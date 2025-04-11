「嗨，搭過郵輪的朋友請舉手！」

上週有在follow西莉亞限動的朋友就知道，從未搭過郵輪的西莉亞，這一次跟著食尚玩家的腳步，搭乘麗星郵輪全新品牌「探索星號」前進日本賞櫻花。

說到麗星郵輪我想大家應該不陌生，2025麗星郵輪重磅回歸台灣絢麗啟航！西莉亞很開心搭乘3/30~4/4啟航的日本限定賞櫻航次，中間停靠長崎、熊本、沖繩，六天五夜海上巡遊真的相當值得推薦。

麗星郵輪探索星號號稱是最適合台灣人搭乘的遊輪，因為全船都有中文標示，服務人員中文嘛ㄟ通，且船上活動時間皆以台灣時間為主，付費也以台幣計價，甚至免費或付費餐廳口味特別為台灣人而設計，真的是一艘對台灣人相當友善的觀光郵輪。

對了！探索星號也有著「舌尖上的郵輪」美名，郵輪上有超過10間以上的餐廳，各種中式、異國料理應有盡有，絕對可以滿足饕客的味蕾。另外探索星號不僅有豐富的娛樂設施，如羅馬泳池、空中滑水道、海上籃球場..等，還有多樣化的活動，包括靜音派對、泡沫派對、紅毯之夜..等，適合不同年齡層的旅客。

好囉，話不多說，接著就讓西莉亞分享這一趟搭乘麗星郵輪探索星號初體驗吧！

｜麗星郵輪探索星號。六天五夜 基隆-日本九州 那霸 限定賞櫻行程｜

麗星郵輪探索星號： 官網 ｜ 臉書粉專 ｜ Instagram

2025基隆港主題航次熱銷中： https://reurl.cc/1KxGDm

出團日期：2025/03/30(日)-2025/04/04(五)

｜行程總覽。六天五夜 基隆-日本九州、那霸 限定賞櫻行程｜

Day 1 PM05:00基隆港⮕麗星郵輪探索星號啟航

Day 2 享受麗星郵輪探索星號船上設施

Day 3 AM08:00-PM08:00日本長崎(雲仙地獄谷+小濱足浴溫泉體驗+橘公園賞櫻)

Day 4 AM07:00-PM04:00日本熊本(阿蘇火山探秘之旅)

Day 5 PM03:00-PM10:00日本那霸(那霸精華遊)

Day 6 日本那霸⮕基隆港PM03:00

★ 行程順序會依照航次不同以及出團時的狀況而有所變動

｜麗星郵輪探索星號。行前準備事項｜

第一次遊輪初體驗，西莉亞出發前說不緊張是騙人的！為此可是詳閱了麗星郵輪登船說明好幾遍(笑)，以下簡單歸納重點，也給對於搭乘遊輪旅行感興趣的朋友們，能夠稍微了解想搭郵輪需要事先做甚麼準備喔！

1.文件證件： 護照正本(有效期限須超過6個月)，登船之後護照正本即收走代為保管，直到最後一天下船前領回。護照影本1份，影印在A4紙張切記不能裁切，建議複印彩色版本(影本使用於下船時日本海關，購買商品退稅，千萬不可弄丟，否則下一站就無法下船)

