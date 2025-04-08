鳥取交通 鳥取計程車 「ぐるっと鳥取周遊タクシー」運行開始

鳥取2025全新遊覽路線登場！

總共23條觀光路線，景點有小幅更動！

和2024相比新增動漫路線:

20鳥取人氣動漫路線I:鳥取砂丘柯南機場

21鳥取人氣動漫路線II:岩美《Free! 男子游泳部》。

鳥取砂丘、白兔神社、浦富海岸、美術館、城跡、SL列車通通都在行程裡！

詳細路線請見DM請見 超值周遊計程車,以優惠的價格帶您暢遊鳥取市及周邊的觀光景點。

1台車4,000日幣！3小時行程

【期間】2025年4月12日～2026年3月末 *優惠也可能提早終止。

【時間】9:00～17:00

【費用】3小時行程1台4,000日幣 *1台可乘車4名客人

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遊覽路線 總共23條路線 詳情請參考官網DM

凡有☆星號之路線皆可改為在鳥取柯南機場出發’’或’’結束。

請注意，其中只有★路線1-2可以從鳥取柯南機場出發’’及’’結束。

暢遊鳥取砂丘・山陰海岸路線（共6條）

★1鳥取砂丘路線A: 鳥取站⇒鳥取砂丘(砂之美術館)⇒兜風浦富海岸⇒鳥取城跡(仁風閣)⇒鳥取站

★2鳥取砂丘路線B: 鳥取站⇒白兎海岸・白兎神社⇒鳥取砂丘(砂之美術館或多鯰魚池) ⇒鳥取城跡(仁風閣)⇒鳥取站

☆3鳥取砂丘路線C: 鳥取站⇒白兎海岸・白兎神社⇒兜風浦富海岸⇒鳥取站

☆4鳥取砂丘路線D: 鳥取站⇒鳥取砂丘(砂之美術館) ⇒賀露神社⇒賀露海鮮市場(かろいち・螃蟹兒童博物館かにっこ館)⇒鳥取站

☆5鳥取砂丘路線E: 鳥取站⇒鳥取砂丘(砂之美術館)⇒浦富海岸環島遊覧船⇒城原海岸⇒山陰海岸海と大地の自然館⇒鳥取站

☆6鳥取砂丘路線F: 鳥取站⇒鳥取砂丘(砂之美術館) ⇒白兎海岸・白兎神社⇒賀露海鮮市場(かろいち・螃蟹兒童博物館かにっこ館)⇒鳥取站

踏尋鳥取歷史大自然路線（共10條）

☆7歌唱故鄉路線: 鳥取站⇒童玩館⇒鳥取城跡(仁風閣) ⇒鳥取砂丘(砂之美術館) ⇒鳥取站

8彌生遺跡路線: 鳥取站⇒白兎海岸・白兎神社⇒青谷上寺地遺跡史蹟公園⇒鳥取站

☆9国府町歴史路線: 鳥取站⇒鳥取藩主池田家墓所⇒宇倍神社⇒因幡萬葉歷史館⇒岡益石堂⇒鳥取駅

☆10若櫻鐵道SL列車&若櫻宿歷史散策路線: 鳥取站⇒三百田氏住宅⇒不動院岩屋堂⇒若桜鉄道SL・若桜宿散策（仮屋、土蔵群）⇒鳥取站

☆11智頭路線: 鳥取站⇒用瀬(流しびなの館) ⇒智頭宿(石谷家住宅) ⇒鳥取站

☆12鹿野路線: 鳥取站⇒白兎海岸・白兎神社⇒鹿野城跡.城下町散策⇒鳥取站

13鹿野(山紫苑) 路線I: 鳥取站⇒白兎海岸・白兎神社⇒青谷上寺地遺跡史蹟公園⇒鹿野城跡.城下町散策⇒国民宿舎山紫苑

14鹿野(山紫苑) 路線II: 国民宿舎山紫苑⇒鳥取城跡(仁風閣)⇒ 賀露海鮮市場(かろいち・螃蟹兒童博物館かにっこ館)⇒鳥取站

15吉岡温泉路線I: 鳥取站⇒吉岡温泉(一ノ湯) ⇒白兎海岸・白兎神社⇒鳥取砂丘(砂之美術館) ⇒鳥取站

16吉岡温泉路線II: 吉岡温泉(一ノ湯) ⇒白兎海岸・白兎神社⇒賀露海鮮市場かろいち⇒鳥取砂丘(砂之美術館) ⇒鳥取站

造訪悠久歷史神社路線（共3條）

17日本神話路線I(白兔神話結緣有關):鳥取站⇒売沼神社⇒白兎海岸・白兎神社⇒鳥取站

