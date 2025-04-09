近幾年「共享交通」的概念越來越流行
從自行車、機車，到廣受年輕人喜愛共享汽車
以租代買的趨勢越來越高
對於旅遊、臨時用車或商務出差都非常方便
小昭經常在台中、高雄、屏東這三地奔波,用車需求高
剛好有機會來體驗URiDE的便利性
🎉週年狂歡慶 優惠🎊
• 假日118元/H ；平日88元/H
• 優惠期間: 2025/2/5 ~2025/3/31
不定期推出👉 優惠活動
【優惠】輸入專屬邀請碼 小昭立即出遊
即可再獲得120分鐘免費租車優惠
這麼好康,趕緊預約起來~
租車前先下載 UiRDE APP 👉註冊會員 (生日時會贈送會員生日禮,限生日當月使用)
URiDE使用最新「AI人臉辨識」及「文字辨識」雙技術,
送件後約1分鐘，快速完成審核! 之後就可以開始 預約租車
租車分為 同站租還 及 恣意租還,依照車款及平/假日 租金不同
- 同站租還 目前提供5種車款 Colt Plus／VIOS／Yaris／Sienta／FIT
- 恣意租還是指 甲地租乙地還,適合經常在不同城市移動的人,提供的車種有Colt Plus／VIOS 2種車款!!
目前全台10縣市有據點 (👉 租車據點查詢 )
另外可以加購行車守護(60元/H),共同承租人(20元/H)
小昭認為多加行車守護多一份保障 !!
📝 預約流程 :
1.選擇租車站點、點選車款、用車日期及時間
2.選擇是否加購行車守護及共同承租人,APP會試算租金
3.預約成功,訂單成立
URiDE APP上能看到預約車輛的車況及站點資訊,
若找不到預約站點,直接按導航即可抵達(如下右圖所示)
小昭預約的站點停車場為車牌辨識,完成APP取車流程後可直接開出
抵達取車據點,小昭很快就找到我們預約的車
車後有URiDE貼紙,辨識度很高
取車時間為預約時間前後各10分鐘,
建議大家提前抵達,以免延遲取車被取消喔!
找到車子後按下「 開始取車」,檢查車況、拍照上傳
如果找不到車,可以利用URiDE APP尋車功能
並透過鳴喇叭來尋找車輛 (晚上8點後會自動切換為亮車大燈)
內部空間很新,里程數不多
小提醒: 車內禁菸 及 禁帶寵物 ! 為了給下一位使用者有良好體驗,大家要共同遵守!
整體乾淨度很高
控制鈕簡單,有2組USB與一組12V電源插孔,建議自行帶線可以隨時充電 (很重要)
車鑰匙放在副駕駛座前的手套箱,內有汽車操作手冊
是獨創磁吸式車鑰匙，輕鬆拿取不費力
客服專線為24小時真人服務,即時處理任何用車問題,
這點超棒,讓人安心~
24小時服務專線: 0800 588 508
第二次改試乘 Colt Plus 還有360度環景車內導航及倒車顯影功能
提供手機架方便使用
車內無行車紀錄器與測速,所以也建議大家用神盾保護自己,別跟荷包過意不去!
駕駛座遮陽板有停車卡及加油卡
停車卡:停車場進出使用,若停車場為車牌辨識就無需此卡
加油卡僅限於全台中油或台塑加油站使用
FIT小小台很適合女性,在市區停車也方便
先前往蓮池潭開車環湖一圈,喝個咖啡吃個下午茶,
再到整修一年多的龍虎塔走走
接著去吃晚餐慶生,停車費要記得自行繳交
若剛好遇到URiDE合作的停車場,停車費會在還車時一起結算收取
我們家迪迪滿7歲,店家招待無酒精慶生組
路邊停車買咖啡
再到夢時代逛一下
開回租車站點不小心走錯路,多繞了一下,導致延遲還車,
若超時需加收費用,同站租還不足一小時以1小時計算
提醒大家可多利用 延長用車,避免逾時還車影響會員信用度!!
📝 還車流程 :
1. 車輛停放於正確還車地點及停車格內
2. 確認車上無私人物品及垃圾
3. 確認車輛燈、窗都已關閉，以及確認鑰匙已放回磁吸裝置上
4.開啟URiDE APP點選 開始還車，依照APP指示拍照(車內外)
5. 確認付款及結算里程費、eTag等費用,若有優惠碼此時記得輸入喔!
6. 完成還車
還車程序完畢,還有一次機會開鎖取回遺忘物!
URiDE非常方便,下載URiDE APP 輕鬆預約，
從取車到還車都能透過APP搞定,
車內乾淨舒適，24小時隨租隨還，彈性計價這點也很棒
行程中難免有突發狀況，若提前還車會依據實際使用時數計費
若欲延長用車時間，只要在URiDE APP提前操作就行
而且還有24小時線上真人客服可以隨時詢問,讓人更放心!
URiDE站點都設在交通重地,讓承租者能方便租／還車
對於臨時用車、商務出差、旅遊接送...等需求來說都是好幫手!
還有會員U里程可以兌換優惠及限時好禮🎁
小昭第一次租車時操作有點生疏,第二次就駕輕就熟,
連小昭都能輕鬆操作,代表大家也一定沒問題
若有租車需求的朋友,小昭很推薦 URiDE👍👍👍
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《 URiDE 共享租車 》
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*****本篇為合作文*****