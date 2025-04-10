大家搭過郵輪嗎？小涼這次跟著食尚玩家搭麗星郵輪.探索星號六天五夜來去日本玩樂啦！！這也是小涼的郵輪初體驗，不得不先跟大家說一下感想，那就是原來搭郵輪那麼好玩！以前都想說在海上很無聊，這一次親身體驗後才知曉在郵輪上可以吃喝玩樂的事情太多了，多到我根本就沒有時間待在房間內＞＜

🌟 麗星歸來 絢麗啟航 🌟

快拿出你的身分證！名字裡有「麗」、「星」兩個字的朋友有福啦！麗星郵輪回歸台灣絢麗啟航，今年從3/28起啟動為期8個月的航程，名字有「麗」或「星」的朋友，參加指定航次（4/11、4/13、4/16），就可享有，只有3個航次，動作要快！

※即使名字裡沒有「麗」或「星」，只要參加2025/6/29~2025/8/29的暑假航程，買2人送1人，第三人免艙房費！快約家人朋友們一起出發吧！！

麗星郵輪.探索星號真的是台灣人的好朋友，不只是郵輪上幾乎都是中文服務、更以台灣時間來制定活動行程，且費用計價也是用台幣來算唷！郵輪上有三家免費餐廳提供了中式、西式以及自助餐，涵蓋了早餐、上午茶、中餐、下午茶、晚餐以及消夜等六餐，且每一家餐廳的菜色料理都很美味，難怪麗星郵輪有著”舌尖上的郵輪“別號，總之在這可盡情享受美食帶來的幸福感，減肥明天再說吧！除了美食，我們每天還會去看表演，並且玩郵輪上的設施，並在第三天後會到達長崎、熊本以及那霸，靠岸都可以追隨郵輪的岸上行程玩樂更輕鬆喔！！

▲感謝食尚玩家提供麗星郵輪.探索星號圖片。

第一次搭郵輪該怎麼準備呢？

文件 ：護照正本(至少六個月有效期以上)、護照影本1份(不能放大縮小，需印在A4紙張上不能裁切)、郵輪船票(印出紙本報到較快)。

：護照正本(至少六個月有效期以上)、護照影本1份(不能放大縮小，需印在A4紙張上不能裁切)、郵輪船票(印出紙本報到較快)。 現金 ：台幣、信用卡、日幣(岸上敗家用XD)。

：台幣、信用卡、日幣(岸上敗家用XD)。 衣物 ：船上有戶外泳池、健身房，所以建議可帶泳衣、運動服、運動鞋。且船上都有開冷氣、怕冷的薄外套記得帶一件喔！郵輪上派對多、可多帶一套正裝，其他衣服就看個人喜好。

：船上有戶外泳池、健身房，所以建議可帶泳衣、運動服、運動鞋。且船上都有開冷氣、怕冷的薄外套記得帶一件喔！郵輪上派對多、可多帶一套正裝，其他衣服就看個人喜好。 房間都有提供盥洗用品 ，但小涼習慣帶自己慣用的品牌，這就看個人囉！

，但小涼習慣帶自己慣用的品牌，這就看個人囉！ 藥品 ：暈船藥、慣用的備用藥品。

：暈船藥、慣用的備用藥品。 郵輪行李重量 ：手提行李加託運共計50公斤。像小涼很喜歡買買，就會帶一大一小行李箱卡方便！

：手提行李加託運共計50公斤。像小涼很喜歡買買，就會帶一大一小行李箱卡方便！ 郵輪上電壓 ：提供電壓為220-240伏特、配備2個中式插座、其他為港式(英式)插座、亦有USB插座。

：提供電壓為220-240伏特、配備2個中式插座、其他為港式(英式)插座、亦有USB插座。 WIFI卡 ：船上有付費WIFI，僅提供船上網路。上岸後需要網卡或是e-SIM，建議提前先買好，小凉每次都跟著姊妹買JOYTEL網卡，非常便宜而且安裝後不必設定，上岸就能暢用網路超方便。透過下方連結下單至少有95折優惠，還可享免運喔: https://www.joytel-tw.com/?sl-ref=sunnylife

