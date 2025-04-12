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｜日常營養補給｜御鄉元 正能量滴雞精 & 鮮膠膠滴魚精．滴滴純粹．甘甜無腥味．滋補養生好選擇！

2025-04-12 21:14:00 文字：小玉媽咪
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小玉媽咪

小玉媽咪

｜日常營養補給｜御鄉元 正能量滴雞精 & 鮮膠膠滴魚精．滴滴

自從當媽後．每天都在想著該如何幫全家人補充足夠營養．只要有空我都會烹煮雞湯/魚湯好好照護家人健康．但有時文案過多．生活過於忙碌．就無法經常熬煮湯品．只能改為以煲湯概念的滴雞精來溫補強身。
在季節交替時隨時來上一碗暖呼呼的雞精．溫暖又幸福．現在．每天一包滴雞精滴魚精已成為我和孩子們的習慣！

當初為了找尋美味滋補的營養品．我花了許多時間做功課．研究市面上的各式滴雞精不同之處．對於產地來源．成分和雞隻品種都特別看過．最後決定選擇了講究原汁原味和精心熬煮的御鄉元 正能量滴雞精 & 鮮膠膠滴魚精．當全家人的營養補給站！
｜日常營養補給｜御鄉元 正能量滴雞精 & 鮮膠膠滴魚精．滴滴

御鄉元是我喝過這麼多滴雞精品牌中．口味最天然最清爽的一款！
經過研究後發現．原來這是個台灣在地新竹品牌-專業滴精製造專家．１０年來都是以古法傳統工藝專注於滴雞精產品．以滴滴精華傳遞家鄉味道與親人間的關愛．在研發與製作過程中很用心．蘊含滿滿心意．後續還推出滴牛精滴魚精也是堅持純粹自然．這些一包包營養食品皆來自合格專業工廠（非OEN，非代工貼牌）．IS22000與HACCP雙認證合法工廠．品質和安全都是有保障的．讓人感到很放心！
｜日常營養補給｜御鄉元 正能量滴雞精 & 鮮膠膠滴魚精．滴滴

這次要和大家介紹的是御鄉元 正能量滴雞精 & 鮮膠膠滴魚精．皆已通過SGS安心認證．無添加防腐劑．無人工色素及香料＊（零脂肪．零膽固醇）．並已投保產品責任險。
這兩款產品都是採高標準製程（獨家蒸氣不回流技術）．不加一滴水．含有高濃度營養．每一滴都保留完整的原汁精華．天天補充不會對身體造成負擔！

只要官網下單．能享受全台配送到家服務．不論你是想自己喝或是送禮給親朋好友．都非常適合～
｜日常營養補給｜御鄉元 正能量滴雞精 & 鮮膠膠滴魚精．滴滴

｜日常營養補給｜御鄉元 正能量滴雞精 & 鮮膠膠滴魚精．滴滴

日常營養補給或是忙碌族群．孕媽咪．長輩運動族群．都能透過正能量滴雞精鮮膠膠滴魚精來注入滿滿活力與健康。
貼心提醒：兒童（兩歲以上．兩歲以下須稀釋）．年長長輩（無三高症狀）．孕婦（３６週內）！
｜日常營養補給｜御鄉元 正能量滴雞精 & 鮮膠膠滴魚精．滴滴

御鄉元 正能量滴雞精 & 鮮膠膠滴魚精使用高規格耐熱包裝
平時飲用只需隔水加熱．熱水浸泡加熱電鍋加熱就能享用到原汁原味營養不流失的營養補給（請勿微波加熱）
｜日常營養補給｜御鄉元 正能量滴雞精 & 鮮膠膠滴魚精．滴滴

御鄉元 正能量滴雞精
之前喝過市售幾個品牌滴雞精都踩雷．超怕濃郁雞腥味的我．非常喜歡正能量滴雞精的味道．口感不僅清爽而且不油膩～
仔細看了官網資料才知道．原來正能量滴雞精是精選160天以上的紅羽土雞溫體雞以６小時內新鮮直送（堅持不使用冷凍雞）．接著全雞再經過長時間萃取出濃縮精華．我想這應該這就是滴滴精華的鮮美好滋味的原因吧！
｜日常營養補給｜御鄉元 正能量滴雞精 & 鮮膠膠滴魚精．滴滴

