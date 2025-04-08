文／克拉大

這兩天台股愁雲慘霧，想到去年投資的國片《鬼們之蝴蝶大廈》也在首映會時遭遇颱風，導致票房未開先失利，這幾年投資的失敗讓人真的感到非常挫折，幸而翻閱資料的時候意外發現還有當時包場時交換的勞瑞斯牛肋排餐廳票券。

於是我約了最近慘賠的夥伴一起前去用餐，大家互相取暖一下。

趕在４月底以前先預約，還好平日中午用餐還算好訂位，於是今天就馬上前往用餐。

說真的，不得不說，iPhone直接拍食物的照片還真是慘不忍睹

這拍起來不知道為什麼感覺都沒食慾...

這時候朋友馬上介紹我一款APP－ HitPaw FotorPea

他跟我說現在大部分的網友都會使用這款APP，

這款AI工具能自動修復照片細節，不用複雜的Photoshop技巧也能輕鬆將圖片調高解析度，而它的優勢在於：

AI照片解析度提升：智能增強畫素，讓模糊細節變清晰等，接下來讓我們了解一下它的操作步驟吧!

HitPaw FotorPea操作簡單3步驟：上傳照片 → AI修復 → 下載高畫質成品。

例如我拍了今天的主餐牛肋排

原圖長這樣

步驟1:

首先我們可以前往HitPaw FotorPea官方網站免費下載圖片畫質提高軟體，然後進入HitPaw FotorPea上傳你想要修復的照片，HitPaw FotorPea支援很多圖檔格式，例如PNG、JPG、WEBP、TIFF 等。

HitPaw FotorPea AI 圖片增強軟體主界面，支援圖片修復、AI 換臉、背景生成等功能

步驟2: HitPaw FotorPea右側的工具欄中有許多AI照片修復模型，你可以選擇你想要的模型點擊預覽，再開始處理照片。

HitPaw FotorPea AI 提升食物照片解析度效果對比，有沒有差很多！

步驟3:

最後你就可以對比AI修改前後的差異囉!然後將你喜愛的高解析度照片下載下來即可。

對比案例：

不管你是手機照片畫質調整還是其他專業用途，HitPaw FotorPea都能滿足你的需求，你可以參考這些實際修改後的前後差異，是不是明顯讓你圖片畫質提高了許多呢！

除了畫質提升，還有哪些 AI 修圖功能能應用？

HitPaw FotorPea不僅能提高照片解析度，還有很多實用功能喔!我們可以參考下列網友們也很愛用的功能：

AI去背：HitPaw FotorPea可以一鍵移除雜亂背景，幫你突出美食主體來完美呈現菜餚。

AI物件去除：他可以輕鬆刪除照片中的多餘雜物或干擾元素，讓你提升整體畫面質感。

AI老照片修復：HitPaw FotorPea能還原舊食譜照片的色彩，讓老舊的回憶更新鮮活躍，照片畫素提高快速。

誰最適合使用 AI 照片修復？

不管是手機照片畫素調整或是電腦照片解析度提高，HitPaw FotorPea 都能一鍵搞定，因此適合使用的族群非常廣泛，例如:

美食部落客/IG達人：他們透過提高相片解析度，讓照片更吸睛來吸引粉絲關注。

餐廳品牌/料理創作者：創作者需要提升菜單與產品照品質，照片解析度調整線上完成效率極高。

旅遊攝影愛好者/一般用戶：用手機調整照片解析度，讓旅行中的景色或美食照更出色。

最後消費金額當然還是要公布一下

折了5張折價券，實際付款1,040，買了一頓互相安慰，後面繼續為事業打拼，努力補坑洞。

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