：船上有付費WIFI，僅提供船上網路。上岸後需要網卡或是e-SIM，建議提前先買好，小凉每次都跟著姊妹買JOYTEL網卡，非常便宜而且安裝後不必設定，上岸就能暢用網路超方便。透過下方連結下單至少有95折優惠，還可享免運喔: 不可攜帶的物品：易燃易爆物體/壓力容器，酒精和電子煙，非法毒品，易燃液體或化學電器如：咖啡機、熨斗、吹風機，生食：包含糕點、肉類、水果等。

建議大家搭郵輪提前2小時到基隆港報到！！除了要排隊托運行李以外，還要證件查驗、領取房卡以後，在依照規定的時間排隊上船唷。

麗星郵輪.探索星號2025賞櫻首航，就跟著小涼一起啟航吧！！

跟著好姊妹們一起旅遊就是幸福，剛上船的那一刻我們就開始拍不停、嗨不停囉！！

不管是上船或下船都有人員在列隊歡迎與送行，真的好貼心！！尤其帶小孩來搭郵輪的更歡樂，小朋友從上船就可拿到可愛的氣球展開幸福的旅程～

7樓(船中)服務台，不管你有蝦咪問題，直接來這邊詢問即可(現場都會有一位會講中文的人員唷)。每日郵報也是來這拿，但現在響應環保、建議大家可以透過掃描QR code來得知郵輪每日資訊喔！

除了郵報以外，在郵輪上的每一處只要有螢幕的地方，都會顯示當日活動資訊，幾乎從早到晚都有不少活動，且包含老中青少的有趣活動或音樂等等！

服務台對過來的大堂就是不少活動的地方之一，這天晚上還有幸運賓果遊戲，適合一家大小一起玩樂，那當下的緊張氣氛真得很有趣！

這邊電梯有分船頭、船中、船尾，不管你是住在哪一區，電梯旁也都會將活動的區域或美食餐廳顯示在螢幕上，讓人很好找到要去的地方呢

船卡很重要！他除了是房卡以外，也是你在船上的身分證明，以及免費餐廳的通行證以及消費記帳卡，所以你一定要自行保管好，若不慎遺失要趕快到七樓服務台報遺失並補發新卡，以免帳務不符唷！房卡都是一人一張，所以如果你是帶孩子來，怕孩子亂記帳，記得先到七樓鎖住消費。

再來小涼就迫不期待的想要先跟大家分享我這次入住的房型”露台客房“，房間內大約有6坪，可容納2-4人，有專屬陽台、平面電視、梳妝台等。最棒的就是露台客房有每晚1200元的餐飲抵用金，可以使用在付費餐廳！！！

不的不說麗星郵輪.探索星號提供的床墊超級好躺，不會過軟或過硬梆梆，很適合人體工學，讓人玩樂了一天倒頭就睡！而且房間內的插座不少，你看床頭邊也有插座，睡前滑一下手機沒問題啦！！

梳妝台下有椅子與小桌子，右邊是沙發椅，如果入住的人到第三位，這沙發椅就能變成雙人床唷！

專屬的陽台就是棒！天氣好時，就能在這邊賞景喝咖啡聊八卦！

梳妝台這邊就是萬用插座區，提供電壓為220-240伏特、配備2個中式插座、其他為港式(英式)插座、亦有USB插座。

吹風機雖然是提供按壓式，但風量夠大，對於長頭髮的小涼來說很ok！

提供熱水壺、冷水壺，咖啡以及茶包等。如果冷水壺內的水喝完，可以直接拿到飲水機那邊去裝水，響應環保無提供瓶裝礦泉水。小凉是自己有帶保溫瓶出門，所以都會再回房間時裝一大壺慢慢喝，如果要熱水需要到任何一家餐廳請服務人員幫裝喔！

