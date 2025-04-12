自從當媽後．每天都在想著該如何幫全家人補充足夠營養．只要有空我都會烹煮雞湯/魚湯好好照護家人健康．但有時文案過多．生活過於忙碌．就無法經常熬煮湯品．只能改為以煲湯概念的滴雞精來溫補強身。
在季節交替時隨時來上一碗暖呼呼的雞精．溫暖又幸福．現在．每天一包滴雞精或滴魚精已成為我和孩子們的習慣！
當初為了找尋美味滋補的營養品．我花了許多時間做功課．研究市面上的各式滴雞精不同之處．對於產地來源．成分和雞隻品種都特別看過．最後決定選擇了講究原汁原味和精心熬煮的御鄉元 正能量滴雞精 & 鮮膠膠滴魚精．當全家人的營養補給站！
御鄉元是我喝過這麼多滴雞精品牌中．口味最天然最清爽的一款！
經過研究後發現．原來這是個台灣在地新竹品牌-專業滴精製造專家．１０年來都是以古法傳統工藝專注於滴雞精產品．以滴滴精華傳遞家鄉味道與親人間的關愛．在研發與製作過程中很用心．蘊含滿滿心意．後續還推出滴牛精和滴魚精也是堅持純粹自然．這些一包包營養食品皆來自合格專業工廠（非OEN，非代工貼牌）．IS22000與HACCP雙認證合法工廠．品質和安全都是有保障的．讓人感到很放心！
這次要和大家介紹的是御鄉元 正能量滴雞精 & 鮮膠膠滴魚精．皆已通過SGS安心認證．無添加防腐劑．無人工色素及香料＊（零脂肪．零膽固醇）．並已投保產品責任險。
這兩款產品都是採高標準製程（獨家蒸氣不回流技術）．不加一滴水．含有高濃度營養．每一滴都保留完整的原汁精華．天天補充不會對身體造成負擔！
只要官網下單．能享受全台配送到家服務．不論你是想自己喝或是送禮給親朋好友．都非常適合～
想日常營養補給或是忙碌族群．孕媽咪．長輩．運動族群．都能透過正能量滴雞精和鮮膠膠滴魚精來注入滿滿活力與健康。
貼心提醒：兒童（兩歲以上．兩歲以下須稀釋）．年長長輩（無三高症狀）．孕婦（３６週內）！
御鄉元 正能量滴雞精 & 鮮膠膠滴魚精使用高規格耐熱包裝
平時飲用只需隔水加熱．熱水浸泡加熱或電鍋加熱就能享用到原汁原味營養不流失的營養補給（請勿微波加熱）
御鄉元 正能量滴雞精
之前喝過市售幾個品牌滴雞精都踩雷．超怕濃郁雞腥味的我．非常喜歡正能量滴雞精的味道．口感不僅清爽而且不油膩～
仔細看了官網資料才知道．原來正能量滴雞精是精選160天以上的紅羽土雞（溫體雞以６小時內新鮮直送（堅持不使用冷凍雞））．接著全雞再經過長時間萃取出濃縮精華．我想這應該這就是滴滴精華的鮮美好滋味的原因吧！
正能量滴雞精採10入包裝．以常溫配送．收到後常溫保存即可（不需冷藏）．每一包都是通過高溫處理．只保留最純粹的濃縮營養．外出旅遊帶著隨時補充營養很方便！
單包萃取精華約60克重．每包喝進去多少營養．包裝上都讓你一目瞭然！
裡頭有滿滿必需胺基酸．膠原蛋白．維生素和礦物質營養．對於滋補養生．術後調養很有幫助！
在常溫下打開正能量滴雞精會呈現出果凍狀的膠原蛋白．這是御鄉元對於100%純精華提煉的最佳證明～
加熱後的正能量滴雞精特別澄澈透亮．漂亮的琥珀色．喝的時候有濃郁的雞湯香氣．而且帶有層次感．口感很讚～
最特別的是．每次喝完後嘴唇上都會有黏稠感．能補充到滿滿的膠原蛋白．替生活作息不佳的我輕鬆補養！
產品內若有沉澱物屬自然現象．請安心飲用！
鮮膠膠滴魚精
原本只習慣喝滴雞精的我．這次也入手他們家的滴魚精來由內而外補養．內含高品質的蛋白質．幫助補充體力．替我和孩子將底子打好．這陣子發現身體只要稍有狀況都可以輕鬆過關．對於恢復相當有益處．還挺有感的～
每一盒鮮膠膠滴魚精全程皆採用低溫配送．記得收到後須立即冷凍保存．才能確保每一滴精華都是最新鮮的！
鮮膠膠滴魚精同樣以天然無添加為主打．特別使用來自半海半淡水環境的台灣金目鱸魚製作（屏東友善養殖場）．每一滴都帶有細緻純淨風味．含多元豐富的營養：蛋白質．色胺酸．膠原蛋白．DHA ．EPA等~．對於想補充營養．增強體力．幫助睡眠的朋友來說．能由內而外補充到營養．透過它來調整體質！
這陣子．只要有案子在趕．長時間盯著螢幕看時．我就會拿出鮮膠膠滴魚精來加熱直接飲用．我都稱它為忙碌上班族的首選～
鮮膠膠滴魚精好喝之餘又能顧到健康．真的很厲害．仔細研究成分發現裡面沒有額外添加洋蔥．蔥等辛香料．每一包都是完整保留魚肉的自然精華．喝下後風味純淨自然．口感溫潤．細細品嚐能喝得出純淨海味．真的會讓人一喝就愛上！
（之前飲用過的滴魚精．有些為了遮蓋住土腥味都會使用辛香料．影響濃縮程度和品質穩定性．有陣子我對於滴魚精很是卻步）
有時煮晚餐時．玉媽咪會拿出正能量滴雞精或鮮膠膠滴魚精來製作料理給孩子們享用～
滴魚精蒸蛋是我家餐桌上最常出現的餐點．孩子們超愛喜歡！
準備食材：雞蛋２顆．雞魚精１包．鹽巴適量
作法步驟：
將雞蛋和鹽巴打成蛋液後．加入1：１的水（水量不能多．等下要加入一包滴魚精）．接著蛋液過篩
再加入一包鮮膠膠滴魚精
內鍋放入一杯水．蒸約１５分鐘（鍋蓋夾一根筷子留隙縫．蒸出來的蛋才會光滑）
香Ｑ滑嫩的蒸蛋多了鮮膠膠滴魚精的味道．剛出鍋時特別香！！
這道料理真的是快速省時．又把營養都顧到了～
口感蓬鬆．鮮嫩紮實．每一口都是又細又嫩~
一整碗有多種營養素．能補充身體所需營養．孩子們好喜歡吃．每次吃完一碗還會問可以再來一碗嗎？超級捧場！
正能量滴雞精 & 鮮膠膠滴魚精不管是年節送禮或是奢侈一點自己喝．我都覺得很值得！
平時飲用滴雞精 / 滴魚精當做身體日常保養．是全家人健康最好的投資！
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