正能量滴雞精採10入包裝．以常溫配送．收到後常溫保存即可（不需冷藏）．每一包都是通過高溫處理．只保留最純粹的濃縮營養．外出旅遊帶著隨時補充營養很方便！
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單包萃取精華約60克重．每包喝進去多少營養．包裝上都讓你一目瞭然！
裡頭有滿滿必需胺基酸．膠原蛋白．維生素礦物質營養．對於滋補養生．術後調養很有幫助！
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在常溫下打開正能量滴雞精會呈現出果凍狀的膠原蛋白．這是御鄉元對於100%純精華提煉的最佳證明～
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加熱後的正能量滴雞精特別澄澈透亮．漂亮的琥珀色．喝的時候有濃郁的雞湯香氣．而且帶有層次感．口感很讚～
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最特別的是．每次喝完後嘴唇上都會有黏稠感．能補充到滿滿的膠原蛋白．替生活作息不佳的我輕鬆補養！
產品內若有沉澱物屬自然現象．請安心飲用！
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鮮膠膠滴魚精
原本只習慣喝滴雞精的我．這次也入手他們家的滴魚精來由內而外補養．內含高品質的蛋白質．幫助補充體力．替我和孩子將底子打好．這陣子發現身體只要稍有狀況都可以輕鬆過關．對於恢復相當有益處．還挺有感的～
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每一盒鮮膠膠滴魚精全程皆採用低溫配送．記得收到後須立即冷凍保存．才能確保每一滴精華都是最新鮮的！
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鮮膠膠滴魚精同樣以天然無添加為主打．特別使用來自半海半淡水環境的台灣金目鱸魚製作（屏東友善養殖場）．每一滴都帶有細緻純淨風味．含多元豐富的營養：蛋白質．色胺酸．膠原蛋白．DHA ．EPA等~．對於想補充營養．增強體力．幫助睡眠的朋友來說．能由內而外補充到營養．透過它來調整體質！
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這陣子．只要有案子在趕．長時間盯著螢幕看時．我就會拿出鮮膠膠滴魚精來加熱直接飲用．我都稱它為忙碌上班族的首選～
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鮮膠膠滴魚精好喝之餘又能顧到健康．真的很厲害．仔細研究成分發現裡面沒有額外添加洋蔥．蔥等辛香料．每一包都是完整保留魚肉的自然精華．喝下後風味純淨自然．口感溫潤．細細品嚐能喝得出純淨海味．真的會讓人一喝就愛上！
（之前飲用過的滴魚精．有些為了遮蓋住土腥味都會使用辛香料．影響濃縮程度和品質穩定性．有陣子我對於滴魚精很是卻步）
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有時煮晚餐時．玉媽咪會拿出正能量滴雞精鮮膠膠滴魚精來製作料理給孩子們享用～
滴魚精蒸蛋是我家餐桌上最常出現的餐點．孩子們超愛喜歡！
準備食材：雞蛋２顆．雞魚精１包．鹽巴適量
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作法步驟：
將雞蛋和鹽巴打成蛋液後．加入1：１的水（水量不能多．等下要加入一包滴魚精）．接著蛋液過篩
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再加入一包鮮膠膠滴魚精
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內鍋放入一杯水．蒸約１５分鐘（鍋蓋夾一根筷子留隙縫．蒸出來的蛋才會光滑）
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香Ｑ滑嫩的蒸蛋多了鮮膠膠滴魚精的味道．剛出鍋時特別香！！
這道料理真的是快速省時．又把營養都顧到了～
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口感蓬鬆．鮮嫩紮實．每一口都是又細又嫩~
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一整碗有多種營養素．能補充身體所需營養．孩子們好喜歡吃．每次吃完一碗還會問可以再來一碗嗎？超級捧場！
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正能量滴雞精 & 鮮膠膠滴魚精不管是年節送禮或是奢侈一點自己喝．我都覺得很值得！
平時飲用滴雞精 滴魚精當做身體日常保養．是全家人健康最好的投資！
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