2.麗星郵輪船票：建議列印紙本，方便工作人員核實。

3.衣物準備： 郵輪24小時開著空調，怕冷的朋友注意保暖，岸上觀光請參照當地氣溫來增減衣服，正式服裝(晚間活動準備1-2套正裝)、泳衣、泳帽等。

4.用品準備： 盥洗用品(房間衛浴備品齊全)、防曬霜、墨鏡、帽子、雨傘

5.電子設備： 手機、相機電池充電器、個人電器設備。

6.郵輪插座： 國際通用（不用帶轉接頭）,船上提供電壓220V，備有插座及USB插座，對於電器重度使用者的我來說，房間插座相當足夠使用。

7.藥品準備： 暈船藥(自備或可跟7樓櫃台拿取)，西莉亞的經驗是上船前就吞暈船藥，事先預防相當有用，當然個人常備藥品也請攜帶完整。

8.行李重量： 手提加託運2件，不超過50公斤，公斤數規定真是西莉亞的心頭好，如果打算前往日本狂買的朋友，可以多加利用公斤數。

9.船上消費： 船上不收現金跟信用卡 , 消費都以刷房卡紀錄 , 下船前請預留時間到7樓櫃檯結帳 , 可以使用信用卡跟現金結帳。

10.WIFI網路： 麗星郵輪可購買付費的WIFI，西莉亞覺得船上WIFI相當給力，上網、傳送照片網速都滿意，上岸需自行準備網卡或WIFI分享器。

11.禁止攜帶： 船上不能使用電磁爐、咖啡機、熨斗、要插電的吹風機、電捲棒、離子夾、會產生明火的物品(如香氛蠟燭、薰香)

12.不得攜帶物品： 下船購買酒精類商品不能帶上船，上船時交由工作人員都會代為保管，最後一天抵達台灣時即歸還。

｜麗星郵輪探索星號。最新優惠活動｜

麗星歸來絢麗啟航，還不快拿出您的身分證！名字裡有「麗」、「星」兩個字的朋友們有福啦！今年從3/28起啟動為期8個月的航程，只要名字裡面有「麗」或「星」的朋友，參加指定航次（4/11、4/13、4/16）就可享有買一間送一間的優惠，這麼好康的活動只有三個航次，售完為止要買要快唷！

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照片來源 麗星郵輪官網

｜麗星郵輪探索星號。房型介紹｜

探索星號提供七種房型選擇，滿足不同客層的住宿需求。

1. 皇宮客房 (Palace Villas) ：豪華尊貴的選擇，提供更高級的設施和服務，適合追求奢華體驗的旅客.

2. 露台客房 (Balcony Stateroom) ：位於第9-11層樓，房間設計充滿度假氛圍，並配有貝殼造型的房號，露台可以欣賞美麗的海景。

3. 海景客房(Oceanview Stateroom) ：適合喜歡欣賞海景的旅客，房間內設有大窗戶，讓您能夠盡情享受海上風光。

4. 內艙客房 (Inside Stateroom) ：提供舒適的住宿選擇，適合預算有限的旅客。

西莉亞這次入住11樓的露台客房，對於郵輪就有著無限想像的西莉亞，原本以為郵輪房間不都是小小一間嗎？其實並不然！就以這次入住的露台客房來說，客房總面積約六坪，一張雙人床加沙發床，書桌兼化妝台、獨立衛浴設備.等，室內空間相當寬敞，搭配品牌香氛氣味，讓西莉亞有一種家的溫馨氛圍，對於這一次麗星郵輪探索星號住宿部分，西莉亞相當滿意喔。

照片來源 麗星郵輪官網

西莉亞入住11樓位於船中的露台房，探索星號船頭、船中、船尾皆有設置電梯，對於年長者及小朋友，推娃娃車或輪椅的遊客來說，行動也是相當便利。

▼因為提倡環保緣故，探索星號不再提供礦泉水，改成房間備有一組水瓶，要視需要飲用水，可以前往船中電梯旁邊的飲水機取用。

▼畢竟探索星號猶如一艘海上移動式飯店，至於如何分辨目前所在的位置，大家可以低下頭看看地毯，地毯圖騰魚頭方向就是指著船頭，藉由此妙招讓沒有方向感的西莉亞也暢行無阻了。

▼搭乘郵輪托運行李相當有趣，第一天辦理登船手續時，郵輪會將託運行李取走，待當天約莫晚上7點，行李就會出現在每個人的房門口，亦之最後一天整理好行李，請將行李放置於房門口，待下船之後再前往行李區，拿著行李取條與工作人員核對，再將行李取回。