通常外面的飲水機都會有接頭，有時候會不小心碰到水瓶的頭，對於衛生上會有疑慮，麗星郵輪上的飲水機都有特別選過，你看小涼這樣直接裝水都不用擔心！

再來看看衣櫥的部分，有浴袍、不少的衣架，另一邊有櫃子可以放衣服或雜物，保險箱可以將貴重的物品鎖起來，底下是救生衣，對了露台客房有提供冰箱喔！

浴室是乾濕分離的！這一點小涼就很喜歡，想不到郵輪內也可以宛如飯店般的舒適！

這邊淋浴間有提供洗髮精+沐浴乳2合一的盥洗用品，亦有提供一次性盥洗用具，大中小毛巾通通有，真的很貼心！房務人員也會天天來打掃，如果你不需要，就像小涼在第一天就把請勿打擾放在門上XD

海景客房大約有4.5坪，可以容納2-4人，有個大窗戶可以看到外面的海景，跟露台房僅差在沒有專屬陽台而已！

其他備品都一樣！

如果你覺得待在房間的時間少之又少，想要去娛樂廳玩樂，建議可以選擇內艙房，約 4.23 坪，可容納2-4人！！！

皇宮貴賓專屬的泳池以及餐廳！！

宛如度假風的休息區

精緻的專屬下午茶，在皇宮泳池甲板上享受不被打擾的午茶時光超愜意！！

本以為在郵輪上的晃動會很多，結果出乎意料之中的平穩，也讓我對郵輪之旅刷新了超優評價，立馬與好姊妹相約下一趟旅程，也要趁麗星郵輪的回歸，！！

再來分享郵輪上的三家免費餐廳之一”百味軒“以西式料理為主，所以午、晚餐的主食會提供不少排餐做選擇，亦有牛排、烤魚等等，然後少不了前菜、湯品以及甜點，且有針對喜歡的品項可以續到飽，真的超貼心，一整個只怕旅客吃不飽，但相對的人潮眾多時，要等待一下唷！

百味軒的早餐則是以西式自助吧為主，想吃啥自己夾（以不浪費為原則），小涼最愛法式麵包以及炒蛋、咖啡、薯餅、沙拉等等。

6樓星夢餐廳，天花板上有著如星空般的裝飾超美，星夢是以中式美食為主，會依照人數來出菜，但就算一個人也能來用餐，有前菜、湯、主菜、以及甜品等相當豐盛，針對喜歡的菜色亦可再加點！

用餐時間早點來，也許就能剛好坐在窗邊更愜意的享受海景與美食雙饗宴囉😘

以中式餐點為主，滿像在台灣的合菜熱炒，每天都會有不同的菜色（每日都會提早提供午晚餐菜單)，會有前菜、湯、主餐、甜品，總共7-8道相當豐盛，且吃不夠都可以再加點，一整個就是吃到飽的概念！！

且生日來搭郵輪還有小驚喜唷！

12樓麗都自助餐廳，提供早餐、上午茶、午餐、下午茶、晚餐以及消夜的美食餐廳！也是我眾多姊妹中有一位超愛的餐廳，因為是自助吧吃到飽、想吃啥自己夾。

某一天的晚餐我們也來吃囉！不得不說餐點非常的澎湃，還有提供精緻甜點、水果，那哈密瓜超級無敵甜香的好吃！！

搭上櫻花季節也推出了不一樣的美食料理喔！

星座劇院每晚都有表演喔！

郵輪上會將娛樂表演的場次、內容一次顯示在星座劇院的螢幕上，建議可以先拍下來，或設鬧鐘提醒自己唷！小凉很推薦大家要留時間來看表演，除了第一天只有一個場次，其他四天都有兩場，可依照自己的時間選一，每一場都是郵輪的精心之作，尤其職員達人秀，更是郵輪上的員工自己排練的舞蹈表演，只能說高人都隱藏在民間！！