18日本神話路線II (鳥取藩主池田家族和白兔神話): 鳥取站⇒倉田八幡宮⇒烏取東照宮(樗谿神社) ⇒白兎海岸・白兎神社⇒鳥取站

19兩個白兔傳說路線: 鳥取站⇒白兎神社(八頭町福本)⇒青龍寺⇒白兎海岸・白兎神社⇒鳥取站

探訪鳥取特色美食與文化路線 （共4條）

20鳥取人氣動漫路線I: 鳥取站⇒賀露神社⇒賀露海鮮市場(かろいち・螃蟹兒童博物館かにっこ館)⇒鳥取砂丘柯南機場⇒鳥取站

21鳥取人氣動漫路線II: 鳥取站⇒浦富海水浴場⇒田後港周邊⇒城原展望所⇒網代周邊⇒大岩站⇒河崎橋⇒新井平交道⇒鳥取站

22鑑賞鳥取手工藝探訪民藝路線: 鳥取站⇒工藝館岩井窯⇒宝月堂⇒烏取民藝美術館・たくみ工芸店

23美味甜品路線: 鳥取站⇒大江之郷自然牧場⇒道路休息站 清流茶屋河原⇒鳥取站

轉發請註明來源: 鳥取市．鳥趣事

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蒐集很多疑問Q&A，請大家仔細閱讀，若還有疑問可以留言喔。

Q當日去來得及嗎?

A不用事先預約，乘坐"當日"請直接到各受理櫃台辦手續出發行程。不採預約制，本粉專也無法幫忙報名敬請見諒。

Q下午才到鳥取還來得及使用嗎?

A 櫃台服務受理時間為9:00～17:00，到17點都還可以報名參加。無法預約，請直接至各協辦處報名。但請注意日本各設施營業時間，請先自行查詢確認。報名手續約需要 10-15 分鐘，來訪當日即能受理出發。如遇司機人力不足則須等待較長時間，建議規劃時間充裕之行程。

Q一台車三大兩小可以坐到五個人嗎?

A為了您的行車安全，1台可乘車為4名客人上限(不包含司機)。小孩或是超過人數請預約兩台。

＊若有未滿12歲小孩且超過4人同乘時，只有以下是情況是被認可的

・1位大人+4位未滿12歲小孩(不包含12歲)。

・2位大人+3位未滿12歲小孩(不包含12歲)。

Q預計明年才去鳥取，還可以使用優惠嗎?

A優惠預定到2026年3月末為止，但隨疫情及利用人數狀況可能有暫時或提早3月前就中止優惠，請於使用前上官網查詢。此活動僅有年度總台數上限，並無每日台數限制。請放心。

Q行程不能自己決定要去哪嗎?

A鳥取周遊觀光計程車為方便觀光旅客，共有數條行程可以任挑任選，詳情請參考官網DM。需要按照既定的路線行走，無法變換前後順序，也不能增加新的地點。也可整個行程反著走。但如達成【扣除上下車 2 點，並周遊 2 個景點以上】及【至少周遊 2 小時以上】之條件方能提早結束或刪減行程。可調節各景點的停留時間，請與司機商量。

Q如果不小心超過三小時怎麼辦?

A 行程無法延長，如因交通、個人等因素造成超時，需另以跳表計價超時費用。約3,300日圓/30 分鐘。

Q停留時間可以自行決定不要照表嗎?

A可以自行跟司機約定時間上下車。基本上司機會在每個停留點與您約定上車時間，不太會有超時問題。

Q可以每天都使用計程車優惠嗎?

A每天使用沒有問題。

Q行程很多我該如何選擇?

A建議優惠計程車可以安排到比較不方便去的地方。例如鳥取砂丘公車班次較多，這個景點可能預計待一小時的話，那就自行搭乘公車，把優惠計程車用在其他景點上面。

若有行程或細節想確認(請務必詳閱上述說明後)，請直接信箱聯絡，可中文對應，感謝。

■Tottori City International Tourist Support Center

鳥取市國際遊客服務中心(営業時間8:30－17:30)

■地址:111-1 Higashihonji-cho, Tottori City

鳥取市東品治町111-1

■EMAIL：international@hal.ne.jp

■TEL(0857)22-7935 / FAX(0857)