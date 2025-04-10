台南，一座充滿美食記憶的城市，總能讓人發現味蕾的驚喜。隱身於巷弄中的《食光宴鐵板料理》，是一家備受推崇的台南無菜單料理餐廳，主打無菜單鐵板料理，為饕客端上一場場精緻的餐桌藝術。其不僅是一間餐廳，更是一個關於熱情、創新與人情味的故事。

▲台南無菜單料理推薦《食光宴鐵板料理》不僅提供高級料理，更營造低調奢華的用餐環境，讓每位賓客都能盡享愉悅體驗（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

從學弟情誼到鐵板夢想：打造不一樣的台南高級餐廳體驗

《食光宴鐵板料理》的創辦人林孟翰本身出身餐飲業，擁有10年餐飲經驗，懷抱對美食的熱情，與志同道合的學弟、也是現任食光宴料理長謝宗諺攜手創業。2022年9月18日，他們在台南開設了第一間店，隨後展店至第二間，如今正積極籌備高雄分店，預計於今(2025)年5月母親節前開幕，並且於4月1日就開放訂位。

「我們一直在思考，餐廳的價值究竟是什麼？」創辦人林孟翰認為，美食雖然主觀，但服務與用餐體驗卻能打動人心。對他來說，好食材不一定造就好餐廳，關鍵在於如何用當季最新鮮的食材，創造出意想不到的美味。

不只是吃飯，更是台南浪漫約會餐廳的五感饗宴

「食光宴」這個名字，蘊藏著品牌的核心理念——「食光」，代表著用餐的時光，也是「吃光光」的趣味象徵；「宴」則象徵一場五感的饗宴，不只是味覺的享受，還有視覺、聽覺、嗅覺與觸覺的全方位體驗。《食光宴鐵板料理》希望每一位顧客，在這裡度過的時光，都能成為生命中念念不忘的美好回憶。

▲台南熱門打卡餐廳推薦《食光宴鐵板料理》每季推出全新菜單，讓饕客每次回訪都能品味嶄新驚喜（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

每季更換台南無菜單料理，提供中西區無菜單驚喜

不同於一般台南鐵板料理餐廳，《食光宴鐵板料理》每年的3、6、9、12月，都會根據當季食材設計出全新菜色，每年四季都有不同的菜色變化，讓顧客每次造訪，都能品嚐到最鮮美的料理。

「我們不斷挑戰自己，玩轉創意料理、每季推陳出新，就是為了讓消費者能感受到季節的變化，每一次都能品嚐到不同的食光宴，帶來不一樣的驚喜感。」——《食光宴鐵板料理》料理長謝宗諺。

不論是頂級龍蝦、和牛，還是來自漁港的新鮮海鮮，每一道料理皆由主廚親自挑選、烹調，以鐵板現煎的方式，完美鎖住食材原味，這也讓《食光宴鐵板料理》成為台南無菜單推薦的熱門選擇。

從餐廳到「盲盒餐盒」，善化南科美食市場的創新挑戰

疫情期間，許多餐廳被迫轉型，《食光宴鐵板料理》也不例外。在禁止內用的時期，他們突發奇想，推出「盲盒餐盒」，雖然定價高達＄600元，但物超所值的美味仍吸引許多消費者搶購，甚至比一般＄200~300元的便當更受歡迎。這場危機，反而成了他們探索新市場的契機，也進一步提升了品牌在台南無菜單餐廳市場的知名度。

▲南科高級餐廳《食光宴鐵板料理》匯聚頂級龍蝦與美味和牛，讓賓客一次盡享多元創意料理（圖/Medick Marketing Ltd.提供）

超越美味，注重互動與驚喜感：南科高級餐廳的新標竿

「我們希望不只是提供美食，而是帶給顧客更多互動與驚喜。」《食光宴鐵板料理》不斷嘗試在用餐體驗中加入小巧思，例如桌邊互動、特製驚喜料理，讓每位來訪的客人都能感受到獨特的情感連結。這份用心，使得他們成為台南美食約會餐廳的理想選擇，也吸引了許多來自南科無菜單料理的愛好者前來品嚐。

從台南美食出發，探索高雄風味，誠邀夥伴共創美味旅程

隨著品牌逐步擴展，《食光宴鐵板料理》即將迎來高雄新店的開幕。《食光宴》希望能夠吸引更多對餐飲有熱情的夥伴，一同將這份料理理念傳遞給更多人。

在台南無菜單鐵板燒市場中，《食光宴鐵板料理》已成功建立口碑，成為台南旅遊必吃美食的指標之一。無論是尋找中西區美食推薦的饕客，或是探索善化區美食餐廳的食客，這裡不僅是一處用餐場所，更是一場值得細細品味的美食之旅。

隨著社群媒體興起，《食光宴鐵板料理》也成為熱門的台南打卡美食餐廳，不論是情侶約會、家庭聚餐，還是商務宴客，都能在這裡找到獨一無二的感動。從南科高級餐廳的精緻菜色，到中西區無菜單的創意料理，品牌正在用美味與服務，改寫台南高端餐飲的新篇章。

感謝本篇受訪業者：

《食光宴鐵板料理》

【大福願景宴】

餐廳地址：台南市中西區藥王里大福街3巷26號

連絡電話：0916-998-247

FB粉專：https://rink.cc/f1unz

【善化本心宴】

餐廳地址：台南市善化區民生路429號

連絡電話：0916-998-269

FB粉專：https://rink.cc/pcmqx

【楠梓藏心宴】

餐廳地址：高雄市楠梓區惠心街158-1號

連絡電話：0916-998-205

FB粉專：https://rink.cc/i74db

（營業資訊請以店家最新公告為準）