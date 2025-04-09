自從當年爸爸身體狀況變差，為了配合療養，家裡的飲食習慣與媽媽的烹調方式，整個都跟著做了調整。

從食材的挑選，到調味料的比例，都仔細的控管，

當然，連做菜用的油品，也是精挑細選。

過往烹調用油就是選擇大品牌的油品，另外需要做涼拌的時候就使用橄欖油，

最近想說不要這麼麻煩，想說來找個既可以烹調，又可以涼拌的油品，這樣省事些。

詢問身邊朋友，以及上網做了些功課，才發現在油品這一塊，學問也是頗深的。

最後挑選了來自義大利原裝進口的【BASSO巴碩】義大利頂級黃金100%純芥花油

BASSO巴碩是義大利最大的食用油出口品牌之一，是一個經營五代，有150年歷史的優質企業，行銷全球超過80個國家，

企業創始理念：體驗最健康的美味！

這次我選擇【BASSO巴碩】義大利頂級黃金100%純芥花油，

除了油品採用嚴選芥花籽，無重金屬無農藥之外，

還有高達63%豐富的單元不飽和脂肪，

另外，達到230~240℃的高發煙點，煎煮炒炸都適合，不用擔心家人在烹煮時，得一直壟罩在油煙之中了。

甚至，美國心臟學會（AHA）在2015年正式推薦消費者，可將芥花油作為家庭烹調用油，

所以我就能更安心的選擇【BASSO巴碩】義大利頂級黃金100%純芥花油，來作為家裡烹調用油了

今天收到馬上開箱

包裝紙箱外層貼心的貼上易碎品的警示貼紙，

內層的油品，也有用氣泡紙一瓶一瓶的包好，很仔細。

呵呵，不要看包裝上的字，稍微擺拍一下，還以為是酒瓶呢

1000ML的容量感覺剛好，瓶子本身也很好就手，使用上不會有負擔。

瓶子正面大大清楚的顯示品牌以及油品名稱，

背面載明100%義大利原裝進口，還有內容物成份。

將【BASSO巴碩】義大利頂級黃金100%純芥花油倒出來裝在玻璃杯中，

清澈的成色，有點淡淡的黃，不說還真的以為是酒

好，開煮！

將【BASSO巴碩】義大利頂級黃金100%純芥花油倒入鍋中，丟一些蒜頭進去爆香。

可以看到油質非常穩定，不像使用沙拉油那般的會一直油爆

接下來將切好的菠菜下鍋，

加上一些米酒跟水，

看到這穩定的油品，

就知道沒選錯，

廚房不用再煙霧瀰漫了

再來煎一片鮭魚試試

高發煙點的特性真的是一大優勢，

煎魚不用再躲得遠遠的了

涼拌我也來試試看，

把【BASSO巴碩】義大利頂級黃金100%純芥花油淋在這些蔬菜上，

再灑上白芝麻跟黑胡椒粒，

吃起來口感也是很清爽，

不會有厚重的油耗味

這次選到【BASSO巴碩】義大利頂級黃金100%純芥花油這一款好油，

煎煮炒炸，還有涼拌都可以，

以後我自己也可以下廚了

廠商資訊：

榮鑫貿易有限公司：https://www.jht.tw/

商品頁：【BASSO巴碩】義大利頂級黃金100%純芥花油

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