▼這一趟六天五夜的遊輪旅行，如果西莉亞不想讓房務人員整理房間，就會將請勿打擾牌貼於房門外，另外岸上觀光票券、粉紅派對邀請函，通通都會放置於房門的貝殼上面喔！

【麗星郵輪探索星號。露台客房 BSS】

可入住人數：2人、3人、4人。

面積：約5.4 坪起。

客房設施：■兩張單人床+一張沙發床 ■獨立衛浴 ■專屬露台

露台禮遇：■迎賓飲品 ■星座劇院專屬座位 ■專屬登船手續/優先行李處理服務 ■每艙每晚贈TWD 1,200餐飲消費金（2025台灣出發適用）

▼不得不說探索星號的床真的很好睡啊，就連枕頭軟硬適中我很愛，西莉亞連住五個晚上，躺在床上隨著海浪輕輕搖晃，真的是沒一會兒就睡著了，大力推荐郵輪的床鋪，哈哈！

▼是啊，第一次搭乘郵輪已經夠興奮了，沒想到還能入住郵輪11樓的露台房型，對於郵輪就有著無限想像的西莉亞，原本以為郵輪房間不都是小小一間嗎？其實並不然！

就以西莉亞入住的露台房型來說，總面積約六坪，一張雙人床加沙發床，書桌兼化妝台、獨立衛浴設備.等，室內空間相當寬敞，搭配品牌香氛氣味，讓西莉亞有一種家的溫馨氛圍。

▼露台房型總面積約六坪，西莉亞攜帶一咖29吋上掀式行李箱，放置於沙發床上面打開及整理衣物都很方便，露台房型室內空間相當寬敞。

▼露台房的衣櫥除了有兩件浴袍之外，另外就是有八支衣架，相當夠用了..

▼對於電器重度使用者的西莉亞來說，梳妝台前的插座孔絕對是我的心頭好，大家也可以參考看看，基本上郵輪的房間插座相當夠用！

▼房間的衛浴空間也相當乾淨，雖然面積不大但還是設計乾濕分離，衛浴空間中間有一座獨立的洗手台，西莉亞刷牙洗臉加化妝，通通都在洗手台完成，另外左邊是馬桶空間、右邊是淋浴空間，花灑及熱水都相當給力喔。

▼露台房衛浴備品準備地相當齊全，因為西莉亞習慣自己攜帶備品，但也提供給大家，如果沒有自行攜帶的話，郵輪上面的房間也都有準備喔！

【麗星郵輪探索星號。皇宮套房 DPS】

可入住人數：2人、3人、4人。

面積：約6.3 坪起。

客房設施： ■ 一張特大雙人床+一張沙發床 ■ 獨立衛浴 ■ 專屬露台 ■ 禮賓及管家服務

照片來源 麗星郵輪官網

照片來源 麗星郵輪官網

照片來源 麗星郵輪官網

【麗星郵輪探索星號。海景客房 OSS】

可入住人數：2人、3人、4人。

面積：約3.9坪起。

客房設施：■兩張單人床或 一張雙人床 ■ 三/四人房型提供沙發床或壁櫃床 ■獨立衛浴

照片來源 麗星郵輪官網

照片來源 麗星郵輪官網

照片來源 麗星郵輪官網

【麗星郵輪探索星號。內艙(無窗) ISS】

可入住人數：2人、3人、4人。

面積：約3.6坪起。

客房設施：■兩張單人床 ■三/四人房型提供沙發床或壁櫃床 ■獨立衛浴

照片來源 麗星郵輪官網

照片來源 麗星郵輪官網

照片來源 麗星郵輪官網

｜麗星郵輪探索星號。免付費餐廳｜

麗星郵輪探索星號提供 麗都自助餐廳（12樓船中） 、 百味軒（6樓船中） 、 星夢餐廳（6樓船尾） 三間免費餐廳，讓旅客可以享受多樣化的美食選擇，這三間免費餐廳的餐點不僅豐富，菜色相當多樣化，還能滿足不同口味需求。

