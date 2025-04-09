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URiDE共享租車體驗 《手機一鍵輕鬆預約 全家快樂出遊 》

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2025-04-09 23:19:00 文字：Chaoerh小昭
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Chaoerh小昭

Chaoerh小昭

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近幾年共享交通」的概念越來越流行

從自行車、機車，到廣受年輕人喜愛共享汽車

以租代買的趨勢越來越高

對於旅遊、臨時用車或商務出差都非常方便

小昭經常在台中、高雄、屏東這三地奔波,用車需求高

剛好有機會來體驗URiDE的便利性

 

🎉週年狂歡慶 優惠🎊

•  假日118元/H ；平日88元/H

•  優惠期間: 2025/2/5 ~2025/3/31

不定期推出👉 優惠活動

 

【優惠】輸入專屬邀請碼 小昭立即出遊 

即可再獲得120分鐘免費租車優惠

這麼好康,趕緊預約起來~

URiDE體驗

 

租車前先下載 UiRDE APP 👉​​​​​​註冊會員 (生日時會贈送會員生日禮,限生日當月使用)

URiDE體驗

 

URiDE使用最新「AI人臉辨識」及「文字辨識」雙技術,

送件後約1分鐘，快速完成審核! 之後就可以開始 預約租車

 

租車分為 同站租還 恣意租還,依照車款及平/假日 租金不同

  • 同站租還 目前提供5種車款 Colt PlusVIOSYarisSientaFIT
  • 恣意租還是指 甲地乙地,適合經常在不同城市移動的人,提供的車種有Colt Plus／VIOS 2種車款!!

目前全台10縣市有據點  (👉 租車據點查詢 )

租車費率.jpg

 

另外可以加購行車守護(60元/H),共同承租人(20元/H)

小昭認為多加行車守護多一份保障 !!

📝 預約流程 :

1.選擇租車站點、點選車款、用車日期及時間

2.選擇是否加購行車守護及共同承租人,APP會試算租金

3.預約成功,訂單成立

 

URiDE APP上能看到預約車輛的車況及站點資訊,

若找不到預約站點,直接按導航即可抵達(如下右圖所示)

合3.jpg

 

小昭預約的站點停車場為車牌辨識,完成APP取車流程後可直接開出

抵達取車據點,小昭很快就找到我們預約的車

URiDE體驗

車後有URiDE貼紙,辨識度很高

URiDE體驗

取車時間為預約時間前後各10分鐘,

建議大家提前抵達,以免延遲取車被取消喔! 

找到車子後按下 開始取車,檢查車況、拍照上傳

如果找不到車,可以利用URiDE APP尋車功能

並透過鳴喇叭來尋找車輛 (晚上8點後會自動切換為亮車大燈)

URiDE體驗

內部空間很新,里程數不多

小提醒: 車內禁菸 及 禁帶寵物 ! 為了給下一位使用者有良好體驗,大家要共同遵守!

URiDE體驗

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整體乾淨度很高

控制鈕簡單,有2組USB與一組12V電源插孔,建議自行帶線可以隨時充電 (很重要)

URiDE體驗

 

車鑰匙放在副駕駛座前的手套箱,內有汽車操作手冊

是獨創磁吸式車鑰匙，輕鬆拿取不費力

URiDE體驗

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客服專線為24小時真人服務,即時處理任何用車問題,

這點超棒,讓人安心~

24小時服務專線: 0800 588 508

URiDE體驗

 

第二次改試乘 Colt Plus 還有360度環景車內導航及倒車顯影功能

合12.jpg

 

提供手機架方便使用

車內無行車紀錄器與測速,所以也建議大家用神盾保護自己,別跟荷包過意不去!

-修正後.JPG

 

駕駛座遮陽板有停車卡及加油卡

停車卡:停車場進出使用,若停車場為車牌辨識就無需此卡

加油卡僅限於全台中油或台塑加油站使用

URiDE體驗

 

FIT小小台很適合女性,在市區停車也方便

URiDE體驗

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先前往蓮池潭開車環湖一圈,喝個咖啡吃個下午茶,

再到整修一年多的龍虎塔走走

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接著去吃晚餐慶生,停車費要記得自行繳交

若剛好遇到URiDE合作的停車場,停車費會在還車時一起結算收取

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我們家迪迪滿7歲,店家招待無酒精慶生組

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路邊停車買咖啡

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再到夢時代逛一下

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開回租車站點不小心走錯路,多繞了一下,導致延遲還車,

若超時需加收費用,同站租還不足一小時以1小時計算

提醒大家可多利用 延長用車,避免逾時還車影響會員信用度!!

 

📝 還車流程 :

1. 車輛停放於正確還車地點及停車格內 

2. 確認車上無私人物品及垃圾

3. 確認車輛燈、窗都已關閉，以及確認鑰匙已放回磁吸裝置上

4.開啟URiDE APP點選 開始還車，依照APP指示拍照(車內外)

5. 確認付款及結算里程費、eTag等費用,若有優惠碼此時記得輸入喔!

6. 完成還車

還車程序完畢,還有一次機會開鎖取回遺忘物!

 

合5.jpg

 

 

URiDE非常方便,下載URiDE APP 輕鬆預約，

從取車到還車都能透過APP搞定,

車內乾淨舒適，24小時隨租隨還，彈性計價這點也很棒

行程中難免有突發狀況，若提前還車會依據實際使用時數計費

若欲延長用車時間，只要在URiDE APP提前操作就行

而且還有24小時線上真人客服可以隨時詢問,讓人更放心!

URiDE站點都設在交通重地,讓承租者能方便租／還車

對於臨時用車、商務出差、旅遊接送...等需求來說都是好幫手!

還有會員U里程可以兌換優惠及限時好禮🎁

小昭第一次租車時操作有點生疏,第二次就駕輕就熟,

連小昭都能輕鬆操作,代表大家也一定沒問題

若有租車需求的朋友,小昭很推薦 URiDE👍👍👍

 

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這麼好康,大家還不快趕緊預約起來~

 

 

 


 《 URiDE 共享租車 》 
•  官網 : https://www.uridego.com.tw/
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▶ 喜歡的話,記得幫我按讚+追蹤 Chaoerh小昭食記(2021年7月新成立)~

 

 

 

 

 

 

 

 


*****本篇為合作文*****

 

 

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