profile.php?id=61556296109255

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#遊覽車一日遊    #南投 #南投埔里 #藍色城堡  #ivenの窩趴趴走分享生命中的美好

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