然後每層樓電梯口都設有船上樓層設施電子看板，這讓很容易迷失方向的西莉亞來說相當受用呢.(笑)

｜免付費餐廳。麗都自助餐廳｜

麗都自助餐廳提供自助式餐點，包括早餐、午餐、下午茶、晚餐和宵夜（具體時段以當日郵報為準），麗都餐點涵蓋中、西式美食，像是現煮叻沙、烤乳豬、牛排、大蝦..等，還有主題活動如BBQ燒烤晚餐、以及這一趟預見的櫻花主題活動。

▼麗都自助餐廳總共提供早餐、中餐、下午茶、晚餐及消夜，一天午餐絕對可以滿足大家的味蕾，麗都也是西莉亞跟旅伴們的心頭好，只要當天感覺好像有點餓了，第一個就想到麗都，真的沒浮誇，原本沒有吃消夜習慣的我，居然每天晚上看完秀之後，就跟旅伴相約11點麗都門口見，真的是喝杯飲料吃片麵包都開心，哈哈哈哈！

▼不得不提一下麗都自助餐廳服務人員的用心，因為入內用餐需要刷房卡，所以被發現我們尚未領取迎賓飲料，這可是旅伴思思念念好些天，餐廳服務人員主動提起，讓我們又驚又喜，然後點了杯氣泡酒與旅伴開心乾杯！(飲酒過量有礙健康)

▼因為這一趟六天五夜遊輪旅行，主要是前進日本限定賞櫻行程，為此麗都自助餐廳特地推出充滿濃郁日式風情的櫻花主題饗宴，每一道日料色香味俱全，只要您眼前看到的菜色，都可以在自助取餐區享用得到喔！

｜免付費餐廳。百味軒｜

百味軒主打西式料理，提供套餐形式的早餐、午餐和晚餐。早餐有麵包、沙拉、熟食..等，午餐和晚餐則有前菜、主餐、湯品和甜點。

▼第二天早上我們前往百味軒享用早餐，早餐菜色也是相當豐盛，不論是西式麵包、中式稀飯、小菜，通通一應俱全。

▼當日午餐菜色則有前菜、西蘭花奶油湯配烤杏仁片、米蘭豬里肌肉配番茄醬義大利麵、甜品。

▼當日晚餐菜色則有前菜、碗豆湯、烤魚配青豆、蘆筍及馬鈴薯、瑞典牛肉丸配紫甘藍菜拌紅莓醬、甜品。

｜免付費餐廳。星夢餐廳｜

星夢餐廳提供中式料理，包括包子、粥品、燒賣等早餐選項，以及每日變化的中式套餐午餐和晚餐， 菜色多元，可能包括鮑魚、干貝、大蝦等。

▼星夢餐廳位於6樓船尾，餐廳內擁有一座大型舞台，最後一天晚上的幕光派對就在這裡盛大舉辦，千萬別看餐廳好像很安靜，派對當天可是熱鬧強強滾呢。

▼當日午餐菜色則有黑金海鮮豆腐拌金沙魚皮、紅棗山藥排骨湯、糖醋魚、西芹炒蝦仁、水蜜桃京都汁雞球、鼓油皇時蔬、甜品凍薏仁腐皮糖水。

▼當日晚餐菜色則有潮式滷水拚、粉葛螺頭瘦肉濃湯、菜埔肉碎蒸比目魚、高粱燒酒海蝦、滷豬蹄膀、炒時蔬、甜品羅漢果龍眼冬瓜茶。

｜麗星郵輪探索星號。付費餐廳｜

麗星郵輪探索星號提供數間付費餐廳，滿足旅客的多樣化美食需求。 海馬日式料理(8樓船中) 、 藍湖美食（7樓船中） 、 義大利披薩餐廳（7樓船中） 、 絲路花舞中餐廳（7樓船中） 、 火鍋餐廳（8樓船尾） 、 星宴餐廳（7樓船中） 、 皇宮餐廳（10樓船尾） ，不過僅限皇宮房型客人使用，提供英式三層下午茶和高端餐飲服務，這些付費餐廳提供多元選擇，讓旅客在郵輪上享受美食的同時，也能體驗不同的文化風味。