小凉除了愛看表演，也很愛表演中的互動！！

這一位是讓我欽佩的表演者，不只是有著軟骨功，隨著音樂擺動折疊，還要滑入水中表演，真的好強！

職員達人秀也超棒

而且在每一場表演後，都會留下不少時間讓旅客跟表演者拍照喔！！

red carpet 船長之夜也是我最愛的部分（威～你哪一個不愛XD)，雖說最好是穿正裝出席，但我們是有自性的女生，所以不管怎樣穿就是美，但還是建議上郵輪帶一套美麗的衣服吧!! 這邊提供了迎賓雞尾酒和無酒精的雞尾酒，以及小點心歡迎大家的到來，且派對內超多角色扮演得帥哥美女，可跟旅客一起拍照真的超棒，小涼當下真的很忙，忙著跟大家拍照留念呢，且現場還有樂團歌唱，氣氛一整個是爆炸的熱情歡樂啦！

靜音派對也是小涼超推薦的付費活動之一，戴上耳機、切換頻道，會有不同的音樂出沒在耳裡，再隨著音樂擺動，但實際上現場是沒有聲音的出沒！！

但你看看現場！大家擺動起來的氛圍，是不是宛如來到夜店嗨起來～～～

本來以為待在郵輪的時間會過得很慢，孰不知一下子隔天就要回家囉！麗星郵輪相當貼心在大家嚇船前一晚舉辦了暮光之夜，不只是有船上的表演者，還有歌唱樂園，一整個讓現場嗨起來、跳起來到凌晨時光，朋友說我怎有以下這張圖，那是因為我時間一到就入場，剛好有帥哥在門口迎接大家！！這就是早起來的鳥有蟲的概念ＸＤＤ

12樓水上活動，有羅馬泳池、溫水jacuzzi、凱薩滑水道(這邊是需著泳裝入池的唷)

熱水按摩池有四池並分佈在泳池四周，溫度在冬天時非常友善，開放時間是早上8點到晚上10點，所以就算冷冷天亦可來泡湯享受喔！

滑水道的刺激度算是還好，且在末端有緩衝的水流，不像一般滑水道是直衝入泳池會不小心嗆到，所以小凉個人很推薦大家可以玩玩唷！！

戶外泳池旁還有乒乓球可以玩樂唷！

這次我們岸上行程選擇了”長崎雲仙地獄谷及小濱足浴溫泉體驗之旅“，首先我們集合後由領隊帶我們搭上遊覽車到雲仙地獄公園，一下車就能聞到濃濃的硫磺氣味，且走過去整個宛如踏入仙境般，白煙嫋嫋~ 當然我們也要來顆溫泉蛋，表示我們也有到此品嘗美食囉！

而後來到午餐時間，享受在地特色”雲仙地獄蒸套餐”，以高溫蒸煮的方式搭配雲仙市新鮮的海鮮與食材，不得不說相當好吃、尤其白米飯好香Q~~ 吃飽喝足在走路到一旁的小濱溫泉泡泡足浴，真的很享受！！

這個時間來到日本當然少不了賞櫻花！麗星郵輪.探索星號真的很貼心，特請員工在橘公園等待郵輪的旅客，並提供清酒、點心給大家在櫻花下野餐賞花呢

一大早跟姊妹們就在陽台享受，前一天岸上去長崎所買回來的草莓！這就是住露台房的好處之一，尤其天氣好的時候，我們到達熊本又不下船的時刻，在陽台邊吃草莓看海景真的好愜意。

再來分享麗星郵輪.探索星號上的其他遊玩設施囉！在13層甲板有籃球場

以及停機坪、緩跑徑(紅色框線)

