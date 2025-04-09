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[食記、食驗] BASSO巴碩 黃金芥花油 煎蛋麵 簡單濃郁好吃營養

2025-04-09 23:20:00 文字：機車仁妻
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機車仁妻

機車仁妻

[食記] BASSO黃金芥花油
每次想拍開箱照，貓貓就會先來檢查商品[食記] BASSO黃金芥花油

[食記] BASSO黃金芥花油
[食記] BASSO黃金芥花油
開始準備寶寶的副食品，對油品也必須認真挑選，
有120年歷史的Basso巴碩不僅經過了百年的歷練，
產線通過多國、多項安全認證，更有經評鑑為最好的第一道冷壓橄欖油，
且始終堅持創始人"Fedele nel Gusto"「忠於原味」的理念，
透過科學化的方法，確保最天然與健康的高品質食用油交給消費者。
以上參考自要寫開箱才會認真看的官網內容 [食記] BASSO黃金芥花油
不過我是在MOMO賣場上買的，熟悉的通路最對味。

[食記] BASSO黃金芥花油
[食記] BASSO巴碩 黃金芥花油
這次買的是本身味道比較溫和的黃金芥花油
且美國心臟學會(AHA)在2015年即推薦使用堅果油為日常烹調用油，
芥花油的單元不飽和脂肪高達63%，
發煙點約230-240度間，煎、煮、炒、炸都適合，
還可以作油漱(油拔法)保養；

[食記] BASSO巴碩 黃金芥花油
純淨的黃金芥花油，
這口試為了嘗試油漱(油拔法)，含一口油在口中緩慢地流漱15分鐘再吐掉，
芥花油本身的香氣淡淡的，不像橄欖油那麼有特色的濃烈；

 

下面就是一些我亂煮的紀錄啦~
如同上面所說，黃金芥花油本身香氣不明顯，
所以添加在寶寶副食品中覺得比較不會搶了食材本身的味道，
可以讓寶寶認真品嘗各種食材的特色，
另，因為寶寶目前也不會把所有副食品都吃完，
所以每樣食物裡我都會添加一些芥花油，

[食記] BASSO巴碩 黃金芥花油
[食記] BASSO巴碩 黃金芥花油
七倍粥+胡蘿蔔，
[食記] BASSO巴碩 黃金芥花油
鮭魚，
[食記] BASSO巴碩 黃金芥花油
蒸好，用湯匙切碎碎餵寶寶；

[食記] BASSO巴碩 黃金芥花油
這天寶寶吃多樣，七倍粥+毛豆+地瓜+蛋黃，

[食記] BASSO巴碩 黃金芥花油
[食記] BASSO巴碩 黃金芥花油
蛋黃是第一次試敏，所以分開蒸，
米飯裡有地瓜，之後蛋黃也會一起拌入，加些黃金芥花油，
讓增加口感更滑順，

[食記] BASSO巴碩 黃金芥花油
[食記] BASSO巴碩 黃金芥花油
毛豆去皮，稍稍打碎一點，

[食記] BASSO巴碩 黃金芥花油
丟半顆蛋黃試敏，

[食記] BASSO巴碩 黃金芥花油
寶寶表示好吃！

[食記] BASSO巴碩 黃金芥花油
這是大人的食物啦，才用炒鍋，
菇菇先乾炒出香氣，
[食記] BASSO巴碩 黃金芥花油
黃金芥花油好處之一：發煙點高，
所以直接倒進這樣先乾煎過熱呼呼的鐵鍋，也不用擔心油煙衝上來，
[食記] BASSO巴碩 黃金芥花油
然後就隨便炒了[食記] BASSO巴碩 黃金芥花油

[食記] BASSO巴碩 黃金芥花油
煮一家三口晚餐啦，寶寶吃鮭魚菠菜粥，爸媽吃雞腿排親子麵，


無字幕、無步驟解說的影片紀錄，

[食記] BASSO巴碩 黃金芥花油
[食記] BASSO巴碩 黃金芥花油
通常懶人是一鍋到底，但這次還要煎香腸，
就先把雞腿排雞皮煎焦脆，翻面讓肉稍熟，就取出切條狀，
而且芥花油發煙點高，我帶娃煮東西很容易鍋子溫度太高，
用芥花油就不會整片煙霧瀰漫囉，

[食記] BASSO巴碩 黃金芥花油
[食記] BASSO巴碩 黃金芥花油
蛋沒有認真打很勻，一樣煎得有點焦脆樣，

[食記] BASSO巴碩 黃金芥花油
就加水(或高湯)煮滾囉，

[食記] BASSO巴碩 黃金芥花油
水滾放麵、雞肉，跟調味，
沒有備高湯食，我都會直接加一包和風鰹魚高湯包，
再加白胡椒粉調味，

[食記] BASSO巴碩 黃金芥花油
最後放進青菜就可以起鍋啦，
真的很喜歡這樣煮麵吃，快速方便，
就算沒有加肉，一樣還是有蛋白質跟青菜，

[食記] BASSO巴碩 黃金芥花油
這是爸媽吃的，除了瓦斯爐煮的湯麵跟香腸，還有氣炸牛肋條，

[食記] BASSO巴碩 黃金芥花油
寶寶就是一開始燙的菠菜剪碎，再加到跟飯一起蒸的鮭魚中給寶寶吃，
這樣粥裡除了有鮭魚本身的魚油，還有蒸煮飯時加入的芥花油，
動物油、植物油都有攝取到。

 
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