｜付費餐廳。星宴餐廳｜

星宴餐廳（7樓船中）主打奢華西式料理，如威靈頓牛排、羊膝和龍蝦，套餐千元起跳，適合特殊場合。必須先預訂必須先預訂必須先預訂！因為很重要所以要說三遍，星宴餐廳位置僅有24座位相當有限，所以記得上船之後，趕緊先去預訂起來以免向隅。

▼位於7F船尾的星宴餐廳很熱門，它是一間充滿著歐風情調的西餐廳，就連餐具都使用國際知名品牌凡賽斯，要是恰好碰到夫妻結婚紀念日，或是想要搭郵輪求婚的朋友，西莉亞相當推薦星宴餐廳，真的是燈光美氣氛佳，肯定感受到滿滿的幸福氛圍。

▼我們在星宴餐廳點了安格斯沙朗牛排(美國牛)，多汁鮮嫩肉質職挑動味蕾，其中搭配龍蝦奶油濃湯，濃郁滑順口感也令人喜愛。另外套餐搭配了開胃菜和甜點，餐點價格為1,600元，西莉亞個人認為價格相當實在，星宴餐廳除了套餐之外，也有單點的選項，滿足不同饕客的需求。

▼猶記得當天是第四天中餐享用星宴餐廳的料理，再晚一些即將下船參加那霸岸上行程，我們舉杯慶祝，謝謝這些天彼此的陪伴，期盼未來可以再一起出遊。

｜付費餐廳。海馬日本料理｜

海馬日本料理（8樓船中） 提供高級日式料理和鐵板燒，師傅還會進行花式表演，增添用餐樂趣。西莉亞不得不承認，探索星號真的擁有舌尖上的郵輪稱號，海馬日本料理真的有水準之上耶。

其中我們點了一道和牛料理，和牛頂級的雪花紋理，濃郁的風味以及入口即化的口感，西莉亞真的可以為享用船上美食一直來搭探索星號耶..(認真！)

｜付費餐廳。藍湖美食｜

藍湖美食（7樓船中）主打東南亞料理，24小時營業，提供撈麵、叻沙麵、炒飯等經典菜色，還有米其林推薦的牛肉麵，適合喜歡精緻美食的旅客。藍湖美食主要是東南亞料理，也是郵輪上須付費的餐廳之一。

千萬別以為要付費就門庭羅雀，其實並不然，基本上郵輪上面每一間餐廳最好事先預約，藍湖算是類24小時經營，每天僅休息2小時，也正因為如此相當受到遊客們的歡迎。其中大家首推的就是撈麵，還有魚頭米粉、新加坡白米粉、鹹蛋魚皮也都相當推薦，藍湖美食均價約在300元左右，價格算是相當親民。

｜付費餐廳。義大利披薩餐廳｜

義大利披薩餐廳（7樓船中），西莉亞真心覺得探索星號的餐廳名稱都相當樸實無華，披薩就叫義大利，賣火鍋就取名為火鍋，簡單粗暴易懂，但千萬別以為口味是否就普通？我們享用了幾間郵輪付費餐廳，每一間都在水準之上，這一間義大利披薩餐廳所推出的料理，真材實料還能欣賞廚師製作披薩的過程呢..