小小夢想家天地是許多家長最愛的地方，因為可以暫時將孩子托嬰在這邊2小時XD 沒有啦!是讓孩子在這邊玩樂。但這邊是有時間限制的喔！

小凉來的時候剛好是休息時間，所以只好拍攝門外的螢幕給大家參考裡面的樣子，有室內也有戶外玩樂區！

12樓有水上活動、水療中心、健身房、沙龍、酒廊、動感地帶以及VR探索館。

12樓的棕櫚閣不定時有海上音樂時光、娛樂表演或肚皮舞表演等等…

表演區的後方有船長室觀景廊

這邊可以參觀麗星郵輪的資訊以及船長的事蹟等等

往外看，還能看到船員們正在航行工作事宜！！

另一頭則是岸上觀光櫃台，這趟旅行我們有停靠長崎、熊本、那霸，如果沒有做功課的朋友可以來這邊參考郵輪規劃出的一日遊唷！！

雪茄室以及ＫＴＶ

VR探索館/動感地帶，付費玩樂大小朋友都超愛的區域，經常一玩就不想走，這時候請注意房卡避免小孩刷到爆XD。

８樓船中的星空廊是販售郵輪獨家的紀念品區。

精品廊，在這邊可以享受最高折扣的精品商品，有興趣的朋友可以逛一逛，尋寶趣！

７樓船中也有一區是禮品區，這邊販售不少伴手禮、餅乾等等唷！

７樓船中麻將區，這邊可是提供電動麻將桌，真的是走在時尚尖端，三五好友一起小玩一下，真的很有趣！

娛樂區

再來分享郵輪上的付費餐廳美食有哪些！

７樓大堂咖啡，以販售咖啡、茶、麵包以及甜點為主！

蛋糕坊就算想在郵輪上替家人、朋友、閨蜜慶生也沒問題，這蛋糕坊內有不少精緻的蛋糕，如果你本身多人一起來、想要大蛋糕，這邊是以1斤、2斤蛋糕的這樣算，跟我們在台灣買的幾吋不一樣唷！

近期推出的下午茶套餐更是超值！！

以付費餐廳來說，小涼最愛的莫過於這家藍湖美食，以亞洲、國際美食為主，且一天只有凌晨04:00~06:00休息，價格又不貴捏！

海南雞飯、魚肉米粉、炸雞、肉骨茶套餐等，都是我們的愛，因為好吃也推薦給大家唷！

海馬日本料理，以日料、定食、鐵板燒為主！

小凉與姊妹早早預訂了午餐，來到鐵板燒要看師傅的精湛演出，痾不是啦！是享受一場美食饗宴的過程啦！！小鮮肉師傅的料理過程真的很有趣，不只是運用了食材的鮮、料理出美味的餐食，過程中的逗趣表演也深得我們的心，竟然能將雞蛋畫成花、變成I U Y，且我從來不知道鮭魚還可以魚皮、魚肉分開料理，卻不違和的好吃，讓我回家後又想念了那美妙的滋味！！

絲路花舞是一家中式特色餐廳，早餐為港式飲茶、午晚餐則是提供烤鴨、熱炒、特色料理。

小凉一早就跟姊妹來吃港式飲茶，服務人員會提供菜單，菜單上選6樣餐點只要新台幣$680元(不含18%稅)，這樣一桌我們兩個人吃超飽！

而且從還沒有搭郵輪，朋友就有說麗星郵輪上的烤鴨一定要吃，我們一行人也早早訂了午餐，就是非要吃烤鴨，這邊比較特別的是包烤鴨的麵皮竟然是蛋皮，所以很酷也更多了一層蛋香，其他菜色也都很美味。

友人推薦必吃的星宴精緻西式套餐，牛排跟鱈魚都好好吃，且餐具都好精緻！

就算你都沒有下船去玩，這邊也有提供禮品區，讓你購買日本特產唷！！

對了！下船前！！記得一定要先將房卡入帳的消費金額結清才可下船喔！可掃描QR code登入明細對帳，綁定信用卡亦可直接結帳，或到７樓服務台直接結帳都可以！

下船後！依照你的房間樓層來尋找你的行李廂再去過海關！！

這邊會提醒大家禁止攜帶的有蔬菜、植物、肉類、水果香腸火腿培根等肉製品入境（這些東西請你在船上吃完，千萬不要帶下船）。

想不到！6天5夜的郵輪之旅一下子就過了，也讓小涼對郵輪旅遊有了新的認同，在船上就能盡情地享受吃喝玩樂一把罩，每日的活動體驗比跟團還要豐富，難怪大家都說郵輪是最舒適的旅遊方式，不用每天打包行李換飯店，可以安心帶長輩、小孩出遊一點也不覺得麻煩或困擾，重點吃喝玩樂都全包一個價位，堪稱CP值最高呢

▲感謝食尚玩家提供麗星郵輪.探索星號圖片。

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