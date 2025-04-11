身為旅遊部落客，每次出遊行程總是很精實，時常需要早出晚歸，抓緊交通時間休息，是我保持體力玩一整天的小秘密

但不管是搭飛機、火車、或巴士，座椅的形狀、頭靠的位置都不盡相同，尤其我又是睡著就會東倒西歪的類型，睡著時壓迫頸部的肌肉，常常睡醒脖子超痠痛，有時還會有那種很像落枕的感覺，脖子甚至無法轉回另一邊🥹

這次 7 天 6 夜的日本旅程，我們搭乘紅眼航班飛名古屋，凌晨 2 點飛，早上 6 點到就直接開始玩，等於我這晚就是在飛機上睡覺了，不能睡不好啊~~~

再加上這次並不是停留單一城市，我們是玩整個日本中部的昇龍道路線，從名古屋一路往北到金澤，200 多公里的距離會搭多趟巴士來連接各個城市……

出發前我就想這趟旅程一定會很累！每天都必須早起，還要一直搭車，再加上來回都是紅眼班機，我真的需要一個頸枕！！！

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來自香港的 EVERY THINK ，他們是專門做枕類產品的廠商，有多款頸枕可以選擇，也有適合辦公室使用的趴枕、腰靠枕，和躺床使用的一般枕頭，後來更是因應旅行需求，推出了降噪耳塞和眼罩，真的好貼心！像我這樣熱愛旅行的人，在網路上逛他們的品牌館真的看到什麼都想買耶😍😍

這次我選擇了「 捲捲 U 型頸枕 」，就是看上它支撐力佳、同時又輕便好攜帶的特性，一收到就讓它直接跟著我一起去日本

在飛機上使用「捲捲 U 型頸枕」

共有 5 種顏色，其實我覺得米白超美，但因為我主要是旅行使用，弄髒它我會很心疼，所以最後選了沉穩低調的墨綠

結果墨綠也好好看！深色的外側表布上有品牌名稱 EVERY THINK 的字樣，沒有過多圖案，簡約的設計深得我心

內側的表布則是較淺的綠色，帶點灰的莫蘭迪色系耐看又不怕髒

這趟旅程中常常需要搭巴士，尤其第一天一下飛機就要開始拉車，我也懶得收收拿拿，從機場下機、搭電車進市區、走路去巴士總站，整路都直接把頸枕掛在脖子上沒拿下來，因為它的顏色和外形都很好看，走在路上也不會覺得尷尬😁

前面有說到它很方便攜帶，因為除了頸枕本體外，還有附上專用的收納提袋，利用矽膠好延展的特性，可以完整收納記憶綿材質的頸枕

收納袋的形狀像一個壺鈴，收起來之後大概就是一支手機的大小

重量也和手機差不多，出國時放在隨身行李非常輕巧

面料親膚，而且感覺是有點像涼感布的材質，畢竟在交通工具上戴著睡覺可能一戴就是半小時一小時，睡到滿脖子汗一定很不舒服，所以透氣不悶熱超級重要

不過我覺得最棒的是它的表布可以拆下來洗，畢竟是靠著臉用的東西，清潔是我最在意的！拉開拉鍊後也可以看到裡面的記憶綿，上面有很多透氣孔洞，從裡到外都兼具機能和質感

「 捲捲 U 型頸枕 」的形狀是兩側比較高，可以很好地支撐臉頰；前後比較低則是剛好能卡住下巴，戴上頸枕後，頭就不會睡到歪一邊了！

底下是我這趟旅程搭 4 種不同交通工具的使用情境，戴著「 捲捲 U 型頸枕 」睡覺真的好舒服啊~~

在候機室使用 在電車上使用

在飛機上使用 在巴士上使用

360 度環繞，形狀可以完全貼合肩頸，而且用繫繩自己就能輕鬆調節鬆緊，使用上很直觀又簡單

像我用就會調到最緊，男友用就調鬆一點，男女都適用，不用特別挑 size 很方便

因為枕芯是記憶綿材質，捏捏看就能感覺到緩慢回彈的力道和速度非常剛好，溫和地支撐頭頸部，如果路上有顛簸，也還是能保持平衡、幫助釋放壓力

最後一天回程時也是搭乘紅眼班機，在偌大日本的中部國際機場，候機室就只有我們一架飛機的人在等待，因為所有的座椅都沒什麼人，剛好可以躺下補個眠，這時頸枕也能充當枕頭使用，真的好方便呀！

後來還發現除了旅行，還有一個用途是當「護頸枕」，畢竟現代人已經習慣了當低頭族，就算不滑手機時也很容易不自覺低頭，長期下來對肩頸都是負擔

所以現在在家用電腦、看電視，我也很習慣戴著「 捲捲 U 型頸枕 」，剛好它的設計是正反兩面都可以戴，隨著不同使用情境，我也會自己調整戴法

我家的客廳監視器畫面🤣

「休息是為了走更長遠的路」，而好的休息品質，是旅程中最重要的小事

如果你也在尋找一款機能性高、輕便、萬用的頸枕，強烈推薦 EVERY THINK 的「 捲捲 U 型頸枕 」給你！

詳細資訊

官方頁面： EVERY THINK 品牌館

購買連結： 捲捲 U 型頸枕

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