｜麗星郵輪探索星號。郵輪設施｜

麗星郵輪探索星號提供多樣化的設施，讓旅客在海上享受豐富的娛樂和休閒活動，從踏進郵輪那一刻開始，總是時時刻刻充滿著歡笑，接著就讓西莉亞分享探索星號設施，多樣化設施絕對可以滿足大家的需求。

｜麗星郵輪探索星號。郵輪設施-大堂｜

對於方向感相當薄弱的西莉亞來說，大概登上郵輪第三天才慢慢了解如何在船上自由走跳吧。基本上要前往船頭或船尾，進出都是要從7F才能貫穿，7F設有大堂也有服務櫃台，對於郵輪上面有任何問題，或是想要購買網路、岸上觀光行程都可以洽詢。

7F大堂每天都有音樂演出、歌手表演，從早到晚都可以欣賞。另外小丑雜耍、電影欣賞、毛巾秀、令人開心的BINGO遊戲也在大堂喔，這裡每時每刻都熱鬧萬分人聲鼎沸，即使坐一整天都不會覺得無聊，哈..

｜麗星郵輪探索星號。郵輪設施-七樓接待處｜

對於郵輪上面有任何問題，或是想要購買網路、岸上觀光行程洽詢之外，最後一天總結帳也是要親洽接待處，船上沒有現金交易，都是刷房卡消費，等到最後一天再前往七樓接待處結帳即可。

｜麗星郵輪探索星號。郵輪設施-免稅商店、禮品專櫃｜

郵輪7F也有設置禮品專櫃，專櫃有各式各樣的伴手禮、糖果餅乾，也有麗星郵輪獨家發售的週邊商品，聽旅伴說這裡販售的商品，反倒比岸上商店售價便宜許多。

｜麗星郵輪探索星號。星座劇院｜

星座劇院每天上演高水準的歌舞表演、魔術秀與特別活動。西莉亞不得不承認，郵輪上的表演節目每晚都精彩，有時第一場看完之後，意猶未盡接續第二場，西莉亞絕對不會承認是為了猛男的肌肉而去？！

每一晚星座劇院的歌舞秀內容都不盡相同但都很精采，其中一場職員達人秀令人印象深刻，因為表演的人員都是船上各單位員工，真心佩服這些表演人員，除了工作之餘還要騰出時間練習，最後主持人一一介紹出場，很謝謝他們的演出，讓我們擁有一個美好的夜晚。

｜麗星郵輪探索星號。郵輪設施-小小夢想家天地｜

專為兒童設計的遊戲區，提供免費的托管服務（前兩小時）。小小夢想家天地提供幼童遊憩空間，讓小朋友可以盡情在這裡玩遊戲，爸媽也可以安心安排其它活動喔。

｜麗星郵輪探索星號。郵輪設施-棕櫚閣｜

舉辦紅毯之夜、靜音派對等夜間活動，增添旅程的樂趣。郵輪上的紅毯之夜也是於棕櫚閣盛大舉辦，只有收到邀請卡的客人才有機會參加，派對現場抄熱鬧，可以感受到郵輪的用心準備，舞者們裝扮猶如明星般閃耀，也可以一一跟他們拍照留念，當然重頭戲還有跟船長拍照耶，西莉亞有機會跟萬噸級郵輪船長合影，真的是如願以償了.(笑)

