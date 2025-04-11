這篇文章完全沒有廠商贊助歐

如果妳還在找好穿的內褲，妳真的可以趕快去下單，

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今天要來分享，自己最常購買的內褲品牌－【MarCella瑪榭】無痕無縫內衣褲

從五年前第一購買後，就再也沒有買過其他品牌的內褲了，

我一直以來都有在練 #瑜伽，運動時一定會流汗，之前穿的品牌在流汗後，除了不透氣外還會黏在屁股的兩塊肉上 ，感覺真的很不舒服。再來就是我很不好歡，穿著較貼身長褲時，會印出內褲的線條 ，就覺得一點都不好看。

後來，我開始尋找適合自己的內褲，無意間看到了－【MarCella瑪榭】無痕無縫內衣褲，

瑪謝他們的主打款式就是無縫及無痕，這是第一個符合了我的需求，我喜歡素色的內褲，正好瑪謝的內褲，都是單一素色且顏色多種。

雖然看了－【MarCella瑪榭】無痕無縫內衣褲的評價很不錯，但評價這東西有時候就是........只能看看就好

想說官網上的活動6件85折還免運，感覺算一算價格還可以，就算真的不如預期也就算了

就這樣我再也沒買過其他品牌的內褲了，五年來不斷地回購。

這一次剛好又回購，還跟大家分享好穿｜不卡溝｜無縫｜無痕｜包臀｜又親膚的內褲



打開貨品時，你會看到

28天鑑賞期服務

售後服務卡及洗滌方式

長期活動就是6件85折，購買滿200元可得到一點，點數可使用於下次購買折扣現金，但點數是有效期的ㄡ

這就是－瑪謝無縫抗菌三角褲，每一件都單一包裝，包裝也是紙袋，外包裝也很乾淨。

瑪謝無縫抗菌三角褲，褲頭屬於較寬的版，車縫的技術的是讓人看不出縫線處

兩側大腿內側，車縫線一樣讓你感覺不到 #刺刺的感覺，也不會太緊，不用擔心 #黑素素沉澱

我覺得讓女生很在意的，因為褲底最接近 #女性的妹妹，所以它必須非常的舒適，這點－瑪謝無縫抗菌三角褲真的做得很好，三角處包覆性很好，很 #親膚、透氣 #不悶熱。



看看這背面，就知道 #完全包臀，不說別人，說自己就好，以前穿著的內褲，真的很常覺得兩邊不平衡，不是卡左邊就是卡右邊 ，千萬不要覺得是自己屁股大才這樣歐，其實哪就內褲本身包覆性不足，才會這樣，但至從我換了－瑪謝無縫抗菌三角褲 就完全 #不卡溝，不信你可以試試看。

瑪謝無縫抗菌三角褲還有一個我很歡的地方就是，它的標籤不再左右兩側，以前的我很常被縫在左右兩邊的標籤弄的很不舒服，想剪標籤，一個沒剪好內褲就會破一個洞，瑪謝無縫抗菌三角褲的標籤在褲腰的正後方，標籤材質很軟不會刺刺的。

之所以會愛上－瑪謝無縫抗菌三角褲，除了本身親膚、包覆性好、真的完全 #不卡溝、還有就是就算穿著較貼身的長褲也不有明顯的痕跡，光是這幾點就讓我不想再在換其他品牌。

如果覺得一次六件太冒險了，不適合有28天的鑑賞服務，另外妳也可以到 寶雅POYA-【MarCella瑪榭】實體店鋪去看看。

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