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端午節，不僅是華人文化的重要節日，更是情感的寄託與祝福的傳遞。隨著時代轉變，節慶美食不再只是「應景」，而是「應心」。送禮不必多，重在有感；味道不需複雜，但求真誠。台中頂級獨立式中餐廳—頂粵吉品，今年端午推出《粽饗海陸頂級禮盒》，主打「潮式鮑魚迷你裹蒸粽」與「黑松露和牛臉頰肉迷你裹蒸粽」。這兩款迷你裹蒸粽，不僅僅是「用料高級」這麼簡單，更像是把一道道精緻菜餚，壓縮進小小一顆粽子裡。頂粵吉品從節氣文化出發，連結食材敘事與送禮心理，讓傳統美食品也能擁有當代浪漫感！
「粽子，是東方人對時間的記憶。」主廚賴遠輝如此形容。他自潮汕起家，數十年如一日地琢磨火候與香氣，對他而言，滷水不只是一鍋醬，更是時間累積的味道。今年他將自家餐廳傳承三十五年的潮式老滷，細火慢煨原隻鮑魚，再依序將瑤柱、開陽蝦米、鹹蛋黃、叉燒與臘腸等經典食材一同包入荷葉中蒸製。這款《潮式鮑魚迷你裹蒸粽》，濃香馥郁、層層堆疊。每一口，都是主廚用時間堆疊的深厚底蘊。是一份將歲月煨入味的節慶獻禮！
而另一款「黑松露和牛臉頰肉迷你裹蒸粽」則大膽融合中西風味！主廚選用脂香細嫩的和牛臉頰肉，以十小時高湯慢燉至入口即化，再與義大利黑松露、牛肝菌、鴻禧菇等菇類拌炒糯米。層層堆疊的菇香與牛肉油脂交織出馥郁回甘的尾韻，連最講究細節的饕客也能從中吃出驚喜，每逢端午都會獲老饕熱烈詢問！
除了兩款頂級迷你裹蒸粽外，今年端午，頂粵吉品亦同步推出多款精選禮盒，禮盒中更可搭配多道經典粵式料理。像是費時費工、口感滑潤且層次豐富的《紅燒大排翅》；文火慢燉、皮肉彈嫩、膠質飽滿、香辣開胃的《炆煮豬腳》；及嚴選自印尼蘇門答臘、加里曼丹，環境友善無汙染，老少咸宜、被譽為養顏聖品的《鮮燉官燕》。
如果說一顆粽子是頂粵吉品對食材的極致演繹，那麼今年同步推出的粵式料理禮盒，則像是一桌由主廚「輝哥」親自上門烹調的團圓盛宴。每一道菜餚皆展現粵菜對火候與時間的極致講究，將繁複工序與職人手藝濃縮於一味之中。也讓端午節的祝福，不僅是體面而溫馨的贈禮形式，而是一道道溫潤入心、值得細細品味的珍饈美意。
頂粵吉品
地 址： 407台中市西屯區市政南一路288號
電 話：04-22534688
線上DM：https://reurl.cc/aeaM4l
線上訂購：https://reurl.cc/v0qbLy
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