｜麗星郵輪探索星號。郵輪設施-船長室觀景廊｜

船長室觀景廊提供獨特的觀景體驗，讓我們有機會可以一覽船長的操作室，這也是西莉亞第一次近距離欣賞船長室耶。

｜麗星郵輪探索星號。郵輪設施-羅馬泳池｜

記得搭乘麗星郵輪探索星號一定要記得攜帶泳裝，趁著藍天白雲記得前往12F的羅馬泳池，盡情享受在郵輪游泳，與玩空中滑水道的無窮樂趣。

｜麗星郵輪探索星號。郵輪設施-凱撒滑水梯｜

▼12F羅馬泳池旁邊也有兩座乒乓球桌，要是感興趣的朋友，也能來這裡打球玩耍，反正待在船上的時光絕對不會無聊啦！

｜麗星郵輪探索星號。郵輪設施-皇宮房型專屬泳池｜

這一區則是屬於皇宮房型專屬的泳池，一般房客無法進入，另外這裡還有皇宮餐廳、精緻下午茶可以享用。

｜麗星郵輪探索星號。郵輪設施-水療中心、美髮沙龍｜

水療中心、美髮沙龍提供放鬆身心的服務，包括按摩和美容護理。

｜麗星郵輪探索星號。郵輪設施-健身中心｜

｜麗星郵輪探索星號。郵輪設施-動感地帶｜

動感地帶提供虛擬實境體驗和電子遊戲，雖然需要付費，但僅是銅板價格就可以盡情在這裡玩樂。

｜麗星郵輪探索星號。郵輪設施-VR探索館｜

｜麗星郵輪探索星號。郵輪活動｜

麗星郵輪探索星號提供多種精彩的派對活動，讓旅客在海上也能享受熱鬧的氛圍！不論是靜音派對，只要戴上耳機，選擇不同頻道的音樂，隨著節奏自在舞動，適合喜歡獨特派對體驗的旅客，泡沫派對，雖然這趟天氣不佳緣故取消，但有機會在甲板上與泡泡共舞，釋放活力與快樂，也是相當有趣的經驗。

｜麗星郵輪探索星號。郵輪活動-紅毯之夜｜

另外紅毯之夜更不容錯過，僅有露台房以上旅客可以參加，大家穿上禮服走紅毯，體驗巨星般的郵輪盛宴，與船長開心合影，享受華麗的夜晚。當然還有每個夜晚精采的舞台秀更是值得推薦。

▼噗，西莉亞整理照片時，發現這一張照片居然笑開懷了，照片中的我笑的是有多開心啦，紅毯之夜果然也是地方媽媽的福利啊.(笑)

｜麗星郵輪探索星號。郵輪活動-靜音派對｜

｜麗星郵輪探索星號。郵輪活動-職員達人秀｜

｜麗星郵輪探索星號。郵輪活動-舞台秀｜

｜麗星郵輪探索星號。郵輪活動-幕光派對｜

｜麗星郵輪探索星號。長崎一日遊岸上行程｜

西莉亞這次搭乘麗星郵輪探索星號前往日本賞櫻花，總共會停留在長崎、熊本和那霸，西莉亞選擇參加遊輪岸上觀光行程，當然也可以選擇自由行，但懶人西想說跟著郵輪團體玩日本，也是一次很新鮮的體驗。

基本上一日遊程費用大約落在1600-2500元/人，每一個地點都有不同路線可供選擇，貼心的是購買郵輪的遊程，都有專屬遊覽車接送跟隨行導遊，反正就是無需做功課跟著玩就對了啦！

※小提醒：岸上觀光日須注意當日早上自己參與的行程集合時間，請依照自己收到的行程表按照時間集合，也務必在回程時間內回船。

▼行程來到第三天，一大早麗星郵輪探索星號抵達日本長崎松枝國際碼頭，當天西莉亞參與郵輪所推出的岸上活動，隨著人群辦理通關手續之後，正式開啟這一趟長崎賞櫻行程。

｜長崎一日遊岸上行程。雲仙地獄谷｜

跟隨岸上觀光遊程，第一站來到雲仙國立公園，其中不容錯過的就是雲仙地獄，是啊，雖名為地獄，但真心認為根本是美麗的仙境呢。

▼這裡以地面流淌的熱水和彌漫的熱氣而得名，岩床裂縫之間所產生的熱水和噴氣孔，以及獨特的硫磺氣味，總讓人聯想到佛教教義中的地獄，故稱之為雲仙地獄。西莉亞到了雲仙地獄反倒不覺得如同名字般景象，總覺得現場瀰漫的熱氣，即使夾雜著硫磺氣味，卻有著如同來到仙境般的絢麗氛圍。

｜長崎一日遊岸上行程。海鮮市場 蒸し釜や｜

海鮮市場 蒸し釜や是小浜溫泉評價很高的餐廳之一，這邊有平價的蒸海鮮，利用溫泉蒸氣烹調食物，畫面相當特殊食物也很好吃。

｜長崎一日遊岸上行程。小濱足浴溫泉體驗｜

這一條長約105公尺的足湯區域，號稱是日本最長的公共足湯設施，遊客可以一邊泡足湯一邊欣賞海景。小濱町的溫泉還蠻熱的，冷冷的天泡起來好舒服。另外足湯旁也有地熱釜可租用，食材與一旁的店家購買即可。

