有在關注 Ruby 的朋友都知道，我一直在飲食控制，但長期的清淡飲食，

偶爾也會想為料理增添些風味。然而多數醬料往往是熱量炸彈，

還可能增加過多的鈉含量與鹽分，讓Ruby不得不忌口。

Ruby發現了春水良品新推出的特色醬料【春水脆脆堅果辣醬】

光是名字就讓人好奇，不只是一般的辣醬，竟然還添加了多種堅果，

包括南瓜子、葵花子仁、低溫熬煮的十三香，以及超大顆的腰果。

適量攝取堅果對健康很有幫助，富含優質蛋白質、

良好脂肪、維生素、礦物質等營養成分，

讓辣醬不僅美味，還兼具健康價值。

這罐【春水脆脆堅果辣醬】單吃就已經非常過癮，

每一口都能咬到堅果，口感超豐富，真材實料讓人驚艷！

如果不知道怎麼搭配，官網上也提供了許多創意吃法，可以拌飯、拌麵、

炒肉、炒菜，甚至可以沾蘿蔔糕、涼拌小黃瓜，或搭配雞胸肉享用。

堅果的顆粒感不僅增添風味，還能提升飽足感，

對於正在飲控的Ruby來說，真的是一大福音。

💡 Ruby 的私房吃法 💡



✔ 蝦仁蒸蛋拌飯

在蒸蛋上淋上一匙辣醬，攪拌進白飯裡，

每一口都帶著微辣與堅果香脆，風味瞬間升級，還能補充滿滿蛋白質！



✔ 快炒青菜【春水脆脆堅果辣醬】

不需要額外加鹽和蒜頭，直接用橄欖油中火快炒青菜，

再加入兩匙【春水脆脆堅果辣醬】，

讓原本清淡的蔬菜瞬間變得香氣四溢，層次更豐富。

✔ 一般沾醬

愛吃芋頭糕的 Ruby 發現，淋上兩匙【春水脆脆堅果辣醬】後，風味瞬間升級！

香酥的堅果增添脆口層次，辣醬的微辣恰到好處，搭配芋頭的自然甜味，

口感與味道更加豐富。這款辣醬不僅能取代傳統辣醬，

還能帶來滿滿堅果營養，讓美味與健康兼顧，吃得過癮又無負擔！

原本以為它只是一罐辣醬，沒想到竟然能變化出這麼多種創意吃法！

無論是拌、炒、淋，都能讓日常料理增添不同風味，

讓飲食控制的日子變得更有趣。這次的分享就到這裡，

推薦大家買回家試試看，說不定也能發掘更多獨家吃法喔！



🎉 提供給Ruby粉絲的專屬優惠👉🎉

透過此連結結帳，即可現折$50 (即日起~4月底)

👉https://www.csgcshop.com/?sl-ref=20250306

春水良品官網： https://www.csgcshop.com/

春水良品Facebook粉絲專頁： https://www.facebook.com/csgcshop/



圖片皆為Ruby拍攝與完成，

❌請勿盜用或是抄襲，否則依法追究請愛惜自己的羽毛❌

RUBY推薦指數(滿分五顆星)

價格 ⭐⭐⭐⭐

美味 ⭐⭐⭐⭐



Ruby很愛吃美食、👩‍🍳愛烹飪，也非常喜歡一個人去旅行🛫，

目前住在台北，食記大部分的都在雙北地區，

想要用文章與照片記錄我的美食旅遊生活與大家分享。

要把我最真實好吃好玩的感受分享給看文章的你們知道。

既然都看到這裡了給Ruby大大一個讚及追蹤有你的支持和鼓勵 。





💁‍♀️粉專 【 RUBY說美食享受旅行 】

💁‍♀️歡迎追蹤訂閱我的美食 IG: tour_ruby0530

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 YT

💁‍♀️ RUBY說美食享受旅行 TikTok



如合作請寄信👉 tourruby0530@gmail.com 或是 FB粉專私訊，

每一封信不管有沒有要合作Ruby基本上一定都會回信，

如3天內沒回應該是有遺漏，麻煩再重信寄信一次，感謝🥰🥰。

文章標籤