｜長崎一日遊岸上行程。橘公園賞櫻花｜

橘神社(橘公園)是長崎知名的賞櫻勝地，正值時節從軍神橋通往參道約800棵櫻花樹如同隧道般綿延，嬌豔欲滴爆炸開的吉野櫻，總是吸引著當地或是外國遊客，特地來此一睹春櫻迷人丰采。

｜長崎一日遊岸上行程。濱町商店街｜

濱町商業街有濱屋百貨、家電商場、兼售化妝品和日用百貨的藥店等，大約有700家店鋪，是長崎最大規模的商業街。不僅是眾多人氣美食餐廳和伴手禮的彙聚地，也是採購藥妝、零食、電子產品的好地方。

▼原來參加遊輪的岸上觀光行程這麼有趣啊，雖然僅停靠於長崎港口一天而已，但團體行程卻安排地相當有趣，當天結束完長崎賞櫻一日遊之後，我們帶著滿滿回憶依序回到郵輪上，讓我們繼續往熊本八代港出發吧！

｜麗星郵輪探索星號。熊本一日遊岸上行程｜

行程來到第四天，一大早郵輪抵達熊本八代港，這一天我們依舊跟著郵輪岸上行程，準備一探阿蘇火山的神秘面紗，只可惜天氣因素，抵達山上雲霧裊繞，就連草千里都很難一窺其面目，更別說親臨阿蘇火山口了，旅行總是會有遺憾，待下次有機會再安排即可，反正只要看到熊本熊憨憨笑容，好像這些都不算甚麼了.(笑)

｜麗星郵輪探索星號。那霸一日遊岸上行程｜

行程來到第五天，郵輪抵達那霸港口，這一天我們依舊跟著郵輪岸上行程，雖然僅有半天時間，但也是逛了波上宮跟Umikaji Terrace瀨長島海風露台，最後再前往免稅商店，盡情地花光日幣吧(威！

｜麗星郵輪探索星號。郵輪初體驗心得｜

好囉，西莉亞的分享也來到尾聲，最後來聊聊這次搭乘麗星郵輪探索星號，前往日本賞櫻行程，由於是第一次搭乘，所以西莉亞特別用心感受待在船上的每一時刻，不論是多樣化的房型選擇、船上娛樂設施、符合台灣人口味的美食饗宴、分齡娛樂活動、以及岸上觀光活動，都令人印象深刻。

麗星郵輪探索星號是一個非常值得嘗試的郵輪旅遊選擇，尤其是它的設施和行程設計都非常貼心，適合不同年齡層的旅客，西莉亞誠摯推薦給您們喔！

照片來源 麗星郵輪官網

｜麗星郵輪探索星號。六天五夜 基隆-日本九州 那霸 限定賞櫻行程｜

麗星郵輪探索星號： 官網 ｜ 臉書粉專 ｜ Instagram

2025基隆港主題航次熱銷中： https://reurl.cc/1KxGDm

出團日期：2025/03/30(日)-2025/04/04(五)

｜行程總覽。六天五夜 基隆-日本九州、那霸 限定賞櫻行程｜

Day 1 PM05:00 基隆港⮕麗星郵輪探索星號啟航

Day 2 享受麗星郵輪探索星號船上設施、派對

Day 3 AM08:00-PM08:00日本長崎(雲仙地獄谷+小濱足浴溫泉體驗+橘公園賞櫻)

Day 4 AM07:00-PM04:00日本熊本(阿蘇火山探秘之旅)

Day 5 PM03:00-PM10:00日本那霸(那霸精華遊)

Day 6 日本那霸⮕基隆港 PM03:00

★ 行程順序會依照航次不同以及出團時的狀況而有所變動

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